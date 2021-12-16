https://ria.ru/20211216/koronavirus-1764007766.html
В России за сутки выписали 37 155 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 37 155 человек после COVID-19 - РИА Новости, 16.12.2021
В России за сутки выписали 37 155 человек после COVID-19
За сутки в России выписаны 37 155 человек после COVID-19, за все время выздоровели 8 876 788, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T11:41
2021-12-16T11:41
2021-12-16T11:41
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коронавирусы
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. За сутки в России выписаны 37 155 человек после COVID-19, за все время выздоровели 8 876 788, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 37 155 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 8 876 788", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписано 3 040 человек, в Подмосковье - 2 920, в Санкт-Петербурге - 2 424.
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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки выписали 37 155 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 37 155 человек после COVID-19, за все время — 8 876 788