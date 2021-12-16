https://ria.ru/20211216/gosduma-1764035159.html

Госдума ратифицировала Женевский акт договора защиты региональных брендов

Госдума ратифицировала Женевский акт договора защиты региональных брендов - РИА Новости, 16.12.2021

Госдума ратифицировала Женевский акт договора защиты региональных брендов

Госдума одобрила законопроект о присоединении России к Женевскому акту Лиссабонского соглашения, позволяющему регистрировать географическое название места... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T13:21

2021-12-16T13:21

2021-12-16T13:21

госдума рф

совет федерации рф

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Госдума одобрила законопроект о присоединении России к Женевскому акту Лиссабонского соглашения, позволяющему регистрировать географическое название места производства товара на межгосударственном уровне.В пояснительной записке к документу говорится, что законопроект направлен на повышение уровня охраны и защиты региональных брендов, создание новых возможностей для экономического развития регионов и поддержки местных производителей, а также на обеспечение дальнейшей интеграции России в глобальные системы охраны объектов интеллектуальной собственности."В рамках Женевского акта владельцы наименований мест происхождения и географических указаний получают возможность испрашивать охрану в нескольких странах путем подачи одной заявки на одном языке, что позволяет снизить издержки при международной регистрации", - говорится в пояснительной записке.Женевский акт направлен на модернизацию и совершенствование международной системы охраны обозначений, указывающих на географическое происхождение продукта, а также на расширение перечня объектов охраны, также он предусматривает охрану также и географических указаний."Проект федерального закона "О присоединении Российской Федерации к Женевскому акту Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и географических указаниях" разработан во исполнение поручения по итогам встречи председателя правительства Российской Федерации М.В. Мишустина с членами Совета палаты Совета Федерации 24 февраля 2021 года", - также говорится в пояснительной записке.Принятие законопроекта наделяет Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) дополнительными полномочиями по рассмотрению заявок на международную регистрацию наименований мест происхождения и географических указаний.

https://realty.ria.ru/20211216/gosduma-1764034227.html

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госдума рф, совет федерации рф, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), россия