Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211216/kanal-1763972673.html
RT запускает круглосуточный новостной канал на немецком языке
RT запускает круглосуточный новостной канал на немецком языке - РИА Новости, 16.12.2021
RT запускает круглосуточный новостной канал на немецком языке
RT запускает новый круглосуточный новостной канал на немецком языке - RT DE, сообщил телеканал со ссылкой на главного редактора Маргариту Симоньян. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T07:07
2021-12-16T09:44
в мире
германия
маргарита симоньян
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1763980498_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_f895823c9a624d09794a66472ceed9f5.jpg
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. RT запускает новый круглосуточный новостной канал на немецком языке - RT DE, сообщил телеканал со ссылкой на главного редактора Маргариту Симоньян.Новостные студии телеканала находятся в Москве и в Берлине, RT DE будет транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы."Так, как с нами боролись и продолжают бороться в Германии, с нами не боролись ни в одной стране мира. При этом немецкая аудитория оказалась очень благодарной. Об этом говорят показатели RT DE на сайте и в соцсетях, которых удалось добиться, еще не запустив телеканал как таковой. Мы сделаем все, для того чтобы нашу публику на немецком языке не разочаровать", - сказала Симоньян.Отмечается, что вещание будет распространяться на Европу, включая страны с потенциально большой немецкоязычной аудиторией - Германию, Австрию и Швейцарию. В эфире канала будут представлены аналитическая программа Fasbenders Woche ("Неделя Фасбендера") с известным немецким журналистом Томасом Фасбендером, кулинарно-политическое шоу Kartoffelmus ("Картофельное пюре") с ведущей Цукаиной Груно, а также другие ток-шоу.Также ранее к команде RT DE присоединился известный немецкий медиаменеджер, продюсер и писатель Оливер Брендель."Мы видим, как растет интерес к RT в Германии, и рады, что теперь наш контент можно будет не только читать и слушать, но и смотреть. Нашему зрителю интересно, чем живет сегодня Россия и какая она изнутри", - отметила руководитель RT DE Динара Токтосунова.RT отметил, что запуску телеканала RT DE в Германии предшествовала беспрецедентная атака со стороны немецких властей и СМИ. В докладе МВД о работе немецкой контрразведки 2020 года RT упоминался в разделе "Шпионаж и прочая разведывательная деятельность". На тот момент глава бундестага Вольфганг Шойбле завил, что с помощью телевизионного канала Russia Today Москва пытается целенаправленно манипулировать немцами с русскими корнями.В августе 2021 года RT DE получил официальный отказ в получении лицензии на вещание со стороны Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходил Deutsche Welle и другие немецкие СМИ, по данным Tubular Labs.
https://ria.ru/20211119/premiya-1759869660.html
https://ria.ru/20211214/premiya-1763686504.html
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1763980498_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_3a5426a45307b97a2e5f9d9d1af57e75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, маргарита симоньян, россия
07:07 16.12.2021 (обновлено: 09:44 16.12.2021)
 
