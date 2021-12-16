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Религия
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Археологи обнаружили руины легендарного храма Геркулеса
Археологи обнаружили руины легендарного храма Геркулеса - РИА Новости, 16.12.2021
Археологи обнаружили руины легендарного храма Геркулеса
Испанские специалисты обнаружили в окрестностях Кадиса затопленные руины, которые, как предполагается, могут относиться к легендарному храму финикийского бога... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T12:24
2021-12-16T12:57
религия
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МАДРИД, 16 дек - РИА Новости. Испанские специалисты обнаружили в окрестностях Кадиса затопленные руины, которые, как предполагается, могут относиться к легендарному храму финикийского бога Мелькарта, отождествлявшегося римлянами с Геркулесом, сообщает газета Diario de Cadiz.Храм Геркулеса в Гадесе (античное название Кадиса) был одним из самых знаменитых святилищ древности. О нем писали Страбон, Силий Италик и Филострат. По свидетельству Светония, именно в этом храме Юлий Цезарь увидел статую Александра Великого, после чего принял решение посвятить жизнь свершению великих дел. Однако до сих пор не было известно никаких следов этой постройки.Развалины были обнаружены в устье канала Каньо-де-Санкти-Петри между муниципалитетами Сан-Фернандо и Чиклана. Речь идет о монументальном здании длиной 150 и шириной 300 метров.Как отмечается, находка стала возможной благодаря сравнению античных источников и прежних археологических открытий с данными "цифровой модели территории", созданной в Национальном институте географии с помощью аэрофотосъемки.Для подтверждения версии об обнаружении храма Геркулеса, потребуется проведение дальнейших археологических исследований, как на суше, так и под водой, а также специальный геоархеологический анализ, дополненный отбором палеоэкологических проб.
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в мире, наука, испания, археология, новости культуры
12:24 16.12.2021 (обновлено: 12:57 16.12.2021)
 

Археологи обнаружили руины легендарного храма Геркулеса

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкАквалангист совершает подледные погружения в Амерьевском карьере Щелковского района в дайвинг - центре "Пятый Элемент".
Аквалангист совершает подледные погружения в Амерьевском карьере Щелковского района в дайвинг - центре Пятый Элемент. - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МАДРИД, 16 дек - РИА Новости. Испанские специалисты обнаружили в окрестностях Кадиса затопленные руины, которые, как предполагается, могут относиться к легендарному храму финикийского бога Мелькарта, отождествлявшегося римлянами с Геркулесом, сообщает газета Diario de Cadiz.
Храм Геркулеса в Гадесе (античное название Кадиса) был одним из самых знаменитых святилищ древности. О нем писали Страбон, Силий Италик и Филострат. По свидетельству Светония, именно в этом храме Юлий Цезарь увидел статую Александра Великого, после чего принял решение посвятить жизнь свершению великих дел. Однако до сих пор не было известно никаких следов этой постройки.
Развалины были обнаружены в устье канала Каньо-де-Санкти-Петри между муниципалитетами Сан-Фернандо и Чиклана. Речь идет о монументальном здании длиной 150 и шириной 300 метров.
Как отмечается, находка стала возможной благодаря сравнению античных источников и прежних археологических открытий с данными "цифровой модели территории", созданной в Национальном институте географии с помощью аэрофотосъемки.
Для подтверждения версии об обнаружении храма Геркулеса, потребуется проведение дальнейших археологических исследований, как на суше, так и под водой, а также специальный геоархеологический анализ, дополненный отбором палеоэкологических проб.
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