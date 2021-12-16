https://ria.ru/20211216/immunitet-1764042415.html

В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 57,7%

В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 57,7% - РИА Новости, 16.12.2021

В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 57,7%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России на сегодняшний день составляет 57,7%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T13:45

2021-12-16T13:45

2021-12-16T14:14

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России на сегодняшний день составляет 57,7%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Уровень коллективного иммунитета на сегодня составляет 57,7%", - сказала Голикова, представляя в Госдуме законопроект о введении QR-кодов.Она подчеркнула, что наибольшего уровня коллективного иммунитета достиг Севастополь. "Наилучшие результаты - более 70% - показали в Чукотском Автоном округе, в Республике Карелия, Санкт-Петербурге, Московской области, в Республике Тыва и городе Москве", - уточнила вице-премьер РФ."Число вакцинированных первым компонентом вакцины на сегодняшний день составляет 76,4 миллиона человек, полностью вакцинированы 70,4 миллиона человек", - отметила она.

россия

севастополь

московская область (подмосковье)

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