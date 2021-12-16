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https://ria.ru/20211216/fsvts-1764015107.html
ФСВТС представила полный каталог российской продукции военного назначения
ФСВТС представила полный каталог российской продукции военного назначения - РИА Новости, 16.12.2021
ФСВТС представила полный каталог российской продукции военного назначения
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России запустила в четверг обновленный мультимедийный сайт, где представлен полный каталог... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T12:07
2021-12-16T12:07
безопасность
технологии
оружие
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России запустила в четверг обновленный мультимедийный сайт, где представлен полный каталог российской продукции военного назначения, сообщила журналистам пресс-секретарь службы Валерия Решетникова."Официальный интернет-ресурс службы перезапущен на современной платформе. На новом сайте теперь представлен, в частности, наиболее полный, соответствующий рекламным паспортам каталог российской ПВН, предлагаемой иностранным заказчикам", - сказала Решетникова.На сайте появились разделы, где будут публиковаться аналитические обзоры и спецпроекты, посвященные теме ВТС России с иностранными государствами, а также эксклюзивные фото- и видеоматериалы о российской военной технике.
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безопасность, технологии, оружие, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), россия
12:07 16.12.2021
 
ФСВТС представила полный каталог российской продукции военного назначения

ФСВТС запустила сайт, где представлен полный каталог российской военной продукции

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время учений "Славянское братство - 2020"
Военнослужащие во время учений Славянское братство - 2020 - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России запустила в четверг обновленный мультимедийный сайт, где представлен полный каталог российской продукции военного назначения, сообщила журналистам пресс-секретарь службы Валерия Решетникова.
"Официальный интернет-ресурс службы перезапущен на современной платформе. На новом сайте теперь представлен, в частности, наиболее полный, соответствующий рекламным паспортам каталог российской ПВН, предлагаемой иностранным заказчикам", - сказала Решетникова.
На сайте появились разделы, где будут публиковаться аналитические обзоры и спецпроекты, посвященные теме ВТС России с иностранными государствами, а также эксклюзивные фото- и видеоматериалы о российской военной технике.
Автомат АК-203 (автомат Калашникова) - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
6 декабря, 21:04Сказано в эфире
"Замечательный автомат". Военный эксперт рассказал об АК-203
 
БезопасностьТехнологииОружиеФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)Россия
 
 
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