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Генсек ООН допустил, что человечество ждут еще более тяжелые времена
Генсек ООН допустил, что человечество ждут еще более тяжелые времена - РИА Новости, 16.12.2021
Генсек ООН допустил, что человечество ждут еще более тяжелые времена
Генсек ООН Антониу Гутерреш допустил, что человечество ждут еще более тяжелые времена. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T21:45
2021-12-16T21:45
в мире
оон
антониу гутерреш
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ООН, 16 дек – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш допустил, что человечество ждут еще более тяжелые времена.Как заявил генсек журналистам по итогам уходящего года, в этом году пандемия COVID-19 продолжалась, а неравенство между людьми продолжало расти. По его словам, нагрузка на развивающиеся страны выросла: снижались их ресурсы для восстановления от пандемии, росла инфляция, рос долг.Он также отметил, что мир не укладывается в темпы решения климатического кризиса."Я очень обеспокоен. Если ситуация не улучшится - и не улучшится быстро, нас ждут еще более тяжелые времена", - сказал Гутерреш."COVID-19 никуда не делся. Становится ясно, что одними вакцинами пандемию не одолеть. Вакцины предотвращают госпитализацию и смерть большинства тех, кто привился, замедляют распространение вируса. Тем не менее, распространение не спадает. Это вызвано несправедливым распределением вакцин и нежеланием вакцинироваться", - заявил он.
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в мире, оон, антониу гутерреш
21:45 16.12.2021
 
Генсек ООН допустил, что человечество ждут еще более тяжелые времена

Генсек ООН Антониу Гутерреш допустил, что человечество ждут еще более тяжелые времена

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ООН, 16 дек – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш допустил, что человечество ждут еще более тяжелые времена.
Как заявил генсек журналистам по итогам уходящего года, в этом году пандемия COVID-19 продолжалась, а неравенство между людьми продолжало расти. По его словам, нагрузка на развивающиеся страны выросла: снижались их ресурсы для восстановления от пандемии, росла инфляция, рос долг.
Он также отметил, что мир не укладывается в темпы решения климатического кризиса.
"Я очень обеспокоен. Если ситуация не улучшится - и не улучшится быстро, нас ждут еще более тяжелые времена", - сказал Гутерреш.
"COVID-19 никуда не делся. Становится ясно, что одними вакцинами пандемию не одолеть. Вакцины предотвращают госпитализацию и смерть большинства тех, кто привился, замедляют распространение вируса. Тем не менее, распространение не спадает. Это вызвано несправедливым распределением вакцин и нежеланием вакцинироваться", - заявил он.
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