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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211216/koronavirus-1763980626.html
Человечеству предрекли большие проблемы из-за омикрон-штамма
ВОЗ обеспокоилась крайне быстрым распространением омикрон-штамма - РИА Новости, 16.12.2021
Человечеству предрекли большие проблемы из-за омикрон-штамма
Новый штамм коронавируса "омикрон" распространяется с чрезвычайно быстрой скоростью, заявил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T09:25
2021-12-16T10:12
распространение коронавируса
в мире
индия
юар
великобритания
здоровье - общество
дэвид набарро
александр гинцбург
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Новый штамм коронавируса "омикрон" распространяется с чрезвычайно быстрой скоростью, заявил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 Дэвид Набарро в эфире телеканала Sky News.Специалист отметил, что число случаев заражения удваивается каждые два-три дня. По его прогнозу, положение дел в некоторых странах, в частности в Великобритании, может стремительно ухудшиться даже раньше, чем через две недели."Это означает, что ситуация будет в восемь раз серьезнее через неделю и в 40 раз серьезнее через две недели", — уточнил он."Омикрон"Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсванеи ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. При этом, как отмечал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, у привитых болезнь проходит в легкой форме.Сейчас во многих государствах доминирует дельта-штамм B.1.617.2, впервые обнаруженный в Индии в прошлом году, но ученые допускают, что ему на смену придет "омикрон". По последним данным, случаи заражения им есть как минимум в 70 странах.
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в мире, индия, юар, великобритания, здоровье - общество, дэвид набарро, александр гинцбург, коронавирус covid-19
09:25 16.12.2021 (обновлено: 10:12 16.12.2021)
 
ВОЗ обеспокоилась крайне быстрым распространением омикрон-штамма

Спецпосланник ВОЗ Набарро: ситуация с "омикроном" через две недели ухудшится в 40 раз

© REUTERS / Dado Ruvic/IllustrationТест на COVID-19 на фоне надписи "Омикрон"
Тест на COVID-19 на фоне надписи Омикрон - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Новый штамм коронавируса "омикрон" распространяется с чрезвычайно быстрой скоростью, заявил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 Дэвид Набарро в эфире телеканала Sky News.
Специалист отметил, что число случаев заражения удваивается каждые два-три дня. По его прогнозу, положение дел в некоторых странах, в частности в Великобритании, может стремительно ухудшиться даже раньше, чем через две недели.
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"Это означает, что ситуация будет в восемь раз серьезнее через неделю и в 40 раз серьезнее через две недели", — уточнил он.

"Омикрон"

Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсванеи ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. При этом, как отмечал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, у привитых болезнь проходит в легкой форме.
Сейчас во многих государствах доминирует дельта-штамм B.1.617.2, впервые обнаруженный в Индии в прошлом году, но ученые допускают, что ему на смену придет "омикрон". По последним данным, случаи заражения им есть как минимум в 70 странах.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
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Распространение коронавирусаВ миреИндияЮАРВеликобританияЗдоровье - ОбществоДэвид НабарроАлександр ГинцбургКоронавирус COVID-19
 
 
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