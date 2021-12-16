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Дени Вильнев экранизирует научно-фантастический роман "Свидание с Рамой"

Дени Вильнев экранизирует научно-фантастический роман "Свидание с Рамой" - РИА Новости, 16.12.2021

Дени Вильнев экранизирует научно-фантастический роман "Свидание с Рамой"

Режиссер Дени Вильнев экранизирует научно-фантастический роман Артура Кларка "Свидание с Рамой", сообщает The Hollywood Reporter. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T14:41

2021-12-16T14:41

2021-12-16T14:41

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Режиссер Дени Вильнев экранизирует научно-фантастический роман Артура Кларка "Свидание с Рамой", сообщает The Hollywood Reporter. Вильнев будет разрабатывать проект вместе с кинокомпанией Alcon Entertainment, в сотрудничестве с которой ранее снял такие фильмы, как "Пленницы" (2013) с Хью Джекманом и Джейком Джилленхолом и "Бегущий по лезвию 2049" (2017). В произведении Кларка, опубликованном в 1973 году, рассказывают о группе исследователей космоса, которым поручают перехватить инопланетный звездолет. Считается, что эта миссия астронавтов приведет к первому контакту человечества с внеземным разумом. Дата выхода картины и актерский состав пока не объявлены.В этом году в мировой прокат вышел фильм Дени Вильнева "Дюна", который тоже основан на фэнтези-романе. Лента стала экранизацией одноименного произведения американского писателя Фрэнка Герберта. "Дюна" Вильнева получила преимущественно положительные отзывы и собрала в прокате почти 400 миллионов долларов. А в октябре официально стало известно, что режиссер снимет продолжение этой истории.

https://ria.ru/20210927/ekranizatsiya-1751611799.html

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новости культуры, кино и сериалы, хью джекман, the hollywood reporter, джейк джилленхол