https://ria.ru/20211216/krym-1763988711.html
Аксенов назначил нового министра культуры Крыма
Аксенов назначил нового министра культуры Крыма - РИА Новости, 16.12.2021
Аксенов назначил нового министра культуры Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов назначил новым министром культуры республики Татьяну Манежину. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T10:19
2021-12-16T10:19
2021-12-16T10:19
политика
республика крым
москва
сергей аксенов (политик)
арина новосельская
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назначил новым министром культуры республики Татьяну Манежину."Назначить Манежину Татьяну Анатольевну на государственную должность Республики Крым – министра культуры Республики Крым", - говорится в указе, опубликованном на сайте крымского правительства.Манежина с момента формирования первого состава правительства Крыма занимала должность заместителя министра, а в 2017 году назначена первым замминистра культуры республики.Экс-министр культуры региона Арина Новосельская была задержана в конце ноября, она подозревается в получении взятки в размере 25 миллионов рублей. Новосельская этапирована в Москву и арестована судом. Позднее Аксенов уволил Новосельскую из-за "утраты доверия".
https://ria.ru/20211020/petrosyan-1755339929.html
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политика, республика крым, москва, сергей аксенов (политик), арина новосельская
Аксенов назначил нового министра культуры Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов назначил Татьяну Манежину министром культуры региона