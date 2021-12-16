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https://ria.ru/20211216/kriptovalyuta-1764115182.html
ЦБ хочет запретить в России криптовалюту
Reuters: Центробанк планирует запретить в России криптовалюты - РИА Новости, 16.12.2021
ЦБ хочет запретить в России криптовалюту
Банк России намерен запретить инвестиции в криптовалюты в стране из-за рисков для финансовой стабильности, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источников,... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T18:59
2021-12-16T20:22
экономика
технологии
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Банк России намерен запретить инвестиции в криптовалюты в стране из-за рисков для финансовой стабильности, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источников, близких к регулятору.По словам одного из собеседников агентства, ЦБ обсуждает с представителями рынка и эксперт возможный запрет криптовалют. Если его примут на законодательном уровне, применяться он будет к новым покупкам криптоактивов и не затронет уже проведенные операции. Другой источник сообщил о желании регулятора "полностью отказаться" от всех криптовалют.ЦБ не стал комментировать информацию агентства, но сообщили о подготовке консультативного отчета, чтобы озвучить позицию по данному вопросу.Банк России легализовал криптовалюту в прошлом году, запретив при этом использовать ее как платежное средство.В конце осени регулятор на основании опроса крупных банковских организаций оценил годовой объем операций россиян с цифровыми активами в пять миллиардов долларов (около 350 миллиардов рублей). В ЦБ отметили, что российские пользователи — одни из самых активных участников рынка цифровых валют. Россия находится в числе лидеров по количеству посещений бирж цифровых валют.В сентябре регулятор сообщил о планах расширить запрет на использование криптовалют в России, а также ввести административную и уголовную ответственность за нарушение ограничений.
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экономика, технологии, центральный банк рф (цб рф), россия
18:59 16.12.2021 (обновлено: 20:22 16.12.2021)
 
Reuters: Центробанк планирует запретить в России криптовалюты

Reuters сообщил о планах Банка России запретить инвестиции в криптовалюту

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗдание Центрального Банка РФ
Здание Центрального Банка РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Банк России намерен запретить инвестиции в криптовалюты в стране из-за рисков для финансовой стабильности, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источников, близких к регулятору.
По словам одного из собеседников агентства, ЦБ обсуждает с представителями рынка и эксперт возможный запрет криптовалют. Если его примут на законодательном уровне, применяться он будет к новым покупкам криптоактивов и не затронет уже проведенные операции. Другой источник сообщил о желании регулятора "полностью отказаться" от всех криптовалют.
ЦБ не стал комментировать информацию агентства, но сообщили о подготовке консультативного отчета, чтобы озвучить позицию по данному вопросу.
Банк России легализовал криптовалюту в прошлом году, запретив при этом использовать ее как платежное средство.
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В конце осени регулятор на основании опроса крупных банковских организаций оценил годовой объем операций россиян с цифровыми активами в пять миллиардов долларов (около 350 миллиардов рублей). В ЦБ отметили, что российские пользователи — одни из самых активных участников рынка цифровых валют. Россия находится в числе лидеров по количеству посещений бирж цифровых валют.
В сентябре регулятор сообщил о планах расширить запрет на использование криптовалют в России, а также ввести административную и уголовную ответственность за нарушение ограничений.
 
ЭкономикаТехнологииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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