https://ria.ru/20211216/f-15-1763962299.html

Американские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО"

Американские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО" - РИА Новости, 16.12.2021

Американские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО"

Истребители ВВС США прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО" в регионе Черного моря. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T00:38

2021-12-16T00:38

2021-12-16T05:25

в мире

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румыния

f-15se

нато

eurofighter typhoon

россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Истребители ВВС США прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО" в регионе Черного моря.Отмечается, что американские самолеты и итальянские истребители Eurofighter будут совершать полеты с румынскими ВВС с 18 по 22 декабря.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20211215/esminets-1763927526.html

сша

румыния

россия

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в мире, сша, румыния, f-15se, нато, eurofighter typhoon, россия