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Силовики заинтересовались главой инспекции ФНС в Москве, сообщил источник
Силовики заинтересовались главой инспекции ФНС в Москве, сообщил источник - РИА Новости, 16.12.2021
Силовики заинтересовались главой инспекции ФНС в Москве, сообщил источник
Силовики провели оперативно-следственные мероприятия с главой ИФНС №3 в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T10:57
2021-12-16T10:57
происшествия
москва
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Силовики провели оперативно-следственные мероприятия с главой ИФНС №3 в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."По предварительной информации, накануне сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-следственные мероприятия с начальницей ИФНС №3. Дальнейшая информация уточняется", - сказал собеседник агентства.Он не смог пояснить, в каком статусе находится женщина.На официальном сайте Федеральной налоговой службы начальником инспекции числится Марина Чайко. Инспекция обслуживает налогоплательщиков Пресненского, Тверского и Арбатского районов.
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происшествия, москва
10:57 16.12.2021
 
Силовики заинтересовались главой инспекции ФНС в Москве, сообщил источник

Источник: силовики заинтересовались главой инспекции ФНС в Москве

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Силовики провели оперативно-следственные мероприятия с главой ИФНС №3 в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"По предварительной информации, накануне сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-следственные мероприятия с начальницей ИФНС №3. Дальнейшая информация уточняется", - сказал собеседник агентства.
Он не смог пояснить, в каком статусе находится женщина.
На официальном сайте Федеральной налоговой службы начальником инспекции числится Марина Чайко. Инспекция обслуживает налогоплательщиков Пресненского, Тверского и Арбатского районов.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
9 декабря, 10:12
Полицейских в 2021 году чаще других правоохранителей осуждали за коррупцию
 
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