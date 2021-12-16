https://ria.ru/20211216/kassirsha-1764002829.html

Источник: подозреваемая в краже кассирша из Ачинска сдалась без денег

Источник: подозреваемая в краже кассирша из Ачинска сдалась без денег - РИА Новости, 16.12.2021

Источник: подозреваемая в краже кассирша из Ачинска сдалась без денег

Кассир одного из банков в красноярском Ачинске, арестованная по подозрению в краже более 20 миллионов рублей, пришла сдаваться в полицию без денег, сообщил РИА... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T11:19

2021-12-16T11:19

2021-12-16T11:19

происшествия

ачинск

красноярский край

россия

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КРАСНОЯРСК, 16 дек - РИА Новости. Кассир одного из банков в красноярском Ачинске, арестованная по подозрению в краже более 20 миллионов рублей, пришла сдаваться в полицию без денег, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.Заявление о пропаже 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов и 49,2 тысячи евро из офиса финансовой организации поступило в полицию 7 декабря. Подозрение пало на кассира. В тот же день ее мать заявила о пропаже дочери. Девушку объявили в розыск и возбудили уголовное дело по статье "Присвоение или растрата" (до 10 лет лишения свободы). МВД 14 декабря сообщило, что подозреваемая после разговора с матерью сама пришла в полицию. Что стало с деньгами, правоохранители пока не сообщают."Денег нет", - сказал собеседник агентства."Молчит", - добавил он.Женщину арестовали до февраля.

https://ria.ru/20211215/krazha-1763819811.html

ачинск

красноярский край

россия

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происшествия, ачинск, красноярский край, россия