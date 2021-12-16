https://ria.ru/20211216/fsvts-1764015107.html
ФСВТС представила полный каталог российской продукции военного назначения
ФСВТС представила полный каталог российской продукции военного назначения - РИА Новости, 16.12.2021
ФСВТС представила полный каталог российской продукции военного назначения
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России запустила в четверг обновленный мультимедийный сайт, где представлен полный каталог... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T12:07
2021-12-16T12:07
2021-12-16T12:07
безопасность
технологии
оружие
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России запустила в четверг обновленный мультимедийный сайт, где представлен полный каталог российской продукции военного назначения, сообщила журналистам пресс-секретарь службы Валерия Решетникова."Официальный интернет-ресурс службы перезапущен на современной платформе. На новом сайте теперь представлен, в частности, наиболее полный, соответствующий рекламным паспортам каталог российской ПВН, предлагаемой иностранным заказчикам", - сказала Решетникова.На сайте появились разделы, где будут публиковаться аналитические обзоры и спецпроекты, посвященные теме ВТС России с иностранными государствами, а также эксклюзивные фото- и видеоматериалы о российской военной технике.
https://radiosputnik.ria.ru/20211206/litovkin-1762464238.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, оружие, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), россия
ФСВТС представила полный каталог российской продукции военного назначения
ФСВТС запустила сайт, где представлен полный каталог российской военной продукции