https://ria.ru/20211216/gololeditsa-1764118362.html

Москвичей предупредили о гололедице

Москвичей предупредили о гололедице - РИА Новости, 16.12.2021

Москвичей предупредили о гололедице

Снежно-водяная каша в Москве в пятницу превратится в гололедицу, толщина которой к исходу дня может составить 4-9 мм, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T19:17

2021-12-16T19:17

2021-12-16T19:17

общество

москва

центр "фобос"

евгений тишковец

погода

россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Снежно-водяная каша в Москве в пятницу превратится в гололедицу, толщина которой к исходу дня может составить 4-9 мм, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Пришедшая в Москву оттепель будет непродолжительной и продержится в столичном регионе до середины предстоящей ночи. Накрапывающий дождь станет постепенно переходить в мокрый снег", - рассказал Тишковец.По его словам, как только к утру ветры развернутся на северо-западные румбы, потянет холодом, и столбики термометров опустятся до нуля, а к вечеру и вовсе ожидается слабый "минус"."В результате вся снежно-водяная каша замерзнет и превратится в гололедицу, толщина которой к исходу пятницы может составить 4-9 мм. На дорогах и тротуарах станет скользко. Вдобавок корку льда, маскируя, присыплет небольшим снегом", - добавил Тишковец.Он уточнил, что особое внимание автовладельцам следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, перед светофором, у остановок автобуса, до и после "лежачих полицейских", перед пешеходными переходами, поворотами, спусками и на подъемах, где, сливаясь с поверхностью, чаще всего и возникает гололедица, что может привести к большому риску ДТП."На прогностической карте гололедных явлений (отложение льда в мм) видно, что в пятницу ледяным "панцирем" покроется большая часть Центральной России. Автомобилисты и пешеходы будьте внимательны и осторожны", - заключил синоптик.

https://ria.ru/20211215/moroz-1763806820.html

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общество, москва, центр "фобос", евгений тишковец, погода, россия