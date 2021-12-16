Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211216/inoagenty-1764022067.html
Комиссия Совфеда и СЖР обсудят предложения по закону о СМИ-иноагентах
Комиссия Совфеда и СЖР обсудят предложения по закону о СМИ-иноагентах - РИА Новости, 16.12.2021
Комиссия Совфеда и СЖР обсудят предложения по закону о СМИ-иноагентах
Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ планирует в январе совместно с Союзом журналистов России обсудить предложения по закону о СМИ - иноагентах,... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T12:30
2021-12-16T12:30
общество
андрей климов
совет федерации рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156010/64/1560106472_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1ec7f84b15231d892d794390e0f55f18.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости.&nbsp;Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ планирует в январе совместно с Союзом журналистов России обсудить предложения по закону о СМИ - иноагентах, сообщил глава комиссии Андрей Климов."Мы заранее договорились с Союзом журналистов России о том, что мы в январе проведем серьезное обсуждение этих вопросов", - сказал парламентарий, в ходе брифинга в МИА "Россия сегодня" в четверг.Он не исключил внесение корректив в законодательство о СМИ-иноагентах по итогам обсуждения этой темы с гражданским обществом и профессиональным сообществом.Климов уточнил, что сегодня есть предложения, в том числе и оппонентов&nbsp; "о профилактической стороне работы - заведомо нужно предупреждать некие структуры и лица о том, что они могут попасть в этот реестр". По мнению Климова, это предложение точно сформулировано, "его есть смысл обсудить".Еще она инициатива касается механизма подключения судебных структур к решению данных вопросов, сказал законодатель.
https://ria.ru/20211210/inoagenty-1763081545.html
https://ria.ru/20211203/inoagenty-1762027002.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156010/64/1560106472_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_faab64614ec8352503b00fee08d247e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, андрей климов, совет федерации рф, россия
12:30 16.12.2021
 
Комиссия Совфеда и СЖР обсудят предложения по закону о СМИ-иноагентах

Комиссия Совфеда и СЖР обсудят в январе предложения по закону о СМИ-иноагентах

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ планирует в январе совместно с Союзом журналистов России обсудить предложения по закону о СМИ - иноагентах, сообщил глава комиссии Андрей Климов.
"Мы заранее договорились с Союзом журналистов России о том, что мы в январе проведем серьезное обсуждение этих вопросов", - сказал парламентарий, в ходе брифинга в МИА "Россия сегодня" в четверг.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря, 11:18
Закон об иноагентах требует доработки, заявила Москалькова
Он не исключил внесение корректив в законодательство о СМИ-иноагентах по итогам обсуждения этой темы с гражданским обществом и профессиональным сообществом.
Климов уточнил, что сегодня есть предложения, в том числе и оппонентов  "о профилактической стороне работы - заведомо нужно предупреждать некие структуры и лица о том, что они могут попасть в этот реестр". По мнению Климова, это предложение точно сформулировано, "его есть смысл обсудить".
Еще она инициатива касается механизма подключения судебных структур к решению данных вопросов, сказал законодатель.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 15:12
Путин заявил, что закон об иноагентах не должен нарушать права людей
 
ОбществоАндрей КлимовСовет Федерации РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:09В Польше восхитились успехами сидевшей прежде без еды России
02:08Врач рассказал, каким может быть постковидный синдром от "омикрона"
02:01Камчатского экс-депутата помимо убийства человека обвинили в браконьерстве
01:51Зампостпреда России при ООН назвал Украину озлобленным государством
01:45Львовский журналист пожаловался на слабость Украины перед "Русским миром"
01:43Зампостпреда РФ рассказал, чем российский Крым отличается от украинского
01:25Глава "Нафтогаза" предупредил украинцев о проблемах с отоплением
01:16Автоэксперт объяснил, что делать, если у автомобиля отказали тормоза
01:14Глава "Нафтогаза" призвал украинцев экономить
01:02СМИ: Перу начало штрафовать Украину за срыв поставки Ан-178
00:58В НАТО выдвинули условие для диалога Россией
00:53Салливан обсудил украинский вопрос с "Бухарестской девяткой"
00:49В 2022 году презентуют проект легкового электромобиля "Кама"
00:39Рядом с бывшим концлагерем в Орловской области нашли детские останки
00:35СМИ: в СБУ заявили о критической ситуации в энергетике Украины
00:30Лидеры ЕС поддержали дипломатическое урегулирование украинского кризиса
00:15В США рекомендовали не использовать вакцину Johnson & Johnson
00:08В РВСН заявили о разработке нового ракетного комплекса
23:57В Сирии остались несколько российских детей, заявила детский омбудсмен
23:56Экс-сотрудника Пентагона заподозрили в шпионаже в пользу России
Лента новостейМолния
В Польше восхитились успехами сидевшей прежде без еды РоссииВрач рассказал, каким может быть постковидный синдром от "омикрона"Камчатского экс-депутата помимо убийства человека обвинили в браконьерствеЗампостпреда России при ООН назвал Украину озлобленным государствомЛьвовский журналист пожаловался на слабость Украины перед "Русским миром"Зампостпреда РФ рассказал, чем российский Крым отличается от украинскогоГлава "Нафтогаза" предупредил украинцев о проблемах с отоплениемАвтоэксперт объяснил, что делать, если у автомобиля отказали тормозаГлава "Нафтогаза" призвал украинцев экономитьСМИ: Перу начало штрафовать Украину за срыв поставки Ан-178В НАТО выдвинули условие для диалога РоссиейСалливан обсудил украинский вопрос с "Бухарестской девяткой"В 2022 году презентуют проект легкового электромобиля "Кама"Рядом с бывшим концлагерем в Орловской области нашли детские останкиСМИ: в СБУ заявили о критической ситуации в энергетике УкраиныЛидеры ЕС поддержали дипломатическое урегулирование украинского кризисаВ США рекомендовали не использовать вакцину Johnson & JohnsonВ РВСН заявили о разработке нового ракетного комплексаВ Сирии остались несколько российских детей, заявила детский омбудсменЭкс-сотрудника Пентагона заподозрили в шпионаже в пользу России