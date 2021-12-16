Пермский край обеспечил интернетом все социальные объекты региона
ПЕРМЬ, 16 дек – РИА Новости. Власти Пермского края досрочно подключили все социально значимые объекты региона к высокоскоростному интернету, сообщает пресс-службе губернатора.
"В Пермском крае раньше срока завершились работы по подключению к высокоскоростному интернету всех объектов социальной инфраструктуры в регионе. Обеспечение интернетом СЗО проходило в рамках нацпроекта “Цифровая экономика РФ”", – говорится в сообщении.
В пресс-службе губернатора уточнили, что с начала года сети подведены к 344 учреждениям и организациям края. "В числе объектов здравоохранения, получивших доступ в сеть в этом году, – 165 фельдшерско-акушерских пунктов <…> Помимо этого, работы по подключению к интернету были проведены в 64 образовательных учреждениях", – поясняют в ведомстве.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин особо отметил обеспечение ресурсами именно объекты здравоохранения и школы. "Эта поддержка позволяет значительно повысить уровень образования и медицины в регионе, а также облегчить работу врачей и учителей. Сегодня наличие связи и интернета – это возможность для дистанционной работы и учебы, развития телемедицины", – рассказал Махонин.
По информации пресс-службы губернатора, в Пермском крае подключение социально значимых объектов к высокоскоростному интернету в рамках нацпроекта "Цифровая экономика РФ" началось в 2019 году. За три года доступ к сети получили 784 СЗО, включая 309 фельдшерско-акушерских пунктов, 217 школ, 22 пожарные части, 111 объектов культуры, 55 зданий Росгвардии, 70 зданий органов местного самоуправления. "В этом году по решению Минцифры РФ количество подключаемых СЗО в Пермском крае было увеличено на 21 объект. В частности, добавилось 18 учреждений культуры. Всего по итогам работ в 2020-2021 годов интернетом было обеспечено 111 домов культуры и библиотек. Все объекты удалось подключить досрочно", – обозначили в пресс-службе губернатора.
В региональном министерстве информационного развития и связи уточнили, что на сегодняшний день широкополосным доступом в интернет обеспечены 93% населения Пермского края.