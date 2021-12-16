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Греция уточнила требования к ПЦР-тесту для въезжающих в страну
Греция уточнила требования к ПЦР-тесту для въезжающих в страну - РИА Новости, 16.12.2021
Греция уточнила требования к ПЦР-тесту для въезжающих в страну
Правительство Греции уточнило, что для въезда в страну с 19 декабря будет требоваться ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до поездки, а не за 48 часов, с таким... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T18:25
2021-12-16T18:26
распространение коронавируса
греция
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АФИНЫ, 16 дек - РИА Новости. Правительство Греции уточнило, что для въезда в страну с 19 декабря будет требоваться ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до поездки, а не за 48 часов, с таким уточнением выступил в четверг на брифинге официальный представитель греческого правительства Иоаннис Иконому.Министерство здравоохранения Греции в среду сообщило, что ПЦР-тест должен быть сделан за 48 часов до поездки."Пандемия носит динамичный характер и заставляет нас корректировать нашу стратегию, чтобы решать новые проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Мутация "омикрон" заставила нашу страну принять экстренные меры для посетителей из-за рубежа. Такие меры необходимы для того, чтобы максимально замедлить широкое распространение пандемии и выиграть время для увеличения охвата вакцинацией бустерной дозой", - сказал Иконому."Таким образом, наша страна будет принимать посетителей из всех стран при предъявлении отрицательного молекулярного контроля (ПЦР-теста) сделанного за 72 часа. Это чрезвычайная мера – она будет действовать на период праздников. Более подробная информация будет объявлена на следующей неделе. Исключение составят путешественники, которые были за границей менее 48 часов. Мера вступит в силу утром в воскресенье, 19 декабря", - сказал Иконому.Он сказал, что ПЦР-тест должны сделать все, в том числе вакцинированные, кто приедет в Грецию из-за границы любым способом, воздушным или автомобильным транспортом.На просьбу уточнить, за 72 часа или за 48 часов должен быть сделан тест, Иконому ответил, что за 72 часа.Все путешественники, постоянно проживающие в России, для въезда в Грецию и так должны иметь отрицательный тест ПЦР, сделанный в течение 72 часов до поездки, или экспресс-тест, сделанный в течение 48 часов. Эта мера является обязательной и распространяется на всех пассажиров, постоянно проживающих в России, независимо от того, вакцинированы они или нет.Кроме того, все путешественники - постоянные жители России должны пройти тест на COVID-19 по прибытии в Грецию.
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греция, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, пцр-тест, новости - туризм
18:25 16.12.2021 (обновлено: 18:26 16.12.2021)
 
Греция уточнила требования к ПЦР-тесту для въезжающих в страну

Власти Греции уточнили, что для въезда в страну потребуется ПЦР-тест, сделанный за 72 часа

© РИА Новости / Геннадий МельникВ аэропорту в Греции
В аэропорту в Греции - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Геннадий Мельник
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АФИНЫ, 16 дек - РИА Новости. Правительство Греции уточнило, что для въезда в страну с 19 декабря будет требоваться ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до поездки, а не за 48 часов, с таким уточнением выступил в четверг на брифинге официальный представитель греческого правительства Иоаннис Иконому.
Министерство здравоохранения Греции в среду сообщило, что ПЦР-тест должен быть сделан за 48 часов до поездки.
"Пандемия носит динамичный характер и заставляет нас корректировать нашу стратегию, чтобы решать новые проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Мутация "омикрон" заставила нашу страну принять экстренные меры для посетителей из-за рубежа. Такие меры необходимы для того, чтобы максимально замедлить широкое распространение пандемии и выиграть время для увеличения охвата вакцинацией бустерной дозой", - сказал Иконому.
"Таким образом, наша страна будет принимать посетителей из всех стран при предъявлении отрицательного молекулярного контроля (ПЦР-теста) сделанного за 72 часа. Это чрезвычайная мера – она будет действовать на период праздников. Более подробная информация будет объявлена на следующей неделе. Исключение составят путешественники, которые были за границей менее 48 часов. Мера вступит в силу утром в воскресенье, 19 декабря", - сказал Иконому.
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Он сказал, что ПЦР-тест должны сделать все, в том числе вакцинированные, кто приедет в Грецию из-за границы любым способом, воздушным или автомобильным транспортом.
На просьбу уточнить, за 72 часа или за 48 часов должен быть сделан тест, Иконому ответил, что за 72 часа.
Все путешественники, постоянно проживающие в России, для въезда в Грецию и так должны иметь отрицательный тест ПЦР, сделанный в течение 72 часов до поездки, или экспресс-тест, сделанный в течение 48 часов. Эта мера является обязательной и распространяется на всех пассажиров, постоянно проживающих в России, независимо от того, вакцинированы они или нет.
Кроме того, все путешественники - постоянные жители России должны пройти тест на COVID-19 по прибытии в Грецию.
 
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