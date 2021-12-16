https://ria.ru/20211216/krazha-1763982228.html

В Ачинске арестовали кассиршу, подозреваемую в крупной краже

В Ачинске арестовали кассиршу, подозреваемую в крупной краже - РИА Новости, 16.12.2021

В Ачинске арестовали кассиршу, подозреваемую в крупной краже

Ачинский городской суд арестовал кассира одного из банков красноярского Ачинска, подозреваемую в краже более 20 миллионов рублей, сообщает краевой главк ГУМВД... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T09:33

2021-12-16T09:33

2021-12-16T09:33

происшествия

ачинск

ирина волк

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КРАСНОЯРСК, 16 дек - РИА Новости. Ачинский городской суд арестовал кассира одного из банков красноярского Ачинска, подозреваемую в краже более 20 миллионов рублей, сообщает краевой главк ГУМВД со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.Заявление о пропаже 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов и 49,2 тысячи евро из офиса финансовой организации поступило в полицию 7 декабря. Подозрение пало на кассира. В тот же день ее мать заявила о пропаже дочери. Девушку объявили в розыск и возбудили уголовное дело по статье "Присвоение или растрата" (до 10 лет лишения свободы). МВД 14 декабря сообщило, что подозреваемая после разговора с матерью сама пришла в полицию. Что стало с деньгами, правоохранители пока не сообщают."Сегодня в Ачинском городском суде состоялось судебное заседание, на котором решался вопрос о мере пресечения местной жительнице, которая подозревается в присвоении крупной суммы, принадлежавшей банку. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком 1 месяц 24 дня", - цитирует Волк пресс-служба.

https://ria.ru/20211214/krazha-1763646352.html

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происшествия, ачинск, ирина волк