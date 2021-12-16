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ПСБ и ФТС России будут развивать финансовые инструменты для ВЭД
ПСБ и ФТС России будут развивать финансовые инструменты для ВЭД - РИА Новости, 16.12.2021
ПСБ и ФТС России будут развивать финансовые инструменты для ВЭД
ПСБ и Федеральная таможенная служба заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого стороны планируют реализовывать проекты по повышению эффективности... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T15:41
2021-12-16T15:41
новости компаний - экономика
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петр фрадков
псб (банк псб)
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. ПСБ и Федеральная таможенная служба заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого стороны планируют реализовывать проекты по повышению эффективности электронного взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и оптимизации системы сбора таможенных платежей, сообщает пресс-служба банка.В рамках соглашения банк также будет развивать программы в сфере социального обеспечения работников ФТС и членов их семей, проводить обучающие мероприятия по актуальным вопросам финансово-банковской деятельности и финансовой грамотности."У ПСБ накоплен большой опыт в международном бизнесе, банк обеспечивает клиентам доступ ко всем необходимым финансовым инструментам, в том числе онлайн, и постоянно адаптирует механизмы поддержки участников ВЭД, которые направлены на повышение эффективности их бизнеса. ПСБ также заинтересован в расширении лимита на таможенные гарантии – мы видим большой спрос со стороны предприятий на этот вид банковских продуктов. Соглашение с ФТС России будет способствовать как реализации комплексной социальной политики для личного состава службы, так и развитию финансовых инструментов в целом для участников ВЭД", — сказал председатель ПСБ Петр Фрадков, поставивший подпись под соглашением. Пресс-служба отмечает, что с начала 2020 года банк провел более 100 тысяч таможенных платежей корпоративных клиентов, в рамках установленного лимита выдал порядка 14 миллиардов рублей таможенных гарантий. Растет количество и объемы таможенных платежей физических лиц – клиентов банка, в основной своей массе проводимых с помощью онлайн-сервисов и мобильных приложений банка.
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новости компаний - экономика, промсвязьбанк, петр фрадков, псб (банк псб), россия
15:41 16.12.2021
 

ПСБ и ФТС России будут развивать финансовые инструменты для ВЭД

© Предоставлено ПСБПСБ
ПСБ
© Предоставлено ПСБ
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. ПСБ и Федеральная таможенная служба заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого стороны планируют реализовывать проекты по повышению эффективности электронного взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и оптимизации системы сбора таможенных платежей, сообщает пресс-служба банка.
В рамках соглашения банк также будет развивать программы в сфере социального обеспечения работников ФТС и членов их семей, проводить обучающие мероприятия по актуальным вопросам финансово-банковской деятельности и финансовой грамотности.
"У ПСБ накоплен большой опыт в международном бизнесе, банк обеспечивает клиентам доступ ко всем необходимым финансовым инструментам, в том числе онлайн, и постоянно адаптирует механизмы поддержки участников ВЭД, которые направлены на повышение эффективности их бизнеса. ПСБ также заинтересован в расширении лимита на таможенные гарантии – мы видим большой спрос со стороны предприятий на этот вид банковских продуктов. Соглашение с ФТС России будет способствовать как реализации комплексной социальной политики для личного состава службы, так и развитию финансовых инструментов в целом для участников ВЭД", — сказал председатель ПСБ Петр Фрадков, поставивший подпись под соглашением.
Пресс-служба отмечает, что с начала 2020 года банк провел более 100 тысяч таможенных платежей корпоративных клиентов, в рамках установленного лимита выдал порядка 14 миллиардов рублей таможенных гарантий. Растет количество и объемы таможенных платежей физических лиц – клиентов банка, в основной своей массе проводимых с помощью онлайн-сервисов и мобильных приложений банка.
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Новости компаний - ЭкономикаПромсвязьбанкПетр ФрадковПСБ (Банк ПСБ)Россия
 
 
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