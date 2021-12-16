https://ria.ru/20211216/khakery-1764024104.html

Хакеры за год нанесли ущерб мировой экономике в девять триллионов долларов

Хакеры за год нанесли ущерб мировой экономике в девять триллионов долларов - РИА Новости, 16.12.2021

Хакеры за год нанесли ущерб мировой экономике в девять триллионов долларов

Ущерб мировой экономике от хакерских атак в 2021 году составил 9 триллионов долларов, это подрывает инвестиционную деятельность, заявил спецпредставитель... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T12:37

2021-12-16T12:37

2021-12-16T13:22

экономика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Ущерб мировой экономике от хакерских атак в 2021 году составил 9 триллионов долларов, это подрывает инвестиционную деятельность, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента МИД РФ Андрей Крутских."Банкиры отмечают, что чисто хакерские потери исчисляются миллиардами долларов... Статистика ООН говорит, что в этом году ущерб, нанесенный мировой экономике только от чисто бытовых киберопераций - 9 триллионов долларов. И это будет удваиваться. В этой обстановке ни о какой нормальной инвестиционной деятельности просто очень сложно задумываться, и тогда наступает тотальная стагнация", - сказал он, выступая с докладом на пленарном заседании IX Всероссийского конгресса политологов "Россия и политический порядок в меняющемся мире: ценности, институты, перспективы" в МГИМО.По его словам, если кто-то проявляет агрессию в киберпространстве, доказать факт нападения и, соответственно, отвечать, становится очень сложно в силу специфики кибервойны. Он привел в пример кибератаку на АЭС в Натанзе, которая стоила Ирану миллиардных убытков.

https://ria.ru/20211216/kiberprostranstvo-1764016167.html

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экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия