https://ria.ru/20211216/gaz-1763987650.html

Уровень заполненности газохранилищ Германии упал до рекордно низкой отметки

Уровень заполненности газохранилищ Германии упал до рекордно низкой отметки - РИА Новости, 16.12.2021

Уровень заполненности газохранилищ Германии упал до рекордно низкой отметки

Уровень заполненности немецких газохранилищ достиг 59 процентов, заявил глава ассоциации операторов Initiative Erdgasspeicher Себастьян Блешке. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T10:40

2021-12-16T10:40

2021-12-16T11:56

экономика

в мире

германия

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БЕРЛИН, 16 дек — РИА Новости. Уровень заполненности немецких газохранилищ достиг 59 процентов, заявил глава ассоциации операторов Initiative Erdgasspeicher Себастьян Блешке. В сравнении с предыдущими годами это исторически низкий уровень, добавил он в беседе с газетой Handelsblatt."Поскольку настоящая зима еще впереди, безусловно, необходима бережность в отношении сравнительно небольших запасов", — отметил Блешке.По его мнению, в феврале ситуация может повториться.По оценкам экспертов, с 1 октября по 1 декабря запасы газа в Европе сократились примерно на восемь миллиардов кубометров, что в среднем на три миллиарда больше, чем за те же периоды в последние восемь лет. Шестого декабря "Газпром" сообщил, что из европейских ПХГ выкачали уже почти четверть от объема топлива, поставленного в этом году.В некоторых странах запасов впритык: при обычной зиме их должно хватить, при морозной могут возникнуть сложности.Самая критичная ситуация наблюдается на Украине, где резервуары заполнены примерно на 36 процентов.

https://ria.ru/20211216/energokrizis-1763925930.html

https://ria.ru/20211206/gaz-1762406153.html

германия

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экономика, в мире, германия