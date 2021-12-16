https://ria.ru/20211216/gretsiya-1764107901.html

Греция уточнила требования к ПЦР-тесту для въезжающих в страну

Греция уточнила требования к ПЦР-тесту для въезжающих в страну - РИА Новости, 16.12.2021

Греция уточнила требования к ПЦР-тесту для въезжающих в страну

Правительство Греции уточнило, что для въезда в страну с 19 декабря будет требоваться ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до поездки, а не за 48 часов, с таким... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T18:25

2021-12-16T18:25

2021-12-16T18:26

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АФИНЫ, 16 дек - РИА Новости. Правительство Греции уточнило, что для въезда в страну с 19 декабря будет требоваться ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до поездки, а не за 48 часов, с таким уточнением выступил в четверг на брифинге официальный представитель греческого правительства Иоаннис Иконому.Министерство здравоохранения Греции в среду сообщило, что ПЦР-тест должен быть сделан за 48 часов до поездки."Пандемия носит динамичный характер и заставляет нас корректировать нашу стратегию, чтобы решать новые проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Мутация "омикрон" заставила нашу страну принять экстренные меры для посетителей из-за рубежа. Такие меры необходимы для того, чтобы максимально замедлить широкое распространение пандемии и выиграть время для увеличения охвата вакцинацией бустерной дозой", - сказал Иконому."Таким образом, наша страна будет принимать посетителей из всех стран при предъявлении отрицательного молекулярного контроля (ПЦР-теста) сделанного за 72 часа. Это чрезвычайная мера – она будет действовать на период праздников. Более подробная информация будет объявлена на следующей неделе. Исключение составят путешественники, которые были за границей менее 48 часов. Мера вступит в силу утром в воскресенье, 19 декабря", - сказал Иконому.Он сказал, что ПЦР-тест должны сделать все, в том числе вакцинированные, кто приедет в Грецию из-за границы любым способом, воздушным или автомобильным транспортом.На просьбу уточнить, за 72 часа или за 48 часов должен быть сделан тест, Иконому ответил, что за 72 часа.Все путешественники, постоянно проживающие в России, для въезда в Грецию и так должны иметь отрицательный тест ПЦР, сделанный в течение 72 часов до поездки, или экспресс-тест, сделанный в течение 48 часов. Эта мера является обязательной и распространяется на всех пассажиров, постоянно проживающих в России, независимо от того, вакцинированы они или нет.Кроме того, все путешественники - постоянные жители России должны пройти тест на COVID-19 по прибытии в Грецию.

https://ria.ru/20211208/omikron-1762718502.html

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