https://ria.ru/20211216/konfeta-1764085566.html

В рукаве платья сестры Николая II нашли конфету возрастом более ста лет

В рукаве платья сестры Николая II нашли конфету возрастом более ста лет - РИА Новости, 16.12.2021

В рукаве платья сестры Николая II нашли конфету возрастом более ста лет

В маскарадном платье сестры российского императора Николая II Великой княгини Ксении Александровны реставратор Галина Федорова обнаружила конфету, говорится в... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T18:21

2021-12-16T18:21

2021-12-16T19:51

культура

николай ii

государственный эрмитаж

новости культуры

дом романовых

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764085639_0:733:1000:1296_1920x0_80_0_0_f33859b8876de5ecef1f72e234101d70.jpg

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В маскарадном платье сестры российского императора Николая II Великой княгини Ксении Александровны реставратор Галина Федорова обнаружила конфету, говорится в официальном Instagram-аккаунте Государственного Эрмитажа.В ролике, опубликованном музеем, реставратор подробно рассказывает о том, как восстанавливала платье княжны, в котором она была на знаменитом балу 1903 года, посвященного 300-летию Дома Романовых, а также об интересной находке, которую обнаружила в рукаве наряда. По словам Галины Федоровой, перед началом работ вещи тщательно просматривают, особенно складки, где обычно скапливаются пыль, грязь и волокна ткани. Дойдя до рукавов, она заметила, что один из них зашит, но слабо.Загадочным "камушком" оказалась помадка начала XX века, надкушенная Великой княгиней во время бала. На угощении специалисты также обнаружили тиснение, состоящее из букв. Эксперты полагают, что это название какой-то кондитерской, которая была поставщиком императорского двора. Конфету также изучили биологи и сказали, что она хорошо сохранилась: следов плесени и других вредных микроорганизмов на ней не было. По словам Нины Тарасовой, теперь помадка будет храниться рядом с платьем в отдельной коробке.

https://ria.ru/20211125/palmira-1760767038.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

николай ii, государственный эрмитаж, новости культуры, дом романовых