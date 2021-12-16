https://ria.ru/20211216/germaniya-1764049523.html

Nord Stream 2 AG работает над учреждением дочерней структуры в Германии

Nord Stream 2 AG работает над учреждением дочерней структуры в Германии - РИА Новости, 16.12.2021

Nord Stream 2 AG работает над учреждением дочерней структуры в Германии

Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток — 2", работает над учреждением дочерней компании в Германии, что необходимо для прохождения процедуры... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T14:20

2021-12-16T14:20

2021-12-16T14:23

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nord stream 2 ag

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природный газ

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток — 2", работает над учреждением дочерней компании в Германии, что необходимо для прохождения процедуры сертификации, но детали и сроки этого процесса не комментирует, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора."Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) 16 ноября опубликовало информацию о временной приостановке процедуры сертификации в связи с учреждением дочерней структуры компании Nord Stream 2. Наша компания предпринимает этот шаг с целью обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям", - рассказали в Nord Stream 2 AG.В компании отметили, что не комментируют детали процедуры учреждения немецкой "дочки" и сертификации, ее сроки или влияние на сроки ввода газопровода в эксплуатацию. "О дальнейших шагах мы сообщим дополнительно", - заключили в пресс-службе.Как сообщают в четверг СМИ, глава федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн заявил, что ведомство еще не получало документов, необходимых для продолжения процесса сертификации "Северного потока — 2". Кроме того, со ссылкой на регулятор ФРГ СМИ пишут, что решение по "Северному потоку — 2" не будет принято в первой половине 2022 года.

https://ria.ru/20211216/gaz-1764038626.html

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-12-16T14:20 true PT1M46S

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экономика, германия, nord stream 2 ag, в мире, природный газ, северный поток — 2, россия