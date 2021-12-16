Исаевич: предложенные поправки в КоАП для МСБ улучшат деловой климат
© Фото : предоставлено Корпорацией МСПГлава Корпорации малого и среднего предпринимательства Александр Исаевич
© Фото : предоставлено Корпорацией МСП
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Принятие разработанного Минэкономразвития совместно с Корпорацией МСП законопроекта с поправками в КоАП в отношении малого и среднего бизнеса поможет улучшить деловой климат, что важно для преодоления последствий пандемии, считает генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Премьер-министр Михаил Мишустин в четверг на заседании правительства заявил о том, что правительство внесет в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) изменения о смягчении наказания за допущенные нарушения малым и средним бизнесом, а также социально ориентированными некоммерческими организациями (СОНКО).
"Эти изменения мы тщательно разрабатывали вместе с Минэкономразвития и бизнес-сообществом. Его разработку курировал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Понятно, что инициатив, которые предприниматели хотели бы видеть в виде законодательных норм гораздо больше, но четыре вошедших в законопроект — это те, что, сейчас наиболее востребованы. Именно их бизнес просил принять в первую очередь в ходе наших опросов. И это не просто косметические правки КоАП, а то, о чем реально просят предприниматели, и что способно улучшить деловой климат в нашей стране, вывести на новый уровень партнерские отношения государства и бизнеса", - сказал Исаевич, слова которого цитирует пресс-служба Корпорации МСП.
По его словам, четыре инициативы, вошедшие в законопроект, должны приниматься и работать вместе. Поправки предусматривают для предпринимателя "право на ошибку" и предупреждение при первом нарушении, снижение размера штрафа для микро- и малых предприятий до уровня ИП, отмену одновременных штрафов для должностного и юрлица в случае вины только работника, а также введение принципа "одна проверка — одна санкция".
"Предложенные поправки делают профилактику нарушений приоритетней наказания за них, стимулируют к соблюдению установленных требований, а не жестко карая даже при первом проступке. Поправки делают более гуманными штрафы для малого и среднего бизнеса, увязывая их суммы с размером предприятий. Применение санкций уже не будет толкать небольшие предприятия к банкротству, но останутся настолько существенными, чтобы предостеречь от повторения нарушения. Мы рассчитываем, на поддержку Госдумы и Совета Федерации", — отметил Исаевич