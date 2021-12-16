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Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20211216/kub-1763968625.html
Источник сообщил о завершении госиспытаний дронов-камикадзе "Куб"
Источник сообщил о завершении госиспытаний дронов-камикадзе "Куб" - РИА Новости, 16.12.2021
Источник сообщил о завершении госиспытаний дронов-камикадзе "Куб"
В России завершились государственные испытания барражирующих боеприпасов "Куб", результат тестов считают положительным. Об этом РИА Новости заявил источник,... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T03:37
2021-12-16T08:17
новое оружие россии
безопасность
россия
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В России завершились государственные испытания барражирующих боеприпасов "Куб", результат тестов считают положительным. Об этом РИА Новости заявил источник, близкий к Минобороны.Источник добавил, что серийные поставки в войска ориентировочно начнутся с 2022 года.Беспилотники с барражирующими боеприпасами способны долго летать в предполагаемом районе цели в режиме поиска, а обнаружив ее — уничтожить как управляемая ракета "воздух — поверхность" и самоустраниться после выполнения задачи."Куб" разработан компанией ZALA AERO, входящей в "Калашников". Аппарат имеет характерную форму за счет широкого треугольного крыла и приводится в движение пропеллером, который вращает электродвигатель. Дрон несет боевую часть весом три килограмма. Максимальная длительность полета барражирующего боеприпаса составляет 30 минут, скорость — 130 километров в час.Беспилотник наводится по видеоизображению с его камеры, имеет высокую точность, может запускаться скрытно, практически бесшумен, прост в управлении.Согласно данным открытых источников, российские военные применяли "Кубы" в Сирии для нанесения ударов по позициям террористов.
https://ria.ru/20211214/okhotnik-1763593009.html
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безопасность, россия
03:37 16.12.2021 (обновлено: 08:17 16.12.2021)
 
Источник сообщил о завершении госиспытаний дронов-камикадзе "Куб"

Источник сообщил о завершении государственных испытаний барражирующих боеприпасов "Куб"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБеспилотный комплекс "Куб"
Беспилотный комплекс Куб - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В России завершились государственные испытания барражирующих боеприпасов "Куб", результат тестов считают положительным. Об этом РИА Новости заявил источник, близкий к Минобороны.

"Новый для российских Вооруженных сил тип ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) рекомендован к принятию на вооружение", — рассказал собеседник агентства.

Источник добавил, что серийные поставки в войска ориентировочно начнутся с 2022 года.
Беспилотники с барражирующими боеприпасами способны долго летать в предполагаемом районе цели в режиме поиска, а обнаружив ее — уничтожить как управляемая ракета "воздух — поверхность" и самоустраниться после выполнения задачи.
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"Куб" разработан компанией ZALA AERO, входящей в "Калашников". Аппарат имеет характерную форму за счет широкого треугольного крыла и приводится в движение пропеллером, который вращает электродвигатель. Дрон несет боевую часть весом три килограмма. Максимальная длительность полета барражирующего боеприпаса составляет 30 минут, скорость — 130 километров в час.
Беспилотник наводится по видеоизображению с его камеры, имеет высокую точность, может запускаться скрытно, практически бесшумен, прост в управлении.
Согласно данным открытых источников, российские военные применяли "Кубы" в Сирии для нанесения ударов по позициям террористов.
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