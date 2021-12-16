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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211216/immunitet-1764042415.html
В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 57,7%
В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 57,7% - РИА Новости, 16.12.2021
В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 57,7%
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России на сегодняшний день составляет 57,7%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T13:45
2021-12-16T14:14
распространение коронавируса
общество
татьяна голикова
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России на сегодняшний день составляет 57,7%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Уровень коллективного иммунитета на сегодня составляет 57,7%", - сказала Голикова, представляя в Госдуме законопроект о введении QR-кодов.Она подчеркнула, что наибольшего уровня коллективного иммунитета достиг Севастополь. "Наилучшие результаты - более 70% - показали в Чукотском Автоном округе, в Республике Карелия, Санкт-Петербурге, Московской области, в Республике Тыва и городе Москве", - уточнила вице-премьер РФ."Число вакцинированных первым компонентом вакцины на сегодняшний день составляет 76,4 миллиона человек, полностью вакцинированы 70,4 миллиона человек", - отметила она.
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общество, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, севастополь, московская область (подмосковье), госдума рф
13:45 16.12.2021 (обновлено: 14:14 16.12.2021)
 
В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 57,7%

Вице-премьер Голикова: в России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 57,7%

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России на сегодняшний день составляет 57,7%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Уровень коллективного иммунитета на сегодня составляет 57,7%", - сказала Голикова, представляя в Госдуме законопроект о введении QR-кодов.
Она подчеркнула, что наибольшего уровня коллективного иммунитета достиг Севастополь. "Наилучшие результаты - более 70% - показали в Чукотском Автоном округе, в Республике Карелия, Санкт-Петербурге, Московской области, в Республике Тыва и городе Москве", - уточнила вице-премьер РФ.
"Число вакцинированных первым компонентом вакцины на сегодняшний день составляет 76,4 миллиона человек, полностью вакцинированы 70,4 миллиона человек", - отметила она.
 
Распространение коронавирусаОбществоТатьяна ГоликоваЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииСевастопольМосковская область (Подмосковье)Госдума РФ
 
 
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