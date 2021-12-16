https://ria.ru/20211216/guterresh-1764136373.html
Генсек ООН допустил, что человечество ждут еще более тяжелые времена
Генсек ООН допустил, что человечество ждут еще более тяжелые времена - РИА Новости, 16.12.2021
Генсек ООН допустил, что человечество ждут еще более тяжелые времена
Генсек ООН Антониу Гутерреш допустил, что человечество ждут еще более тяжелые времена. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T21:45
2021-12-16T21:45
2021-12-16T21:45
в мире
оон
антониу гутерреш
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ООН, 16 дек – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш допустил, что человечество ждут еще более тяжелые времена.Как заявил генсек журналистам по итогам уходящего года, в этом году пандемия COVID-19 продолжалась, а неравенство между людьми продолжало расти. По его словам, нагрузка на развивающиеся страны выросла: снижались их ресурсы для восстановления от пандемии, росла инфляция, рос долг.Он также отметил, что мир не укладывается в темпы решения климатического кризиса."Я очень обеспокоен. Если ситуация не улучшится - и не улучшится быстро, нас ждут еще более тяжелые времена", - сказал Гутерреш."COVID-19 никуда не делся. Становится ясно, что одними вакцинами пандемию не одолеть. Вакцины предотвращают госпитализацию и смерть большинства тех, кто привился, замедляют распространение вируса. Тем не менее, распространение не спадает. Это вызвано несправедливым распределением вакцин и нежеланием вакцинироваться", - заявил он.
https://ria.ru/20210928/zhizn-1752099174.html
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в мире, оон, антониу гутерреш
Генсек ООН допустил, что человечество ждут еще более тяжелые времена
Генсек ООН Антониу Гутерреш допустил, что человечество ждут еще более тяжелые времена
ООН, 16 дек – РИА Новости.
Генсек ООН Антониу Гутерреш
допустил, что человечество ждут еще более тяжелые времена.
Как заявил генсек журналистам по итогам уходящего года, в этом году пандемия COVID-19 продолжалась, а неравенство между людьми продолжало расти. По его словам, нагрузка на развивающиеся страны выросла: снижались их ресурсы для восстановления от пандемии, росла инфляция, рос долг.
Он также отметил, что мир не укладывается в темпы решения климатического кризиса.
"Я очень обеспокоен. Если ситуация не улучшится - и не улучшится быстро, нас ждут еще более тяжелые времена", - сказал Гутерреш.
"COVID-19 никуда не делся. Становится ясно, что одними вакцинами пандемию не одолеть. Вакцины предотвращают госпитализацию и смерть большинства тех, кто привился, замедляют распространение вируса. Тем не менее, распространение не спадает. Это вызвано несправедливым распределением вакцин и нежеланием вакцинироваться", - заявил он.