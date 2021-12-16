https://ria.ru/20211216/koronavirus-1763980626.html

Человечеству предрекли большие проблемы из-за омикрон-штамма

ВОЗ обеспокоилась крайне быстрым распространением омикрон-штамма - РИА Новости, 16.12.2021

Человечеству предрекли большие проблемы из-за омикрон-штамма

Новый штамм коронавируса "омикрон" распространяется с чрезвычайно быстрой скоростью, заявил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T09:25

2021-12-16T09:25

2021-12-16T10:12

распространение коронавируса

в мире

индия

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здоровье - общество

дэвид набарро

александр гинцбург

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Новый штамм коронавируса "омикрон" распространяется с чрезвычайно быстрой скоростью, заявил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 Дэвид Набарро в эфире телеканала Sky News.Специалист отметил, что число случаев заражения удваивается каждые два-три дня. По его прогнозу, положение дел в некоторых странах, в частности в Великобритании, может стремительно ухудшиться даже раньше, чем через две недели."Это означает, что ситуация будет в восемь раз серьезнее через неделю и в 40 раз серьезнее через две недели", — уточнил он."Омикрон"Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсванеи ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. При этом, как отмечал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, у привитых болезнь проходит в легкой форме.Сейчас во многих государствах доминирует дельта-штамм B.1.617.2, впервые обнаруженный в Индии в прошлом году, но ученые допускают, что ему на смену придет "омикрон". По последним данным, случаи заражения им есть как минимум в 70 странах.

https://ria.ru/20211215/omikron-1763917879.html

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в мире, индия, юар, великобритания, здоровье - общество, дэвид набарро, александр гинцбург, коронавирус covid-19