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Решение по "Северному потоку — 2" не примут до середины 2022 года
Решение по "Северному потоку — 2" не примут до середины 2022 года - РИА Новости, 16.12.2021
Решение по "Северному потоку — 2" не примут до середины 2022 года
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) рассказало о сроках принятия решения по сертификации "Северного потока — 2". РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T13:32
2021-12-16T18:27
германия
северный поток — 2
экономика
газпром
nord stream 2 ag
россия
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МОСКВА/БЕРЛИН, 16 дек — РИА Новости. Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) рассказало о сроках принятия решения по сертификации "Северного потока — 2".Глава регулятора Йохен Хоманн заявил, что зарегистрированная в Швейцарии Nord Stream 2 AG начала процесс учреждения немецкой "дочки"."Они объявили об этом, поэтому мы приостановили процесс сертификации. Приостановка процесса значит, что мы его продолжим, когда к нам поступят необходимые документы, которые можно будет оценить. Пока на руках их у нас нет", — пояснил руководитель BNA.Он добавил, что сроки подачи этих документов зависят от Nord Stream 2 AG.По его словам, после регулятора вопрос рассмотрит уже Еврокомиссия. Таким образом, решения по "Северному потоку — 2" в первой половине 2022 года не будет."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Несмотря на многочисленные санкции Соединенных Штатов и противодействие со стороны других государств, в сентябре строительство магистрали завершилось.Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 (единственный акционер — "Газпром") в качестве основного оператора трубы. Противники считают, что это противоречит обновленной Газовой директиве ЕС. По мнению Москвы, к моменту изменения правил в проект были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.В середине ноября немецкий регулятор приостановил процедуру, порекомендовав Nord Stream 2 создать немецкую "дочку", которой предстоит вновь подать полный комплект документов для сертификации.Россия неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20211216/potok-1764026012.html
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германия, северный поток — 2, экономика, газпром, nord stream 2 ag, россия
13:32 16.12.2021 (обновлено: 18:27 16.12.2021)
 
Решение по "Северному потоку — 2" не примут до середины 2022 года

Агентство BNA не примет решение по "Северному потоку — 2" в первой половине 2022 года

© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtНанесение изоляции сварного шва на борту трубоукладочного судна Audacia во время строительства газопровода "Северный поток ‑ 2"
Нанесение изоляции сварного шва на борту трубоукладочного судна Audacia во время строительства газопровода Северный поток ‑ 2 - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
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МОСКВА/БЕРЛИН, 16 дек — РИА Новости. Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) рассказало о сроках принятия решения по сертификации "Северного потока — 2".
Глава регулятора Йохен Хоманн заявил, что зарегистрированная в Швейцарии Nord Stream 2 AG начала процесс учреждения немецкой "дочки".
"Они объявили об этом, поэтому мы приостановили процесс сертификации. Приостановка процесса значит, что мы его продолжим, когда к нам поступят необходимые документы, которые можно будет оценить. Пока на руках их у нас нет", — пояснил руководитель BNA.
Он добавил, что сроки подачи этих документов зависят от Nord Stream 2 AG.
По его словам, после регулятора вопрос рассмотрит уже Еврокомиссия. Таким образом, решения по "Северному потоку — 2" в первой половине 2022 года не будет.
Соединение труб во время осуществления надводного захлеста ниток Северного потока ‑2, идущих от берега Германии и из вод Дании - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
12:43
"Северный поток — 2" интересен как России, так и Германии, заявили в Кремле
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Несмотря на многочисленные санкции Соединенных Штатов и противодействие со стороны других государств, в сентябре строительство магистрали завершилось.
Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 (единственный акционер — "Газпром") в качестве основного оператора трубы. Противники считают, что это противоречит обновленной Газовой директиве ЕС. По мнению Москвы, к моменту изменения правил в проект были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.
В середине ноября немецкий регулятор приостановил процедуру, порекомендовав Nord Stream 2 создать немецкую "дочку", которой предстоит вновь подать полный комплект документов для сертификации.
Россия неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.
Завод по производству сжиженного природного газа Ямал СПГ - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
08:00
Европа обречена платить России: будет дорого
 
ГерманияСеверный поток — 2ЭкономикаГазпромNord Stream 2 AGРоссия
 
 
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