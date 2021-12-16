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В Кремле прокомментировали высылку дипломатов из Германии
В Кремле прокомментировали высылку дипломатов из Германии - РИА Новости, 16.12.2021
В Кремле прокомментировали высылку дипломатов из Германии
Решение ФРГ о высылке российских дипломатов - неприятный эпизод, но он не должен повлиять на перспективы выстраивания двусторонних отношений при новом канцлере... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T12:47
2021-12-16T13:01
в мире
германия
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Решение ФРГ о высылке российских дипломатов - неприятный эпизод, но он не должен повлиять на перспективы выстраивания двусторонних отношений при новом канцлере Олафе Шольце, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Высший суд Берлина признал в среду россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Защита настаивает на недостаточности доказательной базы, решение об апелляции пока не принято. МИД ФРГ после приговора вызвал посла РФ Сергея Нечаева и объявил о высылке двух дипломатов РФ, сообщила министр иностранных дел Анналена Бербок. Как заявили в МИД РФ, Россия решительно отвергает обвинения в причастности госструктур к убийству Хангошвили."Этот эпизод, упомянутый вами, он, скорее, относится к эпизодам неприятным в наших двусторонних отношениях, но мы считаем, что это никоим образом не должно повлиять на перспективы налаживания диалога между президентом Путиным и новым канцлером", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, считают ли в Кремле ситуацию с высылкой дипломатов негативной с точки зрения развития двусторонних отношений.На вопрос, есть ли какие-то наметки для выстраивания этого диалога, Песков ответил утвердительно."Безусловно. И мы надеемся, что со временем они приступят к налаживанию такого контакта", - заявил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20211215/diplomaty-1763946991.html
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в мире, германия, дмитрий песков, россия
12:47 16.12.2021 (обновлено: 13:01 16.12.2021)
 
В Кремле прокомментировали высылку дипломатов из Германии

Пресс-секретарь президента Песков назвал высылку дипломатов из ФРГ неприятным эпизодом

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Решение ФРГ о высылке российских дипломатов - неприятный эпизод, но он не должен повлиять на перспективы выстраивания двусторонних отношений при новом канцлере Олафе Шольце, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Высший суд Берлина признал в среду россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Защита настаивает на недостаточности доказательной базы, решение об апелляции пока не принято. МИД ФРГ после приговора вызвал посла РФ Сергея Нечаева и объявил о высылке двух дипломатов РФ, сообщила министр иностранных дел Анналена Бербок. Как заявили в МИД РФ, Россия решительно отвергает обвинения в причастности госструктур к убийству Хангошвили.
"Этот эпизод, упомянутый вами, он, скорее, относится к эпизодам неприятным в наших двусторонних отношениях, но мы считаем, что это никоим образом не должно повлиять на перспективы налаживания диалога между президентом Путиным и новым канцлером", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, считают ли в Кремле ситуацию с высылкой дипломатов негативной с точки зрения развития двусторонних отношений.
На вопрос, есть ли какие-то наметки для выстраивания этого диалога, Песков ответил утвердительно.
"Безусловно. И мы надеемся, что со временем они приступят к налаживанию такого контакта", - заявил он.
Здание посольства Российской Федерации в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
Вчера, 21:07Сказано в эфире
Первое, что пришло в голову. Политолог о высылке дипломатов РФ из Берлина
 
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