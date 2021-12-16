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Археологи обнаружили руины легендарного храма Геркулеса

Археологи обнаружили руины легендарного храма Геркулеса - РИА Новости, 16.12.2021

Археологи обнаружили руины легендарного храма Геркулеса

Испанские специалисты обнаружили в окрестностях Кадиса затопленные руины, которые, как предполагается, могут относиться к легендарному храму финикийского бога... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T12:24

2021-12-16T12:24

2021-12-16T12:57

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МАДРИД, 16 дек - РИА Новости. Испанские специалисты обнаружили в окрестностях Кадиса затопленные руины, которые, как предполагается, могут относиться к легендарному храму финикийского бога Мелькарта, отождествлявшегося римлянами с Геркулесом, сообщает газета Diario de Cadiz.Храм Геркулеса в Гадесе (античное название Кадиса) был одним из самых знаменитых святилищ древности. О нем писали Страбон, Силий Италик и Филострат. По свидетельству Светония, именно в этом храме Юлий Цезарь увидел статую Александра Великого, после чего принял решение посвятить жизнь свершению великих дел. Однако до сих пор не было известно никаких следов этой постройки.Развалины были обнаружены в устье канала Каньо-де-Санкти-Петри между муниципалитетами Сан-Фернандо и Чиклана. Речь идет о монументальном здании длиной 150 и шириной 300 метров.Как отмечается, находка стала возможной благодаря сравнению античных источников и прежних археологических открытий с данными "цифровой модели территории", созданной в Национальном институте географии с помощью аэрофотосъемки.Для подтверждения версии об обнаружении храма Геркулеса, потребуется проведение дальнейших археологических исследований, как на суше, так и под водой, а также специальный геоархеологический анализ, дополненный отбором палеоэкологических проб.

https://ria.ru/20211029/khramy-1756816466.html

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в мире, наука, испания, археология, новости культуры