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Исследование показало, сколько россиян хотят получить гаджет на Новый год
Исследование показало, сколько россиян хотят получить гаджет на Новый год - РИА Новости, 16.12.2021
Исследование показало, сколько россиян хотят получить гаджет на Новый год
Треть россиян получат в качестве подарка на Новый год гаджет, электронику или бытовую технику, остальным могут достаться игрушки, лотерейные билеты и другие... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T04:12
2021-12-16T04:12
общество
новый год
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Треть россиян получат в качестве подарка на Новый год гаджет, электронику или бытовую технику, остальным могут достаться игрушки, лотерейные билеты и другие сувениры, говорится в исследовании "МТС Банка", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Исследование проводилось на основании анализа обезличенных данных по операциям по картам клиентов банка с 1 по 15 декабря 2020-2021 годов во всех регионах России. Исходя из полученных данных аналитики предположили, какие подарки россияне смогут найти под новогодней елкой в этом году."Гаджеты, электроника и бытовая техника - вероятность получить в подарок 29%. Самое большое количество продаж из рассматриваемых категорий приходится на электронику и аксессуары. Средний чек в этой категории - 6640 рублей", - сказано в исследовании. При этом отмечается, что смартфоны все еще остаются в числе приятных и желанных подарков.Вероятность получить игрушки и лотерейные билеты в качестве подарков чуть меньше - 27% и 24% соответственно. При этом средний чек на покупку составил 1430 рублей для игрушек и 1180 рублей для лотерейных билетов. На сувениры, например, для игры в Тайного Санту, в среднем тратят 1020 рублей, это 8% транзакций.Каждый восьмой россиянин может получить ювелирное украшение. "Эти подарки запомнятся надолго, дарят их обычно дорогим и близким людям. В этой категории самый большой средний чек - 6920 рублей", - отмечают аналитики.Самый бурный рост по количеству транзакций в декабре по отношению к другим месяцам года показали покупки лотерейных билетов – рост в 2,3 раза, гаджеты и электроника – в 2,1 раза, ювелирные изделия – в 1,93 раза.При этом, на покупку подарков на новый год чуть больше потратились мужчины - на них пришлось 56% из общего количества расходов в рассматриваемых категориях.
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общество, новый год, россия
04:12 16.12.2021
 
Исследование показало, сколько россиян хотят получить гаджет на Новый год

Исследование "МТС Банка" показало, что треть россиян хотят получить гаджет на Новый год

© Depositphotos / margo_blackДевушка с новогодним подарком
Девушка с новогодним подарком - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© Depositphotos / margo_black
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Треть россиян получат в качестве подарка на Новый год гаджет, электронику или бытовую технику, остальным могут достаться игрушки, лотерейные билеты и другие сувениры, говорится в исследовании "МТС Банка", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Исследование проводилось на основании анализа обезличенных данных по операциям по картам клиентов банка с 1 по 15 декабря 2020-2021 годов во всех регионах России. Исходя из полученных данных аналитики предположили, какие подарки россияне смогут найти под новогодней елкой в этом году.
"Гаджеты, электроника и бытовая техника - вероятность получить в подарок 29%. Самое большое количество продаж из рассматриваемых категорий приходится на электронику и аксессуары. Средний чек в этой категории - 6640 рублей", - сказано в исследовании. При этом отмечается, что смартфоны все еще остаются в числе приятных и желанных подарков.
Вероятность получить игрушки и лотерейные билеты в качестве подарков чуть меньше - 27% и 24% соответственно. При этом средний чек на покупку составил 1430 рублей для игрушек и 1180 рублей для лотерейных билетов. На сувениры, например, для игры в Тайного Санту, в среднем тратят 1020 рублей, это 8% транзакций.
Каждый восьмой россиянин может получить ювелирное украшение. "Эти подарки запомнятся надолго, дарят их обычно дорогим и близким людям. В этой категории самый большой средний чек - 6920 рублей", - отмечают аналитики.
Самый бурный рост по количеству транзакций в декабре по отношению к другим месяцам года показали покупки лотерейных билетов – рост в 2,3 раза, гаджеты и электроника – в 2,1 раза, ювелирные изделия – в 1,93 раза.
При этом, на покупку подарков на новый год чуть больше потратились мужчины - на них пришлось 56% из общего количества расходов в рассматриваемых категориях.
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