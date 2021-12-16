https://ria.ru/20211216/gubernatory-1764038260.html

Песков напомнил о праве президента смещать губернаторов с должностей

Песков напомнил о праве президента смещать губернаторов с должностей - РИА Новости, 16.12.2021

Песков напомнил о праве президента смещать губернаторов с должностей

Президент России, как избранник народа, концентрирует в себе его волю и вправе смещать с должностей высшие органы власти в связи с утратой доверия, перечень... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T13:31

2021-12-16T13:31

2021-12-16T13:31

политика

дмитрий песков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751617248_0:106:3267:1944_1920x0_80_0_0_7e6cd2c72f40cd045cd1a7e57fb625da.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России, как избранник народа, концентрирует в себе его волю и вправе смещать с должностей высшие органы власти в связи с утратой доверия, перечень причин остается прежним и содержится в различных законопроектах, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Давайте не забывать, что президент у нас избирается всенародным голосованием, поэтому концентрирует в себе волю народа. Я сейчас, наверное, воздержусь от иных каких-то комментариев, внесен законопроект, будет работа парламента, и только потом будет формулироваться конкретная позиция", - сказал Песков, отвечая на вопрос, что могут ответить в Кремле на замечание экспертов, что новые законы о региональной власти и муниципальной власти дают президенту право отрешать от власти высшие должностные лица в связи с утратой доверия по своему усмотрению.Он также добавил, что у президента всегда были функции отрешать от власти в связи с утратой доверия. Отвечая на замечание журналиста, что в действующих законах был перечень, какие могут быть причины для утраты доверия, а в новых версиях закона этого нет, Песков ответил, что это не так."Нет, это не так... Я с этим тезисом не могу согласиться. Президент избирается именно народом, и эти полномочия президента абсолютно вытекают из его должности, из должности главы государства. И тот перечень, который был, он остается абсолютно полным основанием, на основе также действующего законодательства и других законов. Понимаете, просто эти все основания, они же прописаны в других законах, хранение счетов, то, что запрещено, недвижимость, то, что запрещено, и так далее, и тому подобное, -это все прописано комплексно в других законах", - сказал Песков.

https://ria.ru/20211025/dolzhnost-1756127713.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, дмитрий песков, россия