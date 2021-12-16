https://ria.ru/20211216/isaevich-1764062031.html

Исаевич: предложенные поправки в КоАП для МСБ улучшат деловой климат

Исаевич: предложенные поправки в КоАП для МСБ улучшат деловой климат - РИА Новости, 16.12.2021

Исаевич: предложенные поправки в КоАП для МСБ улучшат деловой климат

Принятие разработанного Минэкономразвития совместно с Корпорацией МСП законопроекта с поправками в КоАП в отношении малого и среднего бизнеса поможет улучшить... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T15:12

2021-12-16T15:12

2021-12-16T15:12

андрей белоусов

мсп банк

михаил мишустин

корпорация мсп

александр исаевич

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735191770_0:37:962:578_1920x0_80_0_0_b6d47d4faf87df2d58bae897d9711358.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Принятие разработанного Минэкономразвития совместно с Корпорацией МСП законопроекта с поправками в КоАП в отношении малого и среднего бизнеса поможет улучшить деловой климат, что важно для преодоления последствий пандемии, считает генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Премьер-министр Михаил Мишустин в четверг на заседании правительства заявил о том, что правительство внесет в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) изменения о смягчении наказания за допущенные нарушения малым и средним бизнесом, а также социально ориентированными некоммерческими организациями (СОНКО).По его словам, четыре инициативы, вошедшие в законопроект, должны приниматься и работать вместе. Поправки предусматривают для предпринимателя "право на ошибку" и предупреждение при первом нарушении, снижение размера штрафа для микро- и малых предприятий до уровня ИП, отмену одновременных штрафов для должностного и юрлица в случае вины только работника, а также введение принципа "одна проверка — одна санкция".

https://ria.ru/20211124/garantii-1760442115.html

https://ria.ru/20211201/popravki-1761661675.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

андрей белоусов, мсп банк, михаил мишустин, корпорация мсп, александр исаевич