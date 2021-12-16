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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211216/film-1763997874.html
Дени Вильнев экранизирует научно-фантастический роман "Свидание с Рамой"
Дени Вильнев экранизирует научно-фантастический роман "Свидание с Рамой" - РИА Новости, 16.12.2021
Дени Вильнев экранизирует научно-фантастический роман "Свидание с Рамой"
Режиссер Дени Вильнев экранизирует научно-фантастический роман Артура Кларка "Свидание с Рамой", сообщает The Hollywood Reporter. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T14:41
2021-12-16T14:41
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кино и сериалы
хью джекман
the hollywood reporter
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Режиссер Дени Вильнев экранизирует научно-фантастический роман Артура Кларка "Свидание с Рамой", сообщает The Hollywood Reporter. Вильнев будет разрабатывать проект вместе с кинокомпанией Alcon Entertainment, в сотрудничестве с которой ранее снял такие фильмы, как "Пленницы" (2013) с Хью Джекманом и Джейком Джилленхолом и "Бегущий по лезвию 2049" (2017). В произведении Кларка, опубликованном в 1973 году, рассказывают о группе исследователей космоса, которым поручают перехватить инопланетный звездолет. Считается, что эта миссия астронавтов приведет к первому контакту человечества с внеземным разумом. Дата выхода картины и актерский состав пока не объявлены.В этом году в мировой прокат вышел фильм Дени Вильнева "Дюна", который тоже основан на фэнтези-романе. Лента стала экранизацией одноименного произведения американского писателя Фрэнка Герберта. "Дюна" Вильнева получила преимущественно положительные отзывы и собрала в прокате почти 400 миллионов долларов. А в октябре официально стало известно, что режиссер снимет продолжение этой истории.
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новости культуры, кино и сериалы, хью джекман, the hollywood reporter, джейк джилленхол
14:41 16.12.2021
 
Дени Вильнев экранизирует научно-фантастический роман "Свидание с Рамой"

Дени Вильнев экранизирует научно-фантастический роман "Свидание с Рамой"

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРежиссёр Дени Вильнёв
Режиссёр Дени Вильнёв - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Режиссер Дени Вильнев экранизирует научно-фантастический роман Артура Кларка "Свидание с Рамой", сообщает The Hollywood Reporter.
Вильнев будет разрабатывать проект вместе с кинокомпанией Alcon Entertainment, в сотрудничестве с которой ранее снял такие фильмы, как "Пленницы" (2013) с Хью Джекманом и Джейком Джилленхолом и "Бегущий по лезвию 2049" (2017).
В произведении Кларка, опубликованном в 1973 году, рассказывают о группе исследователей космоса, которым поручают перехватить инопланетный звездолет. Считается, что эта миссия астронавтов приведет к первому контакту человечества с внеземным разумом.
Дата выхода картины и актерский состав пока не объявлены.
В этом году в мировой прокат вышел фильм Дени Вильнева "Дюна", который тоже основан на фэнтези-романе. Лента стала экранизацией одноименного произведения американского писателя Фрэнка Герберта.
"Дюна" Вильнева получила преимущественно положительные отзывы и собрала в прокате почти 400 миллионов долларов. А в октябре официально стало известно, что режиссер снимет продолжение этой истории.
Кадр из фильма Дюна
27 сентября, 08:00Культура
Как на картинке. "Дюна" и другие экранизации фантастики
 
КультураНовости культурыКино и сериалыХью ДжекманThe Hollywood ReporterДжейк Джилленхол
 
 
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