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Израиль продлил запрет на въезд для иностранцев до 29 декабря

Израиль продлил запрет на въезд для иностранцев до 29 декабря - РИА Новости, 16.12.2021

Израиль продлил запрет на въезд для иностранцев до 29 декабря

Правительство Израиля продлило действующий с 29 ноября запрет на въезд иностранцев и другие ограничения в аэропорту имени Бен-Гуриона из-за ситуации с... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T10:31

2021-12-16T10:31

2021-12-16T10:31

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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 дек — РИА Новости. Правительство Израиля продлило действующий с 29 ноября запрет на въезд иностранцев и другие ограничения в аэропорту имени Бен-Гуриона из-за ситуации с коронавирусом, сообщила канцелярия премьер-министра страны."В ходе телефонного голосования министры правительства одобрили продление правил, ограничивающих въезд и выезд из Израиля, еще на семь дней до полуночи среды, 29 декабря 2021 года", — говорится в сообщении канцелярии.Кроме того, министры утвердили внесение Великобритании и Дании в список "красных стран", посещение которых для граждан Израиля запрещено, начиная с ночи на 17 декабря. В среду вечером Израиль включил в эту же категорию по COVID-19 Ирландию, Испанию, Норвегию, Финляндию, Францию, Швецию и ОАЭ, решение вступит в силу в ночь с 19 декабря на 20 декабря. На данный момент в список входят 50 африканских стран.Ранее Израиль закрыл границы для иностранцев из-за нового омикрон-штамма. Возвращающиеся из-за других государств израильтяне будут обязаны сдать ПЦР-тест в аэропорту и пройти карантин, по выходу из которого необходимо сделать еще одну проверку на коронавирус. Для переболевших и вакцинированных самоизоляция продлится трое суток. Для непривитых — семь дней в случае отрицательного повторного теста и 14 дней без него.15 ноября в Израиле официально была признана российская вакцина "Спутник V". Изначально российских туристов собрались принимать с 1 декабря.

https://ria.ru/20211125/izrail-1760772462.html

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аэропорт, карантин, новости - туризм, туризм, коронавирус covid-19, пцр-тест, авиасообщение, омикрон-штамм коронавируса