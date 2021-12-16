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Пермский край обеспечил интернетом все социальные объекты региона
Пермский край обеспечил интернетом все социальные объекты региона - РИА Новости, 16.12.2021
Пермский край обеспечил интернетом все социальные объекты региона
Власти Пермского края досрочно подключили все социально значимые объекты региона к высокоскоростному интернету, сообщает пресс-службе губернатора. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T16:42
2021-12-16T16:42
экономика
пермский край
дмитрий махонин
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ПЕРМЬ, 16 дек – РИА Новости. Власти Пермского края досрочно подключили все социально значимые объекты региона к высокоскоростному интернету, сообщает пресс-службе губернатора."В Пермском крае раньше срока завершились работы по подключению к высокоскоростному интернету всех объектов социальной инфраструктуры в регионе. Обеспечение интернетом СЗО проходило в рамках нацпроекта “Цифровая экономика РФ”", – говорится в сообщении.В пресс-службе губернатора уточнили, что с начала года сети подведены к 344 учреждениям и организациям края. "В числе объектов здравоохранения, получивших доступ в сеть в этом году, – 165 фельдшерско-акушерских пунктов &lt;…&gt; Помимо этого, работы по подключению к интернету были проведены в 64 образовательных учреждениях", – поясняют в ведомстве.Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин особо отметил обеспечение ресурсами именно объекты здравоохранения и школы. "Эта поддержка позволяет значительно повысить уровень образования и медицины в регионе, а также облегчить работу врачей и учителей. Сегодня наличие связи и интернета – это возможность для дистанционной работы и учебы, развития телемедицины", – рассказал Махонин.По информации пресс-службы губернатора, в Пермском крае подключение социально значимых объектов к высокоскоростному интернету в рамках нацпроекта "Цифровая экономика РФ" началось в 2019 году. За три года доступ к сети получили 784 СЗО, включая 309 фельдшерско-акушерских пунктов, 217 школ, 22 пожарные части, 111 объектов культуры, 55 зданий Росгвардии, 70 зданий органов местного самоуправления. "В этом году по решению Минцифры РФ количество подключаемых СЗО в Пермском крае было увеличено на 21 объект. В частности, добавилось 18 учреждений культуры. Всего по итогам работ в 2020-2021 годов интернетом было обеспечено 111 домов культуры и библиотек. Все объекты удалось подключить досрочно", – обозначили в пресс-службе губернатора.В региональном министерстве информационного развития и связи уточнили, что на сегодняшний день широкополосным доступом в интернет обеспечены 93% населения Пермского края.
https://ria.ru/20211210/gazifikatsiya-1763097629.html
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экономика, пермский край, дмитрий махонин
16:42 16.12.2021
 

Пермский край обеспечил интернетом все социальные объекты региона

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСетевое оборудование
Сетевое оборудование - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ПЕРМЬ, 16 дек – РИА Новости. Власти Пермского края досрочно подключили все социально значимые объекты региона к высокоскоростному интернету, сообщает пресс-службе губернатора.
"В Пермском крае раньше срока завершились работы по подключению к высокоскоростному интернету всех объектов социальной инфраструктуры в регионе. Обеспечение интернетом СЗО проходило в рамках нацпроекта “Цифровая экономика РФ”", – говорится в сообщении.
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В пресс-службе губернатора уточнили, что с начала года сети подведены к 344 учреждениям и организациям края. "В числе объектов здравоохранения, получивших доступ в сеть в этом году, – 165 фельдшерско-акушерских пунктов <…> Помимо этого, работы по подключению к интернету были проведены в 64 образовательных учреждениях", – поясняют в ведомстве.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин особо отметил обеспечение ресурсами именно объекты здравоохранения и школы. "Эта поддержка позволяет значительно повысить уровень образования и медицины в регионе, а также облегчить работу врачей и учителей. Сегодня наличие связи и интернета – это возможность для дистанционной работы и учебы, развития телемедицины", – рассказал Махонин.
По информации пресс-службы губернатора, в Пермском крае подключение социально значимых объектов к высокоскоростному интернету в рамках нацпроекта "Цифровая экономика РФ" началось в 2019 году. За три года доступ к сети получили 784 СЗО, включая 309 фельдшерско-акушерских пунктов, 217 школ, 22 пожарные части, 111 объектов культуры, 55 зданий Росгвардии, 70 зданий органов местного самоуправления. "В этом году по решению Минцифры РФ количество подключаемых СЗО в Пермском крае было увеличено на 21 объект. В частности, добавилось 18 учреждений культуры. Всего по итогам работ в 2020-2021 годов интернетом было обеспечено 111 домов культуры и библиотек. Все объекты удалось подключить досрочно", – обозначили в пресс-службе губернатора.
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В региональном министерстве информационного развития и связи уточнили, что на сегодняшний день широкополосным доступом в интернет обеспечены 93% населения Пермского края.
 
ЭкономикаПермский крайДмитрий Махонин
 
 
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