RT запускает круглосуточный новостной канал на немецком языке

RT запускает новый круглосуточный новостной канал на немецком языке

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТелеканал RT DE на немецком начинает вещание
Телеканал RT DE на немецком начинает вещание - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. RT запускает новый круглосуточный новостной канал на немецком языке - RT DE, сообщил телеканал со ссылкой на главного редактора Маргариту Симоньян.
Новостные студии телеканала находятся в Москве и в Берлине, RT DE будет транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы.
"Так, как с нами боролись и продолжают бороться в Германии, с нами не боролись ни в одной стране мира. При этом немецкая аудитория оказалась очень благодарной. Об этом говорят показатели RT DE на сайте и в соцсетях, которых удалось добиться, еще не запустив телеканал как таковой. Мы сделаем все, для того чтобы нашу публику на немецком языке не разочаровать", - сказала Симоньян.
Отмечается, что вещание будет распространяться на Европу, включая страны с потенциально большой немецкоязычной аудиторией - Германию, Австрию и Швейцарию. В эфире канала будут представлены аналитическая программа Fasbenders Woche ("Неделя Фасбендера") с известным немецким журналистом Томасом Фасбендером, кулинарно-политическое шоу Kartoffelmus ("Картофельное пюре") с ведущей Цукаиной Груно, а также другие ток-шоу.
Логотип телеканала Russia Today - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября, 18:17
RT завоевал девять наград Promax Global Excellence Awards
Также ранее к команде RT DE присоединился известный немецкий медиаменеджер, продюсер и писатель Оливер Брендель.
"Мы видим, как растет интерес к RT в Германии, и рады, что теперь наш контент можно будет не только читать и слушать, но и смотреть. Нашему зрителю интересно, чем живет сегодня Россия и какая она изнутри", - отметила руководитель RT DE Динара Токтосунова.
RT отметил, что запуску телеканала RT DE в Германии предшествовала беспрецедентная атака со стороны немецких властей и СМИ. В докладе МВД о работе немецкой контрразведки 2020 года RT упоминался в разделе "Шпионаж и прочая разведывательная деятельность". На тот момент глава бундестага Вольфганг Шойбле завил, что с помощью телевизионного канала Russia Today Москва пытается целенаправленно манипулировать немцами с русскими корнями.
В августе 2021 года RT DE получил официальный отказ в получении лицензии на вещание со стороны Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходил Deutsche Welle и другие немецкие СМИ, по данным Tubular Labs.
Проекты RT к 75-летию Победы завоевали 14 наград премии Clio Entertainment - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря, 16:19
Проекты RT получили 14 наград премии Clio Entertainment
 
В миреГерманияМаргарита СимоньянРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:19Аксенов назначил нового министра культуры Крыма
10:18Сенатор предложил забирать машины у блогеров, регулярно нарушающих ПДД
10:15Экс-работника оборонного завода в Удмуртии предостерегли от госизмены
10:11Армения и Азербайджан построят железную дорогу через Нахичеванскую АР
10:05Путин поздравил Токаева с Днем независимости Казахстана
10:05Мишустин поручил выделить десять миллиардов рублей на поддержку больниц
10:03Мужчина пытался въехать в Россию через Пулково по паспорту брата-близнеца
10:00Итальянский бизнесмен отметил улучшение качества винной продукции в России
09:57Россия готова к работе по гарантиям безопасности, заявили в МИД
09:57Москалькова выступила в защиту уроженца Крыма, которому отказали в шенгене
09:56Раскрыт способ сбросить шесть килограммов без тренировок и жесткой диеты
09:56Греческий митрополит назвал умерших от COVID-19 самоубийцами
09:50В подмосковном Орехово-Зуеве девочка получила ожоги по дороге в школу
09:49В ДНР обвинили украинских силовиков в двух нарушениях перемирия за сутки
09:41Американские сенаторы предложили объявить Россию "спонсором терроризма"
09:33В Ачинске арестовали кассиршу, подозреваемую в крупной краже
09:29Турецкая лира обновила антирекорд
09:26Авиалайнер МС-21-300 выполнил первый тренировочный полет
09:26Великобритания призвала Запад признать ответственность за кризис на Украине
09:25ВОЗ обеспокоилась крайне быстрым распространением омикрон-штамма
Лента новостейМолния
Аксенов назначил нового министра культуры КрымаСенатор предложил забирать машины у блогеров, регулярно нарушающих ПДДЭкс-работника оборонного завода в Удмуртии предостерегли от госизменыАрмения и Азербайджан построят железную дорогу через Нахичеванскую АРПутин поздравил Токаева с Днем независимости КазахстанаМишустин поручил выделить десять миллиардов рублей на поддержку больницМужчина пытался въехать в Россию через Пулково по паспорту брата-близнецаИтальянский бизнесмен отметил улучшение качества винной продукции в РоссииРоссия готова к работе по гарантиям безопасности, заявили в МИДМоскалькова выступила в защиту уроженца Крыма, которому отказали в шенгенеРаскрыт способ сбросить шесть килограммов без тренировок и жесткой диетыГреческий митрополит назвал умерших от COVID-19 самоубийцамиВ подмосковном Орехово-Зуеве девочка получила ожоги по дороге в школуВ ДНР обвинили украинских силовиков в двух нарушениях перемирия за суткиАмериканские сенаторы предложили объявить Россию "спонсором терроризма"В Ачинске арестовали кассиршу, подозреваемую в крупной кражеТурецкая лира обновила антирекордАвиалайнер МС-21-300 выполнил первый тренировочный полетВеликобритания призвала Запад признать ответственность за кризис на УкраинеВОЗ обеспокоилась крайне быстрым распространением омикрон-штамма