https://ria.ru/20211216/ikra-1763992158.html

Роскачество заявило об ухудшении качества красной икры

Роскачество заявило об ухудшении качества красной икры - РИА Новости, 16.12.2021

Роскачество заявило об ухудшении качества красной икры

Качество красной икры в России за последние годы заметно ухудшилось, в этом продукте все чаще можно обнаружить кишечную палочку, опасные микроорганизмы и... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T10:38

2021-12-16T10:38

2021-12-16T10:38

еда

роскачество

россия

елена саратцева

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Качество красной икры в России за последние годы заметно ухудшилось, в этом продукте все чаще можно обнаружить кишечную палочку, опасные микроорганизмы и консерванты, сообщает Роскачество."Эксперты дважды за четыре года проверяли красную икру: в 2018 году с нарушениями обязательных требований безопасности оказались 31% исследованных торговых марок, в 2021 году их количество увеличилось до 81%", - говорится в сообщении.В частности, у товаров 15 торговых марок из 21 исследованных была обнаружена кишечная палочка, в шести - выявлено превышение по уровню микробной обсемененности (КМАФАнМ), в двух образцах обнаружен запрещенный в РФ консервант - уротропин. "Установлено, что в организме человека он вновь превращается в формальдегид и может оказывать токсическое воздействие. Недобросовестные производители, несмотря на запрет, добавляют его в продукт, поскольку консервирующий эффект у него выше, чем у других консервантов", - поясняют эксперты.Кроме того, в ряде образцов Роскачество нашло незаявленный в маркировке краситель Е110 (так называемый "солнечный закат"), который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей.В организации отметили, что качество продукта может зависеть и от условий контракта: если они жесткие, то микробиология проверяется и со стороны продавца, и со стороны торговой сети. C 2022 года Роскачество планирует ввести ежемесячный мониторинг данной продукции, особенно марок-нарушителей.Среди причин роста несоответствия икры по микробиологическим показателям можно выделить и развитие интернет-торговли, считает замруководителя Роскачества Елена Саратцева: ведь в обычном супермаркете потребитель видит, как хранится икра, но в каких условиях она находится на складе - неизвестно. "Поэтому гораздо лучше покупать икру в офлайн-магазинах при условии, что там она хранится в отдельных холодильниках с индикатором температурного режима, а температура не выше минус четырех градусов Цельсия", - рекомендует Саратцева.

https://ria.ru/20211216/servirovka-1763976651.html

https://ria.ru/20211203/retsepty-1762119012.html

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еда, роскачество, россия, елена саратцева