https://ria.ru/20211216/inoagenty-1764022067.html
Комиссия Совфеда и СЖР обсудят предложения по закону о СМИ-иноагентах
Комиссия Совфеда и СЖР обсудят предложения по закону о СМИ-иноагентах - РИА Новости, 16.12.2021
Комиссия Совфеда и СЖР обсудят предложения по закону о СМИ-иноагентах
Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ планирует в январе совместно с Союзом журналистов России обсудить предложения по закону о СМИ - иноагентах,... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T12:30
2021-12-16T12:30
2021-12-16T12:30
общество
андрей климов
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ планирует в январе совместно с Союзом журналистов России обсудить предложения по закону о СМИ - иноагентах, сообщил глава комиссии Андрей Климов."Мы заранее договорились с Союзом журналистов России о том, что мы в январе проведем серьезное обсуждение этих вопросов", - сказал парламентарий, в ходе брифинга в МИА "Россия сегодня" в четверг.Он не исключил внесение корректив в законодательство о СМИ-иноагентах по итогам обсуждения этой темы с гражданским обществом и профессиональным сообществом.Климов уточнил, что сегодня есть предложения, в том числе и оппонентов "о профилактической стороне работы - заведомо нужно предупреждать некие структуры и лица о том, что они могут попасть в этот реестр". По мнению Климова, это предложение точно сформулировано, "его есть смысл обсудить".Еще она инициатива касается механизма подключения судебных структур к решению данных вопросов, сказал законодатель.
https://ria.ru/20211210/inoagenty-1763081545.html
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общество, андрей климов, совет федерации рф, россия
Комиссия Совфеда и СЖР обсудят предложения по закону о СМИ-иноагентах
Комиссия Совфеда и СЖР обсудят в январе предложения по закону о СМИ-иноагентах
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости.
Комиссия Совфеда
по защите госсуверенитета РФ планирует в январе совместно с Союзом журналистов России обсудить предложения по закону о СМИ - иноагентах, сообщил глава комиссии Андрей Климов
.
"Мы заранее договорились с Союзом журналистов России о том, что мы в январе проведем серьезное обсуждение этих вопросов", - сказал парламентарий, в ходе брифинга в МИА "Россия сегодня" в четверг.
Он не исключил внесение корректив в законодательство о СМИ-иноагентах по итогам обсуждения этой темы с гражданским обществом и профессиональным сообществом.
Климов уточнил, что сегодня есть предложения, в том числе и оппонентов "о профилактической стороне работы - заведомо нужно предупреждать некие структуры и лица о том, что они могут попасть в этот реестр". По мнению Климова, это предложение точно сформулировано, "его есть смысл обсудить".
Еще она инициатива касается механизма подключения судебных структур к решению данных вопросов, сказал законодатель.