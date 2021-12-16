https://ria.ru/20211216/krushenie-1763969379.html

При крушении частного самолета в Доминикане погибли девять человек

При крушении частного самолета в Доминикане погибли девять человек - РИА Новости, 16.12.2021

При крушении частного самолета в Доминикане погибли девять человек

Семь пассажиров, а также двое доминиканских пилотов погибли при крушении самолета Gulfstream GIVSP, которое произошло при попытке аварийной посадки в аэропорту... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T04:03

2021-12-16T04:03

2021-12-16T06:17

в мире

сша

майами

санто-доминго

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589519694_5:0:1920:1077_1920x0_80_0_0_f782e5d240a21c15d2ae4bbc93ecf255.jpg

МЕХИКО, 16 дек - РИА Новости. Семь пассажиров, а также двое доминиканских пилотов погибли при крушении самолета Gulfstream GIVSP, которое произошло при попытке аварийной посадки в аэропорту Санто-Доминго, сообщила авиакомпания Helidosa."Компания Helidosa Aviation Group сообщает и скорбит о трагической аварии, произошедшей в эту среду с одним из ее самолетов в Международном аэропорту Лас-Америкас, в результате которой погибли весь экипаж и пассажиры", - говорится в сообщении в Twitter авиакомпании.Самолет HI1050 Gulfstream GIVSP вылетел из международного аэропорта Ла-Исабела в Санто-Доминго в Майами с 2 членами экипажа и семью пассажирами. Вскоре после вылета он разбился при попытке совершить аварийную посадку в аэропорту Лас-Америкас.Согласно документам аэропорта, которые опубликовало издание Acento, шестеро пассажиров рейса 3555 - граждане США, еще один пассажир и экипаж - доминиканцы.

https://ria.ru/20211114/samolet-1758968574.html

сша

майами

санто-доминго

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, майами, санто-доминго