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Песков напомнил о праве президента смещать губернаторов с должностей
Песков напомнил о праве президента смещать губернаторов с должностей - РИА Новости, 16.12.2021
Песков напомнил о праве президента смещать губернаторов с должностей
Президент России, как избранник народа, концентрирует в себе его волю и вправе смещать с должностей высшие органы власти в связи с утратой доверия, перечень... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T13:31
2021-12-16T13:31
политика
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России, как избранник народа, концентрирует в себе его волю и вправе смещать с должностей высшие органы власти в связи с утратой доверия, перечень причин остается прежним и содержится в различных законопроектах, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Давайте не забывать, что президент у нас избирается всенародным голосованием, поэтому концентрирует в себе волю народа. Я сейчас, наверное, воздержусь от иных каких-то комментариев, внесен законопроект, будет работа парламента, и только потом будет формулироваться конкретная позиция", - сказал Песков, отвечая на вопрос, что могут ответить в Кремле на замечание экспертов, что новые законы о региональной власти и муниципальной власти дают президенту право отрешать от власти высшие должностные лица в связи с утратой доверия по своему усмотрению.Он также добавил, что у президента всегда были функции отрешать от власти в связи с утратой доверия. Отвечая на замечание журналиста, что в действующих законах был перечень, какие могут быть причины для утраты доверия, а в новых версиях закона этого нет, Песков ответил, что это не так."Нет, это не так... Я с этим тезисом не могу согласиться. Президент избирается именно народом, и эти полномочия президента абсолютно вытекают из его должности, из должности главы государства. И тот перечень, который был, он остается абсолютно полным основанием, на основе также действующего законодательства и других законов. Понимаете, просто эти все основания, они же прописаны в других законах, хранение счетов, то, что запрещено, недвижимость, то, что запрещено, и так далее, и тому подобное, -это все прописано комплексно в других законах", - сказал Песков.
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политика, дмитрий песков, россия
13:31 16.12.2021
 
Песков напомнил о праве президента смещать губернаторов с должностей

Пресс-секретарь Песков: перечень причин отрешить от власти губернатора остается прежним

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России, как избранник народа, концентрирует в себе его волю и вправе смещать с должностей высшие органы власти в связи с утратой доверия, перечень причин остается прежним и содержится в различных законопроектах, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Давайте не забывать, что президент у нас избирается всенародным голосованием, поэтому концентрирует в себе волю народа. Я сейчас, наверное, воздержусь от иных каких-то комментариев, внесен законопроект, будет работа парламента, и только потом будет формулироваться конкретная позиция", - сказал Песков, отвечая на вопрос, что могут ответить в Кремле на замечание экспертов, что новые законы о региональной власти и муниципальной власти дают президенту право отрешать от власти высшие должностные лица в связи с утратой доверия по своему усмотрению.
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Он также добавил, что у президента всегда были функции отрешать от власти в связи с утратой доверия. Отвечая на замечание журналиста, что в действующих законах был перечень, какие могут быть причины для утраты доверия, а в новых версиях закона этого нет, Песков ответил, что это не так.
"Нет, это не так... Я с этим тезисом не могу согласиться. Президент избирается именно народом, и эти полномочия президента абсолютно вытекают из его должности, из должности главы государства. И тот перечень, который был, он остается абсолютно полным основанием, на основе также действующего законодательства и других законов. Понимаете, просто эти все основания, они же прописаны в других законах, хранение счетов, то, что запрещено, недвижимость, то, что запрещено, и так далее, и тому подобное, -это все прописано комплексно в других законах", - сказал Песков.
 
ПолитикаДмитрий ПесковРоссия
 
 
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