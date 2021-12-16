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При крушении частного самолета в Доминикане погибли девять человек
При крушении частного самолета в Доминикане погибли девять человек - РИА Новости, 16.12.2021
При крушении частного самолета в Доминикане погибли девять человек
Семь пассажиров, а также двое доминиканских пилотов погибли при крушении самолета Gulfstream GIVSP, которое произошло при попытке аварийной посадки в аэропорту... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T04:03
2021-12-16T04:03
2021-12-16T06:17
в мире
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МЕХИКО, 16 дек - РИА Новости. Семь пассажиров, а также двое доминиканских пилотов погибли при крушении самолета Gulfstream GIVSP, которое произошло при попытке аварийной посадки в аэропорту Санто-Доминго, сообщила авиакомпания Helidosa."Компания Helidosa Aviation Group сообщает и скорбит о трагической аварии, произошедшей в эту среду с одним из ее самолетов в Международном аэропорту Лас-Америкас, в результате которой погибли весь экипаж и пассажиры", - говорится в сообщении в Twitter авиакомпании.Самолет HI1050 Gulfstream GIVSP вылетел из международного аэропорта Ла-Исабела в Санто-Доминго в Майами с 2 членами экипажа и семью пассажирами. Вскоре после вылета он разбился при попытке совершить аварийную посадку в аэропорту Лас-Америкас.Согласно документам аэропорта, которые опубликовало издание Acento, шестеро пассажиров рейса 3555 - граждане США, еще один пассажир и экипаж - доминиканцы.
https://ria.ru/20211114/samolet-1758968574.html
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в мире, сша, майами, санто-доминго
04:03 16.12.2021 (обновлено: 06:17 16.12.2021)
При крушении частного самолета в Доминикане погибли девять человек
При крушении частного самолета Gulfstream GIVSP в Доминикане погибли девять человек