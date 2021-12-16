Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211216/germaniya-1764049523.html
Nord Stream 2 AG работает над учреждением дочерней структуры в Германии
Nord Stream 2 AG работает над учреждением дочерней структуры в Германии - РИА Новости, 16.12.2021
Nord Stream 2 AG работает над учреждением дочерней структуры в Германии
Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток — 2", работает над учреждением дочерней компании в Германии, что необходимо для прохождения процедуры... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T14:20
2021-12-16T14:23
экономика
германия
nord stream 2 ag
в мире
природный газ
северный поток — 2
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155533/29/1555332982_0:233:2815:1816_1920x0_80_0_0_6483211e99cad9e78be33b49a5422150.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток — 2", работает над учреждением дочерней компании в Германии, что необходимо для прохождения процедуры сертификации, но детали и сроки этого процесса не комментирует, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора."Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) 16 ноября опубликовало информацию о временной приостановке процедуры сертификации в связи с учреждением дочерней структуры компании Nord Stream 2. Наша компания предпринимает этот шаг с целью обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям", - рассказали в Nord Stream 2 AG.В компании отметили, что не комментируют детали процедуры учреждения немецкой "дочки" и сертификации, ее сроки или влияние на сроки ввода газопровода в эксплуатацию. "О дальнейших шагах мы сообщим дополнительно", - заключили в пресс-службе.Как сообщают в четверг СМИ, глава федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн заявил, что ведомство еще не получало документов, необходимых для продолжения процесса сертификации "Северного потока — 2". Кроме того, со ссылкой на регулятор ФРГ СМИ пишут, что решение по "Северному потоку — 2" не будет принято в первой половине 2022 года.
https://ria.ru/20211216/gaz-1764038626.html
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
2021-12-16T14:20
true
PT1M46S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155533/29/1555332982_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_c1bbb9dcf882ef3f4767b1ff2f362b71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, германия, nord stream 2 ag, в мире, природный газ, северный поток — 2, россия
14:20 16.12.2021 (обновлено: 14:23 16.12.2021)
 
Nord Stream 2 AG работает над учреждением дочерней структуры в Германии

Nord Stream 2 AG работает над учреждением дочерней структуры в Германии для сертификации

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКаска рабочего на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток — 2", работает над учреждением дочерней компании в Германии, что необходимо для прохождения процедуры сертификации, но детали и сроки этого процесса не комментирует, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора.
"Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) 16 ноября опубликовало информацию о временной приостановке процедуры сертификации в связи с учреждением дочерней структуры компании Nord Stream 2. Наша компания предпринимает этот шаг с целью обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям", - рассказали в Nord Stream 2 AG.
Нанесение изоляции сварного шва на борту трубоукладочного судна Audacia во время строительства газопровода Северный поток ‑ 2 - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
Вчера, 13:32
Решение по "Северному потоку — 2" не примут до середины 2022 года
В компании отметили, что не комментируют детали процедуры учреждения немецкой "дочки" и сертификации, ее сроки или влияние на сроки ввода газопровода в эксплуатацию. "О дальнейших шагах мы сообщим дополнительно", - заключили в пресс-службе.
Как сообщают в четверг СМИ, глава федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн заявил, что ведомство еще не получало документов, необходимых для продолжения процесса сертификации "Северного потока — 2". Кроме того, со ссылкой на регулятор ФРГ СМИ пишут, что решение по "Северному потоку — 2" не будет принято в первой половине 2022 года.
 
ЭкономикаГерманияNord Stream 2 AGВ миреПриродный газСеверный поток — 2Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:09В Польше восхитились успехами сидевшей прежде без еды России
02:08Врач рассказал, каким может быть постковидный синдром от "омикрона"
02:01Камчатского экс-депутата помимо убийства человека обвинили в браконьерстве
01:51Зампостпреда России при ООН назвал Украину озлобленным государством
01:45Львовский журналист пожаловался на слабость Украины перед "Русским миром"
01:43Зампостпреда РФ рассказал, чем российский Крым отличается от украинского
01:25Глава "Нафтогаза" предупредил украинцев о проблемах с отоплением
01:16Автоэксперт объяснил, что делать, если у автомобиля отказали тормоза
01:14Глава "Нафтогаза" призвал украинцев экономить
01:02СМИ: Перу начало штрафовать Украину за срыв поставки Ан-178
00:58В НАТО выдвинули условие для диалога Россией
00:53Салливан обсудил украинский вопрос с "Бухарестской девяткой"
00:49В 2022 году презентуют проект легкового электромобиля "Кама"
00:39Рядом с бывшим концлагерем в Орловской области нашли детские останки
00:35СМИ: в СБУ заявили о критической ситуации в энергетике Украины
00:30Лидеры ЕС поддержали дипломатическое урегулирование украинского кризиса
00:15В США рекомендовали не использовать вакцину Johnson & Johnson
00:08В РВСН заявили о разработке нового ракетного комплекса
23:57В Сирии остались несколько российских детей, заявила детский омбудсмен
23:56Экс-сотрудника Пентагона заподозрили в шпионаже в пользу России
Лента новостейМолния
В Польше восхитились успехами сидевшей прежде без еды РоссииВрач рассказал, каким может быть постковидный синдром от "омикрона"Камчатского экс-депутата помимо убийства человека обвинили в браконьерствеЗампостпреда России при ООН назвал Украину озлобленным государствомЛьвовский журналист пожаловался на слабость Украины перед "Русским миром"Зампостпреда РФ рассказал, чем российский Крым отличается от украинскогоГлава "Нафтогаза" предупредил украинцев о проблемах с отоплениемАвтоэксперт объяснил, что делать, если у автомобиля отказали тормозаГлава "Нафтогаза" призвал украинцев экономитьСМИ: Перу начало штрафовать Украину за срыв поставки Ан-178В НАТО выдвинули условие для диалога РоссиейСалливан обсудил украинский вопрос с "Бухарестской девяткой"В 2022 году презентуют проект легкового электромобиля "Кама"Рядом с бывшим концлагерем в Орловской области нашли детские останкиСМИ: в СБУ заявили о критической ситуации в энергетике УкраиныЛидеры ЕС поддержали дипломатическое урегулирование украинского кризисаВ США рекомендовали не использовать вакцину Johnson & JohnsonВ РВСН заявили о разработке нового ракетного комплексаВ Сирии остались несколько российских детей, заявила детский омбудсменЭкс-сотрудника Пентагона заподозрили в шпионаже в пользу России