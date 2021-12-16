https://ria.ru/20211216/khram-1764020764.html
Археологи обнаружили руины легендарного храма Геркулеса
Археологи обнаружили руины легендарного храма Геркулеса - РИА Новости, 16.12.2021
Археологи обнаружили руины легендарного храма Геркулеса
Испанские специалисты обнаружили в окрестностях Кадиса затопленные руины, которые, как предполагается, могут относиться к легендарному храму финикийского бога... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T12:24
2021-12-16T12:24
2021-12-16T12:57
религия
в мире
наука
испания
археология
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154927/31/1549273192_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d8f09c1f3e0eed17f4ba2f0ca90c92bf.jpg
МАДРИД, 16 дек - РИА Новости. Испанские специалисты обнаружили в окрестностях Кадиса затопленные руины, которые, как предполагается, могут относиться к легендарному храму финикийского бога Мелькарта, отождествлявшегося римлянами с Геркулесом, сообщает газета Diario de Cadiz.Храм Геркулеса в Гадесе (античное название Кадиса) был одним из самых знаменитых святилищ древности. О нем писали Страбон, Силий Италик и Филострат. По свидетельству Светония, именно в этом храме Юлий Цезарь увидел статую Александра Великого, после чего принял решение посвятить жизнь свершению великих дел. Однако до сих пор не было известно никаких следов этой постройки.Развалины были обнаружены в устье канала Каньо-де-Санкти-Петри между муниципалитетами Сан-Фернандо и Чиклана. Речь идет о монументальном здании длиной 150 и шириной 300 метров.Как отмечается, находка стала возможной благодаря сравнению античных источников и прежних археологических открытий с данными "цифровой модели территории", созданной в Национальном институте географии с помощью аэрофотосъемки.Для подтверждения версии об обнаружении храма Геркулеса, потребуется проведение дальнейших археологических исследований, как на суше, так и под водой, а также специальный геоархеологический анализ, дополненный отбором палеоэкологических проб.
https://ria.ru/20211029/khramy-1756816466.html
испания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154927/31/1549273192_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_45f8d6263e27dfa623a30ab1a1a1ab21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, наука, испания, археология, новости культуры
МАДРИД, 16 дек - РИА Новости.
Испанские специалисты обнаружили в окрестностях Кадиса затопленные руины, которые, как предполагается, могут относиться к легендарному храму финикийского бога Мелькарта, отождествлявшегося римлянами с Геркулесом, сообщает газета Diario de Cadiz
.
Храм Геркулеса в Гадесе (античное название Кадиса) был одним из самых знаменитых святилищ древности. О нем писали Страбон, Силий Италик и Филострат. По свидетельству Светония, именно в этом храме Юлий Цезарь увидел статую Александра Великого, после чего принял решение посвятить жизнь свершению великих дел. Однако до сих пор не было известно никаких следов этой постройки.
Развалины были обнаружены в устье канала Каньо-де-Санкти-Петри между муниципалитетами Сан-Фернандо и Чиклана. Речь идет о монументальном здании длиной 150 и шириной 300 метров.
Как отмечается, находка стала возможной благодаря сравнению античных источников и прежних археологических открытий с данными "цифровой модели территории", созданной в Национальном институте географии с помощью аэрофотосъемки.
Для подтверждения версии об обнаружении храма Геркулеса, потребуется проведение дальнейших археологических исследований, как на суше, так и под водой, а также специальный геоархеологический анализ, дополненный отбором палеоэкологических проб.