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Источник: подозреваемая в краже кассирша из Ачинска сдалась без денег
Источник: подозреваемая в краже кассирша из Ачинска сдалась без денег - РИА Новости, 16.12.2021
Источник: подозреваемая в краже кассирша из Ачинска сдалась без денег
Кассир одного из банков в красноярском Ачинске, арестованная по подозрению в краже более 20 миллионов рублей, пришла сдаваться в полицию без денег, сообщил РИА... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T11:19
2021-12-16T11:19
происшествия
ачинск
красноярский край
россия
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КРАСНОЯРСК, 16 дек - РИА Новости. Кассир одного из банков в красноярском Ачинске, арестованная по подозрению в краже более 20 миллионов рублей, пришла сдаваться в полицию без денег, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.Заявление о пропаже 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов и 49,2 тысячи евро из офиса финансовой организации поступило в полицию 7 декабря. Подозрение пало на кассира. В тот же день ее мать заявила о пропаже дочери. Девушку объявили в розыск и возбудили уголовное дело по статье "Присвоение или растрата" (до 10 лет лишения свободы). МВД 14 декабря сообщило, что подозреваемая после разговора с матерью сама пришла в полицию. Что стало с деньгами, правоохранители пока не сообщают."Денег нет", - сказал собеседник агентства."Молчит", - добавил он.Женщину арестовали до февраля.
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происшествия, ачинск, красноярский край, россия
11:19 16.12.2021
 
Источник: подозреваемая в краже кассирша из Ачинска сдалась без денег

Источник: подозреваемая в хищении 20 миллионов рублей кассирша в Ачинске сдалась без денег

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 16 дек - РИА Новости. Кассир одного из банков в красноярском Ачинске, арестованная по подозрению в краже более 20 миллионов рублей, пришла сдаваться в полицию без денег, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
Заявление о пропаже 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов и 49,2 тысячи евро из офиса финансовой организации поступило в полицию 7 декабря. Подозрение пало на кассира. В тот же день ее мать заявила о пропаже дочери. Девушку объявили в розыск и возбудили уголовное дело по статье "Присвоение или растрата" (до 10 лет лишения свободы). МВД 14 декабря сообщило, что подозреваемая после разговора с матерью сама пришла в полицию. Что стало с деньгами, правоохранители пока не сообщают.
"Денег нет", - сказал собеседник агентства.
"Молчит", - добавил он.
Женщину арестовали до февраля.
Полиция - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
Вчера, 12:50
СМИ: подозреваемая в крупной краже кассирша из Ачинска заявила о шантаже
 
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