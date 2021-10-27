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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211027/dune2-1756440445.html
Студии Legendary Pictures и Warner Bros. анонсировали сиквел "Дюны"
Студии Legendary Pictures и Warner Bros. анонсировали сиквел "Дюны" - РИА Новости, 27.10.2021
Студии Legendary Pictures и Warner Bros. анонсировали сиквел "Дюны"
Американские кинокомпании Legendary Pictures и Warner Bros. анонсировали в официальных аккаунтах в соцсетях создание второй части фантастического фильма "Дюна", РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T12:04
2021-10-27T12:04
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ВАШИНГТОН, 27 окт — РИА Новости. Американские кинокомпании Legendary Pictures и Warner Bros. анонсировали в официальных аккаунтах в соцсетях создание второй части фантастического фильма "Дюна", основанного на романах Фрэнка Герберта.Режиссером сиквела станет Дени Вильнев, который снял первый фильм. Ожидается, что "Дюна 2" выйдет в октябре 2023 года. "Мы рады, что продолжим это путешествие вместе с Дени, актерским составом, съемочной командой, а также с нашими партнерами из студии Legendary, и мы не можем дождаться показа новой главы этой эпической сказки в кинотеатрах в октябре 2023 года", — заявил председатель студии Warner Bros. Pictures Group Тоби Эммерих.Мировая премьера "Дюны" состоялась во внеконкурсной программе на Венецианском кинофестивале в сентябре. В российских кинотеатрах одна из самых ожидаемых картин года вышла 16 сентября.Действие в фильме разворачивается в будущем. Молодой аристократ по имени Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе) вместе с семьей отправляется на одну из самых опасных планет во Вселенной Арракис. На ней есть только песок, гигантские чудовища и ценный ресурс, из-за которого происходят межгалактические конфликты.После захвата власти на Арракисе представителями могущественного рода Харконнен, Пол и его мать леди Джессика (Ребекка Фергюсон) вынуждены бежать и скрываться в пустыне. Это и становится началом их путешествия. Вместе с Шаламе и Фергюсон в "Дюне" также снялись Оскар Айзек, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста, Зендая, Джейсон Момоа, Хавьер Бардем и другие. Первый роман из цикла "Дюны" Фрэнка Герберта был опубликован в 1965 году. В 1984 на экраны вышел одноименный фантастический фильм режиссера Дэвида Линча, главные роли в котором сыграли Кайл Маклахлен, известный по сериалу "Твин Пикс", Стинг и Патрик Стюарт.
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новости культуры, кино и сериалы, хавьер бардем, дэвид линч, зендая
12:04 27.10.2021
 
Студии Legendary Pictures и Warner Bros. анонсировали сиквел "Дюны"

Американская студия Legendary Pictures анонсировала вторую часть фильма "Дюна"

© WBRussiaКадр из трейлера фильма "Дюна"
Кадр из трейлера фильма Дюна
© WBRussia
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ВАШИНГТОН, 27 окт — РИА Новости. Американские кинокомпании Legendary Pictures и Warner Bros. анонсировали в официальных аккаунтах в соцсетях создание второй части фантастического фильма "Дюна", основанного на романах Фрэнка Герберта.

"Это только начало. Спасибо тем, кто уже посмотрел "Дюну", и тем, кто собирается это сделать в предстоящие дни и недели. Мы рады продолжить путь!" — заявила киностудия Legendary Pictures в Twitter, прикрепив к тексту постер будущей картины.

Режиссером сиквела станет Дени Вильнев, который снял первый фильм. Ожидается, что "Дюна 2" выйдет в октябре 2023 года.
"Мы рады, что продолжим это путешествие вместе с Дени, актерским составом, съемочной командой, а также с нашими партнерами из студии Legendary, и мы не можем дождаться показа новой главы этой эпической сказки в кинотеатрах в октябре 2023 года", — заявил председатель студии Warner Bros. Pictures Group Тоби Эммерих.
Мировая премьера "Дюны" состоялась во внеконкурсной программе на Венецианском кинофестивале в сентябре. В российских кинотеатрах одна из самых ожидаемых картин года вышла 16 сентября.
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Действие в фильме разворачивается в будущем. Молодой аристократ по имени Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе) вместе с семьей отправляется на одну из самых опасных планет во Вселенной Арракис. На ней есть только песок, гигантские чудовища и ценный ресурс, из-за которого происходят межгалактические конфликты.
После захвата власти на Арракисе представителями могущественного рода Харконнен, Пол и его мать леди Джессика (Ребекка Фергюсон) вынуждены бежать и скрываться в пустыне. Это и становится началом их путешествия.
Вместе с Шаламе и Фергюсон в "Дюне" также снялись Оскар Айзек, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста, Зендая, Джейсон Момоа, Хавьер Бардем и другие.
Первый роман из цикла "Дюны" Фрэнка Герберта был опубликован в 1965 году. В 1984 на экраны вышел одноименный фантастический фильм режиссера Дэвида Линча, главные роли в котором сыграли Кайл Маклахлен, известный по сериалу "Твин Пикс", Стинг и Патрик Стюарт.
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