https://ria.ru/20211027/dune2-1756440445.html
Студии Legendary Pictures и Warner Bros. анонсировали сиквел "Дюны"
Студии Legendary Pictures и Warner Bros. анонсировали сиквел "Дюны" - РИА Новости, 27.10.2021
Студии Legendary Pictures и Warner Bros. анонсировали сиквел "Дюны"
Американские кинокомпании Legendary Pictures и Warner Bros. анонсировали в официальных аккаунтах в соцсетях создание второй части фантастического фильма "Дюна", РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T12:04
2021-10-27T12:04
2021-10-27T12:04
культура
новости культуры
кино и сериалы
хавьер бардем
дэвид линч
зендая
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742415643_30:0:917:499_1920x0_80_0_0_1524151912b7d965e6ec76054706e957.jpg
ВАШИНГТОН, 27 окт — РИА Новости. Американские кинокомпании Legendary Pictures и Warner Bros. анонсировали в официальных аккаунтах в соцсетях создание второй части фантастического фильма "Дюна", основанного на романах Фрэнка Герберта.Режиссером сиквела станет Дени Вильнев, который снял первый фильм. Ожидается, что "Дюна 2" выйдет в октябре 2023 года. "Мы рады, что продолжим это путешествие вместе с Дени, актерским составом, съемочной командой, а также с нашими партнерами из студии Legendary, и мы не можем дождаться показа новой главы этой эпической сказки в кинотеатрах в октябре 2023 года", — заявил председатель студии Warner Bros. Pictures Group Тоби Эммерих.Мировая премьера "Дюны" состоялась во внеконкурсной программе на Венецианском кинофестивале в сентябре. В российских кинотеатрах одна из самых ожидаемых картин года вышла 16 сентября.Действие в фильме разворачивается в будущем. Молодой аристократ по имени Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе) вместе с семьей отправляется на одну из самых опасных планет во Вселенной Арракис. На ней есть только песок, гигантские чудовища и ценный ресурс, из-за которого происходят межгалактические конфликты.После захвата власти на Арракисе представителями могущественного рода Харконнен, Пол и его мать леди Джессика (Ребекка Фергюсон) вынуждены бежать и скрываться в пустыне. Это и становится началом их путешествия. Вместе с Шаламе и Фергюсон в "Дюне" также снялись Оскар Айзек, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста, Зендая, Джейсон Момоа, Хавьер Бардем и другие. Первый роман из цикла "Дюны" Фрэнка Герберта был опубликован в 1965 году. В 1984 на экраны вышел одноименный фантастический фильм режиссера Дэвида Линча, главные роли в котором сыграли Кайл Маклахлен, известный по сериалу "Твин Пикс", Стинг и Патрик Стюарт.
https://ria.ru/20210917/dyuna-1750202361.html
https://ria.ru/20211021/isaac-1755531883.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742415643_268:0:933:499_1920x0_80_0_0_90f0c278b18b3caaa0a12ea08f742354.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, хавьер бардем, дэвид линч, зендая
Студии Legendary Pictures и Warner Bros. анонсировали сиквел "Дюны"
Американская студия Legendary Pictures анонсировала вторую часть фильма "Дюна"
ВАШИНГТОН, 27 окт — РИА Новости. Американские кинокомпании Legendary Pictures и Warner Bros. анонсировали в официальных аккаунтах в соцсетях создание второй части фантастического фильма "Дюна", основанного на романах Фрэнка Герберта.
"Это только начало. Спасибо тем, кто уже посмотрел "Дюну", и тем, кто собирается это сделать в предстоящие дни и недели. Мы рады продолжить путь!" — заявила киностудия Legendary Pictures в Twitter, прикрепив к тексту постер будущей картины.
Режиссером сиквела станет Дени Вильнев, который снял первый фильм. Ожидается, что "Дюна 2" выйдет в октябре 2023 года.
"Мы рады, что продолжим это путешествие вместе с Дени, актерским составом, съемочной командой, а также с нашими партнерами из студии Legendary, и мы не можем дождаться показа новой главы этой эпической сказки в кинотеатрах в октябре 2023 года", — заявил
председатель студии Warner Bros. Pictures Group Тоби Эммерих.
Мировая премьера "Дюны" состоялась во внеконкурсной программе на Венецианском кинофестивале в сентябре. В российских кинотеатрах одна из самых ожидаемых картин года вышла 16 сентября.
Действие в фильме разворачивается в будущем. Молодой аристократ по имени Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе) вместе с семьей отправляется на одну из самых опасных планет во Вселенной Арракис. На ней есть только песок, гигантские чудовища и ценный ресурс, из-за которого происходят межгалактические конфликты.
После захвата власти на Арракисе представителями могущественного рода Харконнен, Пол и его мать леди Джессика (Ребекка Фергюсон) вынуждены бежать и скрываться в пустыне. Это и становится началом их путешествия.
Вместе с Шаламе и Фергюсон в "Дюне" также снялись Оскар Айзек, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста, Зендая, Джейсон Момоа, Хавьер Бардем и другие.
Первый роман из цикла "Дюны" Фрэнка Герберта был опубликован в 1965 году. В 1984 на экраны вышел одноименный фантастический фильм режиссера Дэвида Линча, главные роли в котором сыграли Кайл Маклахлен, известный по сериалу "Твин Пикс", Стинг и Патрик Стюарт.