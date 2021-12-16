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В рукаве платья сестры Николая II нашли конфету возрастом более ста лет
В рукаве платья сестры Николая II нашли конфету возрастом более ста лет - РИА Новости, 16.12.2021
В рукаве платья сестры Николая II нашли конфету возрастом более ста лет
В маскарадном платье сестры российского императора Николая II Великой княгини Ксении Александровны реставратор Галина Федорова обнаружила конфету, говорится в... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T18:21
2021-12-16T18:21
2021-12-16T19:51
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новости культуры
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В маскарадном платье сестры российского императора Николая II Великой княгини Ксении Александровны реставратор Галина Федорова обнаружила конфету, говорится в официальном Instagram-аккаунте Государственного Эрмитажа.В ролике, опубликованном музеем, реставратор подробно рассказывает о том, как восстанавливала платье княжны, в котором она была на знаменитом балу 1903 года, посвященного 300-летию Дома Романовых, а также об интересной находке, которую обнаружила в рукаве наряда. По словам Галины Федоровой, перед началом работ вещи тщательно просматривают, особенно складки, где обычно скапливаются пыль, грязь и волокна ткани. Дойдя до рукавов, она заметила, что один из них зашит, но слабо.Загадочным "камушком" оказалась помадка начала XX века, надкушенная Великой княгиней во время бала. На угощении специалисты также обнаружили тиснение, состоящее из букв. Эксперты полагают, что это название какой-то кондитерской, которая была поставщиком императорского двора. Конфету также изучили биологи и сказали, что она хорошо сохранилась: следов плесени и других вредных микроорганизмов на ней не было. По словам Нины Тарасовой, теперь помадка будет храниться рядом с платьем в отдельной коробке.
https://ria.ru/20211125/palmira-1760767038.html
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николай ii, государственный эрмитаж, новости культуры, дом романовых
18:21 16.12.2021 (обновлено: 19:51 16.12.2021)
В рукаве платья сестры Николая II нашли конфету возрастом более ста лет
В рукаве маскарадного платья сестры Николая II нашли конфету возрастом более ста лет
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В маскарадном платье сестры российского императора Николая II Великой княгини Ксении Александровны реставратор Галина Федорова обнаружила конфету, говорится в официальном Instagram-аккаунте Государственного Эрмитажа.
В ролике, опубликованном музеем, реставратор подробно рассказывает о том, как восстанавливала платье княжны, в котором она была на знаменитом балу 1903 года, посвященного 300-летию Дома Романовых, а также об интересной находке, которую обнаружила в рукаве наряда.
По словам Галины Федоровой, перед началом работ вещи тщательно просматривают, особенно складки, где обычно скапливаются пыль, грязь и волокна ткани. Дойдя до рукавов, она заметила, что один из них зашит, но слабо.
"Я сняла эту нитку, и мне на ладошку выпало нечто: что-то такое розоватое, неправильной формы. И почему-то я это лизнула и почувствовала сладкий вкус", — рассказала она.
Загадочным "камушком" оказалась помадка начала XX века, надкушенная Великой княгиней во время бала.
"Поскольку, видимо, у княжны не было возможности где-то ее оставить, она спрятала конфету в рукаве", — добавила Нина Тарасова, хранитель фонда костюма Отдела истории русской культуры, в котором хранится наряд.
На угощении специалисты также обнаружили тиснение, состоящее из букв. Эксперты полагают, что это название какой-то кондитерской, которая была поставщиком императорского двора. Конфету также изучили биологи и сказали, что она хорошо сохранилась: следов плесени и других вредных микроорганизмов на ней не было.
По словам Нины Тарасовой, теперь помадка будет храниться рядом с платьем в отдельной коробке.