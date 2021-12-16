00:38 16.12.2021 (обновлено: 05:25 16.12.2021)
Американские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО"
Американские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО" в регионе Черного моря
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Истребители ВВС США прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО" в регионе Черного моря.
"Американские (истребители) F-15 приземлились сегодня (на авиабазе в городе) Кымпия-Турзий в Румынии... Итальянские, румынские и американские ВВС будут выполнять совместные полеты для защиты воздушного пространства союзников (по НАТО). Это запланированное развертывание направлено на обеспечение воздушного присутствия союзников в регионе Черного моря", - говорится в сообщении на сайте военно-воздушного командования альянса.
Отмечается, что американские самолеты и итальянские истребители Eurofighter будут совершать полеты с румынскими ВВС с 18 по 22 декабря.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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