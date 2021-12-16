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https://ria.ru/20211216/gololeditsa-1764118362.html
Москвичей предупредили о гололедице
Москвичей предупредили о гололедице - РИА Новости, 16.12.2021
Москвичей предупредили о гололедице
Снежно-водяная каша в Москве в пятницу превратится в гололедицу, толщина которой к исходу дня может составить 4-9 мм, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T19:17
2021-12-16T19:17
общество
москва
центр "фобос"
евгений тишковец
погода
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Снежно-водяная каша в Москве в пятницу превратится в гололедицу, толщина которой к исходу дня может составить 4-9 мм, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Пришедшая в Москву оттепель будет непродолжительной и продержится в столичном регионе до середины предстоящей ночи. Накрапывающий дождь станет постепенно переходить в мокрый снег", - рассказал Тишковец.По его словам, как только к утру ветры развернутся на северо-западные румбы, потянет холодом, и столбики термометров опустятся до нуля, а к вечеру и вовсе ожидается слабый "минус"."В результате вся снежно-водяная каша замерзнет и превратится в гололедицу, толщина которой к исходу пятницы может составить 4-9 мм. На дорогах и тротуарах станет скользко. Вдобавок корку льда, маскируя, присыплет небольшим снегом", - добавил Тишковец.Он уточнил, что особое внимание автовладельцам следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, перед светофором, у остановок автобуса, до и после "лежачих полицейских", перед пешеходными переходами, поворотами, спусками и на подъемах, где, сливаясь с поверхностью, чаще всего и возникает гололедица, что может привести к большому риску ДТП."На прогностической карте гололедных явлений (отложение льда в мм) видно, что в пятницу ледяным "панцирем" покроется большая часть Центральной России. Автомобилисты и пешеходы будьте внимательны и осторожны", - заключил синоптик.
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общество, москва, центр "фобос", евгений тишковец, погода, россия
19:17 16.12.2021
 
Москвичей предупредили о гололедице

Синоптик "Фобос" Тишковец: гололедица ожидается в пятницу в Москве

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрохожие фотографируются на Никольской улице в Москве после снегопада
Прохожие фотографируются на Никольской улице в Москве после снегопада - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Снежно-водяная каша в Москве в пятницу превратится в гололедицу, толщина которой к исходу дня может составить 4-9 мм, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Пришедшая в Москву оттепель будет непродолжительной и продержится в столичном регионе до середины предстоящей ночи. Накрапывающий дождь станет постепенно переходить в мокрый снег", - рассказал Тишковец.
Прохожие на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
Вчера, 11:46
Москвичей предупредили о 20-градусных морозах
По его словам, как только к утру ветры развернутся на северо-западные румбы, потянет холодом, и столбики термометров опустятся до нуля, а к вечеру и вовсе ожидается слабый "минус".
"В результате вся снежно-водяная каша замерзнет и превратится в гололедицу, толщина которой к исходу пятницы может составить 4-9 мм. На дорогах и тротуарах станет скользко. Вдобавок корку льда, маскируя, присыплет небольшим снегом", - добавил Тишковец.
Он уточнил, что особое внимание автовладельцам следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, перед светофором, у остановок автобуса, до и после "лежачих полицейских", перед пешеходными переходами, поворотами, спусками и на подъемах, где, сливаясь с поверхностью, чаще всего и возникает гололедица, что может привести к большому риску ДТП.
"На прогностической карте гололедных явлений (отложение льда в мм) видно, что в пятницу ледяным "панцирем" покроется большая часть Центральной России. Автомобилисты и пешеходы будьте внимательны и осторожны", - заключил синоптик.
Не внезапно: как Москва встретила сильнейший декабрьский снегопад
© Комплекс городского хозяйства Москвы

Снегопад 7 декабря не стал для столицы сюрпризом – синоптики спрогнозировали его наступление заранее и назвали "сильнейшим за послевоенную историю". Уже с вечера понедельника городские коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности.

Уборка снега в Москве
1 из 8

Снегопад 7 декабря не стал для столицы сюрпризом – синоптики спрогнозировали его наступление заранее и назвали "сильнейшим за послевоенную историю". Уже с вечера понедельника городские коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В ночь с понедельника на вторник прирост снега в отдельных районах Москвы составил до 5 сантиметров. Согласно прогнозу, за сутки этот показатель может превысить отметку в 20 сантиметров. В уборке улиц, дорог, тротуаров и пешеходных зон города задействовали 10 тысяч единиц специализированной коммунальной техники и 71 тысячу специалистов комплекса городского хозяйства Москвы.

Снег в Москве
2 из 8

В ночь с понедельника на вторник прирост снега в отдельных районах Москвы составил до 5 сантиметров. Согласно прогнозу, за сутки этот показатель может превысить отметку в 20 сантиметров. В уборке улиц, дорог, тротуаров и пешеходных зон города задействовали 10 тысяч единиц специализированной коммунальной техники и 71 тысячу специалистов комплекса городского хозяйства Москвы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© Комплекс городского хозяйства Москвы

В городе работает роторная, снегоуборочная и погрузочная спецтехника, средства малой механизации. В уборке участвуют бригады ручного труда, укомплектованные необходимым оборудованием.

