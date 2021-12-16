https://ria.ru/20211216/krym-1763988711.html

Аксенов назначил нового министра культуры Крыма

Аксенов назначил нового министра культуры Крыма - РИА Новости, 16.12.2021

Аксенов назначил нового министра культуры Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил новым министром культуры республики Татьяну Манежину. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T10:19

2021-12-16T10:19

2021-12-16T10:19

политика

республика крым

москва

сергей аксенов (политик)

арина новосельская

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назначил новым министром культуры республики Татьяну Манежину."Назначить Манежину Татьяну Анатольевну на государственную должность Республики Крым – министра культуры Республики Крым", - говорится в указе, опубликованном на сайте крымского правительства.Манежина с момента формирования первого состава правительства Крыма занимала должность заместителя министра, а в 2017 году назначена первым замминистра культуры республики.Экс-министр культуры региона Арина Новосельская была задержана в конце ноября, она подозревается в получении взятки в размере 25 миллионов рублей. Новосельская этапирована в Москву и арестована судом. Позднее Аксенов уволил Новосельскую из-за "утраты доверия".

https://ria.ru/20211020/petrosyan-1755339929.html

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москва

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2021

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политика, республика крым, москва, сергей аксенов (политик), арина новосельская