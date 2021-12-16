https://ria.ru/20211216/gosduma-1764035159.html
Госдума ратифицировала Женевский акт договора защиты региональных брендов
Госдума ратифицировала Женевский акт договора защиты региональных брендов - РИА Новости, 16.12.2021
Госдума ратифицировала Женевский акт договора защиты региональных брендов
Госдума одобрила законопроект о присоединении России к Женевскому акту Лиссабонского соглашения, позволяющему регистрировать географическое название места... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T13:21
2021-12-16T13:21
2021-12-16T13:21
госдума рф
совет федерации рф
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Госдума одобрила законопроект о присоединении России к Женевскому акту Лиссабонского соглашения, позволяющему регистрировать географическое название места производства товара на межгосударственном уровне.В пояснительной записке к документу говорится, что законопроект направлен на повышение уровня охраны и защиты региональных брендов, создание новых возможностей для экономического развития регионов и поддержки местных производителей, а также на обеспечение дальнейшей интеграции России в глобальные системы охраны объектов интеллектуальной собственности."В рамках Женевского акта владельцы наименований мест происхождения и географических указаний получают возможность испрашивать охрану в нескольких странах путем подачи одной заявки на одном языке, что позволяет снизить издержки при международной регистрации", - говорится в пояснительной записке.Женевский акт направлен на модернизацию и совершенствование международной системы охраны обозначений, указывающих на географическое происхождение продукта, а также на расширение перечня объектов охраны, также он предусматривает охрану также и географических указаний."Проект федерального закона "О присоединении Российской Федерации к Женевскому акту Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и географических указаниях" разработан во исполнение поручения по итогам встречи председателя правительства Российской Федерации М.В. Мишустина с членами Совета палаты Совета Федерации 24 февраля 2021 года", - также говорится в пояснительной записке.Принятие законопроекта наделяет Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) дополнительными полномочиями по рассмотрению заявок на международную регистрацию наименований мест происхождения и географических указаний.
https://realty.ria.ru/20211216/gosduma-1764034227.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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госдума рф, совет федерации рф, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), россия
Госдума ратифицировала Женевский акт договора защиты региональных брендов
Госдума одобрила проект по присоединении к Женевскому акту по защите региональных брендов
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Госдума
одобрила законопроект о присоединении России к Женевскому акту Лиссабонского соглашения, позволяющему регистрировать географическое название места производства товара на межгосударственном уровне.
В пояснительной записке к документу говорится, что законопроект направлен на повышение уровня охраны и защиты региональных брендов, создание новых возможностей для экономического развития регионов и поддержки местных производителей, а также на обеспечение дальнейшей интеграции России в глобальные системы охраны объектов интеллектуальной собственности.
"В рамках Женевского акта владельцы наименований мест происхождения и географических указаний получают возможность испрашивать охрану в нескольких странах путем подачи одной заявки на одном языке, что позволяет снизить издержки при международной регистрации", - говорится в пояснительной записке.
Женевский акт направлен на модернизацию и совершенствование международной системы охраны обозначений, указывающих на географическое происхождение продукта, а также на расширение перечня объектов охраны, также он предусматривает охрану также и географических указаний.
"Проект федерального закона "О присоединении Российской Федерации к Женевскому акту Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и географических указаниях" разработан во исполнение поручения по итогам встречи председателя правительства Российской Федерации М.В. Мишустина с членами Совета палаты Совета Федерации
24 февраля 2021 года", - также говорится в пояснительной записке.
Принятие законопроекта наделяет Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент)
дополнительными полномочиями по рассмотрению заявок на международную регистрацию наименований мест происхождения и географических указаний.