Уборка снега в Москве
3 из 8

В городе работает роторная, снегоуборочная и погрузочная спецтехника, средства малой механизации. В уборке участвуют бригады ручного труда, укомплектованные необходимым оборудованием.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
© Комплекс городского хозяйства Москвы

За сутки коммунальные службы города несколько раз проведут механизированное подметание проезжей части и тротуаров. Первые две "проходки" спецтехники уже состоялись в 10:00 и в 16:00, третья очистка улиц от снега начнется в 23:00. После каждого подметания специалисты комплекса городского хозяйства Москвы дополнительно проводят обработку улично-дорожной сети противогололедными материалами.

Уборка снега в Москве
4 из 8

За сутки коммунальные службы города несколько раз проведут механизированное подметание проезжей части и тротуаров. Первые две "проходки" спецтехники уже состоялись в 10:00 и в 16:00, третья очистка улиц от снега начнется в 23:00. После каждого подметания специалисты комплекса городского хозяйства Москвы дополнительно проводят обработку улично-дорожной сети противогололедными материалами.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

При необходимости (например, при усилении снегопада или выпадении аномального количества осадков) цикл работ по подметанию и очистке улично-дорожной сети будут повторять чаще.

Снег в Москве
5 из 8

При необходимости (например, при усилении снегопада или выпадении аномального количества осадков) цикл работ по подметанию и очистке улично-дорожной сети будут повторять чаще.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Особое внимание в рамках уборки бригады ручного труда уделяют очистке зон с большой проходимостью. К ним, в частности, относятся пешеходные и общественные пространства, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, железнодорожным платформам, ТПУ, парковкам и объектам социальной сферы.

Снег в Москве
6 из 8

Особое внимание в рамках уборки бригады ручного труда уделяют очистке зон с большой проходимостью. К ним, в частности, относятся пешеходные и общественные пространства, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, железнодорожным платформам, ТПУ, парковкам и объектам социальной сферы.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
© Комплекс городского хозяйства Москвы

Собранный с улиц Москвы снег в дальнейшем увозят на стационарные снегосплавные пункты – таких в городе 56 и еще 38 мобильных. На снегосплавах снежные массы очищают от бытового и природного мусора, измельчают в дробилках и оттуда сплавляют в систему городской канализации. После таяния снег вместе со сточной водой поступает на очистные сооружения города, где проходит полный цикл механической и биологической очистки.

Снегосплавный пункт
7 из 8

Собранный с улиц Москвы снег в дальнейшем увозят на стационарные снегосплавные пункты – таких в городе 56 и еще 38 мобильных. На снегосплавах снежные массы очищают от бытового и природного мусора, измельчают в дробилках и оттуда сплавляют в систему городской канализации. После таяния снег вместе со сточной водой поступает на очистные сооружения города, где проходит полный цикл механической и биологической очистки.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Комплекс городского хозяйства Москвы напоминает горожанам о необходимости соблюдать осторожность при перемещении по заснеженной столице. Водителей просят проявлять бдительность на дорогах и с пониманием относиться к работе спецтехники, а также учитывать график выхода коммунальных служб на подметание дорог.

Снег в Москве
8 из 8

Комплекс городского хозяйства Москвы напоминает горожанам о необходимости соблюдать осторожность при перемещении по заснеженной столице. Водителей просят проявлять бдительность на дорогах и с пониманием относиться к работе спецтехники, а также учитывать график выхода коммунальных служб на подметание дорог.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
1 из 8

Снегопад 7 декабря не стал для столицы сюрпризом – синоптики спрогнозировали его наступление заранее и назвали "сильнейшим за послевоенную историю". Уже с вечера понедельника городские коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
2 из 8

В ночь с понедельника на вторник прирост снега в отдельных районах Москвы составил до 5 сантиметров. Согласно прогнозу, за сутки этот показатель может превысить отметку в 20 сантиметров. В уборке улиц, дорог, тротуаров и пешеходных зон города задействовали 10 тысяч единиц специализированной коммунальной техники и 71 тысячу специалистов комплекса городского хозяйства Москвы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 8

В городе работает роторная, снегоуборочная и погрузочная спецтехника, средства малой механизации. В уборке участвуют бригады ручного труда, укомплектованные необходимым оборудованием.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
4 из 8

За сутки коммунальные службы города несколько раз проведут механизированное подметание проезжей части и тротуаров. Первые две "проходки" спецтехники уже состоялись в 10:00 и в 16:00, третья очистка улиц от снега начнется в 23:00. После каждого подметания специалисты комплекса городского хозяйства Москвы дополнительно проводят обработку улично-дорожной сети противогололедными материалами.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
5 из 8

При необходимости (например, при усилении снегопада или выпадении аномального количества осадков) цикл работ по подметанию и очистке улично-дорожной сети будут повторять чаще.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
6 из 8

Особое внимание в рамках уборки бригады ручного труда уделяют очистке зон с большой проходимостью. К ним, в частности, относятся пешеходные и общественные пространства, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, железнодорожным платформам, ТПУ, парковкам и объектам социальной сферы.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
7 из 8

Собранный с улиц Москвы снег в дальнейшем увозят на стационарные снегосплавные пункты – таких в городе 56 и еще 38 мобильных. На снегосплавах снежные массы очищают от бытового и природного мусора, измельчают в дробилках и оттуда сплавляют в систему городской канализации. После таяния снег вместе со сточной водой поступает на очистные сооружения города, где проходит полный цикл механической и биологической очистки.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
8 из 8

Комплекс городского хозяйства Москвы напоминает горожанам о необходимости соблюдать осторожность при перемещении по заснеженной столице. Водителей просят проявлять бдительность на дорогах и с пониманием относиться к работе спецтехники, а также учитывать график выхода коммунальных служб на подметание дорог.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
 
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