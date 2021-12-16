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https://ria.ru/20211216/gaz-1763987650.html
Уровень заполненности газохранилищ Германии упал до рекордно низкой отметки
Уровень заполненности газохранилищ Германии упал до рекордно низкой отметки - РИА Новости, 16.12.2021
Уровень заполненности газохранилищ Германии упал до рекордно низкой отметки
Уровень заполненности немецких газохранилищ достиг 59 процентов, заявил глава ассоциации операторов Initiative Erdgasspeicher Себастьян Блешке. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T10:40
2021-12-16T11:56
экономика
в мире
германия
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БЕРЛИН, 16 дек — РИА Новости. Уровень заполненности немецких газохранилищ достиг 59 процентов, заявил глава ассоциации операторов Initiative Erdgasspeicher Себастьян Блешке. В сравнении с предыдущими годами это исторически низкий уровень, добавил он в беседе с газетой Handelsblatt."Поскольку настоящая зима еще впереди, безусловно, необходима бережность в отношении сравнительно небольших запасов", — отметил Блешке.По его мнению, в феврале ситуация может повториться.По оценкам экспертов, с 1 октября по 1 декабря запасы газа в Европе сократились примерно на восемь миллиардов кубометров, что в среднем на три миллиарда больше, чем за те же периоды в последние восемь лет. Шестого декабря "Газпром" сообщил, что из европейских ПХГ выкачали уже почти четверть от объема топлива, поставленного в этом году.В некоторых странах запасов впритык: при обычной зиме их должно хватить, при морозной могут возникнуть сложности.Самая критичная ситуация наблюдается на Украине, где резервуары заполнены примерно на 36 процентов.
https://ria.ru/20211216/energokrizis-1763925930.html
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экономика, в мире, германия
10:40 16.12.2021 (обновлено: 11:56 16.12.2021)
 
Уровень заполненности газохранилищ Германии упал до рекордно низкой отметки

Уровень заполненности газохранилищ Германии упал до рекордно низкой отметки — меньше 60%

© AP Photo / Joerg SarbachРабочий на газовом хранилище в Редене, Германия
Рабочий на газовом хранилище в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© AP Photo / Joerg Sarbach
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БЕРЛИН, 16 дек — РИА Новости. Уровень заполненности немецких газохранилищ достиг 59 процентов, заявил глава ассоциации операторов Initiative Erdgasspeicher Себастьян Блешке.
В сравнении с предыдущими годами это исторически низкий уровень, добавил он в беседе с газетой Handelsblatt.
"Поскольку настоящая зима еще впереди, безусловно, необходима бережность в отношении сравнительно небольших запасов", — отметил Блешке.
По его мнению, в феврале ситуация может повториться.
Завод по производству сжиженного природного газа Ямал СПГ - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
08:00
Европа обречена платить России: будет дорого
По оценкам экспертов, с 1 октября по 1 декабря запасы газа в Европе сократились примерно на восемь миллиардов кубометров, что в среднем на три миллиарда больше, чем за те же периоды в последние восемь лет.
Шестого декабря "Газпром" сообщил, что из европейских ПХГ выкачали уже почти четверть от объема топлива, поставленного в этом году.
В некоторых странах запасов впритык: при обычной зиме их должно хватить, при морозной могут возникнуть сложности.
Самая критичная ситуация наблюдается на Украине, где резервуары заполнены примерно на 36 процентов.
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
6 декабря, 15:49
На Украине импортный газ подорожал в четыре раза
 
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