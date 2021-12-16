https://ria.ru/20211216/gaz-1764038626.html

Решение по "Северному потоку — 2" не примут до середины 2022 года

Решение по "Северному потоку — 2" не примут до середины 2022 года - РИА Новости, 16.12.2021

Решение по "Северному потоку — 2" не примут до середины 2022 года

Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) рассказало о сроках принятия решения по сертификации "Северного потока — 2". РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T13:32

2021-12-16T13:32

2021-12-16T18:27

германия

северный поток — 2

экономика

газпром

nord stream 2 ag

россия

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МОСКВА/БЕРЛИН, 16 дек — РИА Новости. Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) рассказало о сроках принятия решения по сертификации "Северного потока — 2".Глава регулятора Йохен Хоманн заявил, что зарегистрированная в Швейцарии Nord Stream 2 AG начала процесс учреждения немецкой "дочки"."Они объявили об этом, поэтому мы приостановили процесс сертификации. Приостановка процесса значит, что мы его продолжим, когда к нам поступят необходимые документы, которые можно будет оценить. Пока на руках их у нас нет", — пояснил руководитель BNA.Он добавил, что сроки подачи этих документов зависят от Nord Stream 2 AG.По его словам, после регулятора вопрос рассмотрит уже Еврокомиссия. Таким образом, решения по "Северному потоку — 2" в первой половине 2022 года не будет."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Несмотря на многочисленные санкции Соединенных Штатов и противодействие со стороны других государств, в сентябре строительство магистрали завершилось.Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 (единственный акционер — "Газпром") в качестве основного оператора трубы. Противники считают, что это противоречит обновленной Газовой директиве ЕС. По мнению Москвы, к моменту изменения правил в проект были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.В середине ноября немецкий регулятор приостановил процедуру, порекомендовав Nord Stream 2 создать немецкую "дочку", которой предстоит вновь подать полный комплект документов для сертификации.Россия неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20211216/potok-1764026012.html

https://ria.ru/20211216/energokrizis-1763925930.html

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германия, северный поток — 2, экономика, газпром, nord stream 2 ag, россия