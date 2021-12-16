07:07 16.12.2021 (обновлено: 09:44 16.12.2021)
RT запускает круглосуточный новостной канал на немецком языке
RT запускает новый круглосуточный новостной канал на немецком языке
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТелеканал RT DE на немецком начинает вещание
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. RT запускает новый круглосуточный новостной канал на немецком языке - RT DE, сообщил телеканал со ссылкой на главного редактора Маргариту Симоньян.
"Так, как с нами боролись и продолжают бороться в Германии, с нами не боролись ни в одной стране мира. При этом немецкая аудитория оказалась очень благодарной. Об этом говорят показатели RT DE на сайте и в соцсетях, которых удалось добиться, еще не запустив телеканал как таковой. Мы сделаем все, для того чтобы нашу публику на немецком языке не разочаровать", - сказала Симоньян.
Отмечается, что вещание будет распространяться на Европу, включая страны с потенциально большой немецкоязычной аудиторией - Германию, Австрию и Швейцарию. В эфире канала будут представлены аналитическая программа Fasbenders Woche ("Неделя Фасбендера") с известным немецким журналистом Томасом Фасбендером, кулинарно-политическое шоу Kartoffelmus ("Картофельное пюре") с ведущей Цукаиной Груно, а также другие ток-шоу.
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Также ранее к команде RT DE присоединился известный немецкий медиаменеджер, продюсер и писатель Оливер Брендель.
"Мы видим, как растет интерес к RT в Германии, и рады, что теперь наш контент можно будет не только читать и слушать, но и смотреть. Нашему зрителю интересно, чем живет сегодня Россия и какая она изнутри", - отметила руководитель RT DE Динара Токтосунова.
RT отметил, что запуску телеканала RT DE в Германии предшествовала беспрецедентная атака со стороны немецких властей и СМИ. В докладе МВД о работе немецкой контрразведки 2020 года RT упоминался в разделе "Шпионаж и прочая разведывательная деятельность". На тот момент глава бундестага Вольфганг Шойбле завил, что с помощью телевизионного канала Russia Today Москва пытается целенаправленно манипулировать немцами с русскими корнями.
В августе 2021 года RT DE получил официальный отказ в получении лицензии на вещание со стороны Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходил Deutsche Welle и другие немецкие СМИ, по данным Tubular Labs.
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