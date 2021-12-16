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Российский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народов
Российский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народов - РИА Новости, 16.12.2021
Российский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народов
Несколько западных стран участвуют в скоординированной информационной кампании против Москвы, заявила в Совбезе ООН заместитель постпреда России Анна... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T01:51
2021-12-16T01:51
2021-12-16T10:01
в мире
совет безопасности оон
россия
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ООН, 16 дек — РИА Новости. Несколько западных стран участвуют в скоординированной информационной кампании против Москвы, заявила в Совбезе ООН заместитель постпреда России Анна Евстигнеева.Ранее на заседании СБ ООН зампостпреда Великобритании Джеймс Роскоу выразил сожаления "в связи с сообщениями о том, что российская ЧВК "Вагнер" продолжает ущемлять права человека в ЦАР". По утверждениям дипломата, "Вагнер" способствует конфликту и извлекает выгоду из нестабильности в своих интересах. Как заявил Роскоу, "они ("Вагнер". — Прим. ред.) не предлагают долгосрочных мер в сфере безопасности в ЦАР или где-либо еще в Африке и подрывают работу международных миротворцев". Подобные заявления сделали также представители Франции и Эстонии.Дипломат отметила, что занявшие такую позицию государства "и сейчас далеко не безупречны в правочеловеческом плане". "В результате их военного вмешательства зачастую гибнет большое количество гражданских лиц", — указала она.Сообщения в СМИ об этом появляются все чаще и чаще, напомнила дипломат. "Поэтому не можем рассматривать заявления этих коллег по совету в отношении ЦАР, кроме как лицемерную, завистливую и скоординированную информационную кампанию", — добавила Евстигнеева.Зампостпреда указала, что основным фактором нестабильности в Центрально-Африканской Республике могут считаться действия незаконных вооруженных формирований и ЦАР, как и другие страны, имеет полное суверенное право выбирать себе партнеров для борьбы с вызовами в сфере безопасности.В обнародованные в понедельник новые санкционные списки ЕС попали так называемая Группа Вагнера, а также три российские компании. Цель мер — "ограничить подрывную деятельность "Группы Вагнера", которая в обосновании называется "частной военной структурой, базирующейся в России". Она, как утверждается, лишена юридического статуса и "несет ответственность за серьезные нарушения прав человека на Украине, в Сирии, Ливии, ЦАР, Судане и Мозамбике".В Москве неоднократно опровергали утверждения о военном присутствии России в африканских странах.
https://ria.ru/20211213/sanktsii-1763512751.html
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в мире, совет безопасности оон, россия
01:51 16.12.2021 (обновлено: 10:01 16.12.2021)
Российский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народов
Зампостпреда РФ Евстигнеева заявила в ООН о праве ЦАР выбирать партнеров по безопасности
ООН, 16 дек — РИА Новости. Несколько западных стран участвуют в скоординированной информационной кампании против Москвы, заявила в Совбезе ООН заместитель постпреда России Анна Евстигнеева.
Ранее на заседании СБ ООН зампостпреда Великобритании Джеймс Роскоу выразил сожаления "в связи с сообщениями о том, что российская ЧВК "Вагнер" продолжает ущемлять права человека в ЦАР". По утверждениям дипломата, "Вагнер" способствует конфликту и извлекает выгоду из нестабильности в своих интересах. Как заявил Роскоу, "они ("Вагнер". — Прим. ред.) не предлагают долгосрочных мер в сфере безопасности в ЦАР или где-либо еще в Африке и подрывают работу международных миротворцев". Подобные заявления сделали также представители Франции и Эстонии.
"Что касается озвученных рядом стран обвинений в адрес России, то ничего нового в этих информационных вбросах нет. Обращаем внимание на то, что все высказавшиеся страны и те, которые, скорее всего, затронут эту тему после меня, имеют весьма печальную историю дестабилизации стран, и не только в Африке, а также массовых преступлений против целых народов", — сказала Евстигнеева.
Дипломат отметила, что занявшие такую позицию государства "и сейчас далеко не безупречны в правочеловеческом плане". "В результате их военного вмешательства зачастую гибнет большое количество гражданских лиц", — указала она.
Сообщения в СМИ об этом появляются все чаще и чаще, напомнила дипломат. "Поэтому не можем рассматривать заявления этих коллег по совету в отношении ЦАР, кроме как лицемерную, завистливую и скоординированную информационную кампанию", — добавила Евстигнеева.
Зампостпреда указала, что основным фактором нестабильности в Центрально-Африканской Республике могут считаться действия незаконных вооруженных формирований и ЦАР, как и другие страны, имеет полное суверенное право выбирать себе партнеров для борьбы с вызовами в сфере безопасности.
В обнародованные в понедельник новые санкционные списки ЕС попали так называемая Группа Вагнера, а также три российские компании. Цель мер — "ограничить подрывную деятельность "Группы Вагнера", которая в обосновании называется "частной военной структурой, базирующейся в России". Она, как утверждается, лишена юридического статуса и "несет ответственность за серьезные нарушения прав человека на Украине
, в Сирии
, Ливии
, ЦАР
, Судане
и Мозамбике".
В Москве неоднократно опровергали утверждения о военном присутствии России
в африканских странах.