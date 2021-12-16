https://ria.ru/20211216/ifns-1763996531.html

Силовики заинтересовались главой инспекции ФНС в Москве, сообщил источник

Силовики заинтересовались главой инспекции ФНС в Москве, сообщил источник - РИА Новости, 16.12.2021

Силовики заинтересовались главой инспекции ФНС в Москве, сообщил источник

Силовики провели оперативно-следственные мероприятия с главой ИФНС №3 в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T10:57

2021-12-16T10:57

2021-12-16T10:57

происшествия

москва

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Силовики провели оперативно-следственные мероприятия с главой ИФНС №3 в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."По предварительной информации, накануне сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-следственные мероприятия с начальницей ИФНС №3. Дальнейшая информация уточняется", - сказал собеседник агентства.Он не смог пояснить, в каком статусе находится женщина.На официальном сайте Федеральной налоговой службы начальником инспекции числится Марина Чайко. Инспекция обслуживает налогоплательщиков Пресненского, Тверского и Арбатского районов.

https://ria.ru/20211209/korruptsiya-1762876118.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва