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Силовики заинтересовались главой инспекции ФНС в Москве, сообщил источник
Силовики заинтересовались главой инспекции ФНС в Москве, сообщил источник - РИА Новости, 16.12.2021
Силовики заинтересовались главой инспекции ФНС в Москве, сообщил источник
Силовики провели оперативно-следственные мероприятия с главой ИФНС №3 в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T10:57
2021-12-16T10:57
2021-12-16T10:57
происшествия
москва
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Силовики провели оперативно-следственные мероприятия с главой ИФНС №3 в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."По предварительной информации, накануне сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-следственные мероприятия с начальницей ИФНС №3. Дальнейшая информация уточняется", - сказал собеседник агентства.Он не смог пояснить, в каком статусе находится женщина.На официальном сайте Федеральной налоговой службы начальником инспекции числится Марина Чайко. Инспекция обслуживает налогоплательщиков Пресненского, Тверского и Арбатского районов.
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происшествия, москва
Силовики заинтересовались главой инспекции ФНС в Москве, сообщил источник
Источник: силовики заинтересовались главой инспекции ФНС в Москве