https://ria.ru/20211027/dune2-1756440445.html

Студии Legendary Pictures и Warner Bros. анонсировали сиквел "Дюны"

Студии Legendary Pictures и Warner Bros. анонсировали сиквел "Дюны" - РИА Новости, 27.10.2021

Студии Legendary Pictures и Warner Bros. анонсировали сиквел "Дюны"

Американские кинокомпании Legendary Pictures и Warner Bros. анонсировали в официальных аккаунтах в соцсетях создание второй части фантастического фильма "Дюна", РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T12:04

2021-10-27T12:04

2021-10-27T12:04

культура

новости культуры

кино и сериалы

хавьер бардем

дэвид линч

зендая

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742415643_30:0:917:499_1920x0_80_0_0_1524151912b7d965e6ec76054706e957.jpg

ВАШИНГТОН, 27 окт — РИА Новости. Американские кинокомпании Legendary Pictures и Warner Bros. анонсировали в официальных аккаунтах в соцсетях создание второй части фантастического фильма "Дюна", основанного на романах Фрэнка Герберта.Режиссером сиквела станет Дени Вильнев, который снял первый фильм. Ожидается, что "Дюна 2" выйдет в октябре 2023 года. "Мы рады, что продолжим это путешествие вместе с Дени, актерским составом, съемочной командой, а также с нашими партнерами из студии Legendary, и мы не можем дождаться показа новой главы этой эпической сказки в кинотеатрах в октябре 2023 года", — заявил председатель студии Warner Bros. Pictures Group Тоби Эммерих.Мировая премьера "Дюны" состоялась во внеконкурсной программе на Венецианском кинофестивале в сентябре. В российских кинотеатрах одна из самых ожидаемых картин года вышла 16 сентября.Действие в фильме разворачивается в будущем. Молодой аристократ по имени Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе) вместе с семьей отправляется на одну из самых опасных планет во Вселенной Арракис. На ней есть только песок, гигантские чудовища и ценный ресурс, из-за которого происходят межгалактические конфликты.После захвата власти на Арракисе представителями могущественного рода Харконнен, Пол и его мать леди Джессика (Ребекка Фергюсон) вынуждены бежать и скрываться в пустыне. Это и становится началом их путешествия. Вместе с Шаламе и Фергюсон в "Дюне" также снялись Оскар Айзек, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста, Зендая, Джейсон Момоа, Хавьер Бардем и другие. Первый роман из цикла "Дюны" Фрэнка Герберта был опубликован в 1965 году. В 1984 на экраны вышел одноименный фантастический фильм режиссера Дэвида Линча, главные роли в котором сыграли Кайл Маклахлен, известный по сериалу "Твин Пикс", Стинг и Патрик Стюарт.

https://ria.ru/20210917/dyuna-1750202361.html

https://ria.ru/20211021/isaac-1755531883.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, кино и сериалы, хавьер бардем, дэвид линч, зендая