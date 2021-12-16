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В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 57,7%
В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 57,7% - РИА Новости, 16.12.2021
В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 57,7%
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России на сегодняшний день составляет 57,7%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T13:45
2021-12-16T13:45
2021-12-16T14:14
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России на сегодняшний день составляет 57,7%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Уровень коллективного иммунитета на сегодня составляет 57,7%", - сказала Голикова, представляя в Госдуме законопроект о введении QR-кодов.Она подчеркнула, что наибольшего уровня коллективного иммунитета достиг Севастополь. "Наилучшие результаты - более 70% - показали в Чукотском Автоном округе, в Республике Карелия, Санкт-Петербурге, Московской области, в Республике Тыва и городе Москве", - уточнила вице-премьер РФ."Число вакцинированных первым компонентом вакцины на сегодняшний день составляет 76,4 миллиона человек, полностью вакцинированы 70,4 миллиона человек", - отметила она.
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севастополь
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РИА Новости
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общество, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, севастополь, московская область (подмосковье), госдума рф
13:45 16.12.2021 (обновлено: 14:14 16.12.2021)
В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 57,7%
Вице-премьер Голикова: в России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 57,7%