https://ria.ru/20211216/granitsy-1764010456.html

Лидеры ЕС заявят о необходимости соблюдать принцип нерушимости границ

Лидеры ЕС заявят о необходимости соблюдать принцип нерушимости границ - РИА Новости, 16.12.2021

Лидеры ЕС заявят о необходимости соблюдать принцип нерушимости границ

Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе заявят о необходимости соблюдения принципа нерушимости границ на фоне ситуации вокруг Украины, заявил канцлер ФРГ Олаф... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T11:50

2021-12-16T11:50

2021-12-16T12:03

в мире

украина

германия

евросоюз

олаф шольц

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БРЮССЕЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе заявят о необходимости соблюдения принципа нерушимости границ на фоне ситуации вокруг Украины, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц."Также предстоит обсудит сложную ситуацию Украины, вопрос, что делать с передвижением войск вдоль границы. Поэтому мы сегодня вновь подчеркнем, что нерушимость границ является одним из самых важных принципов мира в Европе, что мы вместе будем делать все, чтобы эта нерушимость сохранялась на практике", - заявил он журналистам перед саммитом лидеров ЕС в Брюсселе.Киев и западные государства в последнее время неоднократно обвиняли Москву в "агрессивных действиях" у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По словам Пескова, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. В РФ также неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20211216/ukraina-1763972410.html

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в мире, украина, германия, евросоюз, олаф шольц