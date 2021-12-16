https://ria.ru/20211216/evropa-1764040241.html

Европу захотели присоединить к России

В США заявили, что российские ценности пошли бы на пользу Европе - РИА Новости, 16.12.2021

Европу захотели присоединить к России

Постоянные разговоры о возможном российском "вторжении" не имеют под собой никаких оснований, но даже если это случится, Европа станет только лучше. Такое... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T13:36

2021-12-16T13:36

2021-12-16T14:29

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Постоянные разговоры о возможном российском "вторжении" не имеют под собой никаких оснований, но даже если это случится, Европа станет только лучше. Такое мнение высказал американский политолог Селвин Дьюк в статье для American Thinker.По его словам, создание НАТО для противостояния СССР было логичным шагом, однако современная Россия не стремится к глобальной экспансии. Что касается Европы, то она постепенно уничтожает себя политикой мультикультурализма и "чуждыми ценностями", например однополыми браками."Экс-канцлер Германии Ангела Меркель открыла шлюзы для исламской миграции, наглядно подтвердив слова покойного главы Ливии Муаммара Каддафи о том, что в джихадистских террористах вообще-то нет нужды, поскольку более 50 миллионов мусульман в Европе превратят ее в исламский континент за два поколения", — отметил автор. Он подчеркнул, что с экс-канцлером согласны, к примеру, в Швеции, а во Франции вовсе звучали предложения создать внутри страны полуавтономное квазишариатское государство во избежание гражданской войны.В свою очередь, Россия придерживается "здорового национализма", отвергая "проекты, навязывающие обществу чуждые ценности", добавил Дьюк. Положение о браке как союзе мужчины и женщины, в частности, с недавних пор закреплено в Конституции страны.Если Россия, продолжил политолог, решит навязать Европе свои ценности, человечество вряд ли что-то потеряет. Тем более что Украина не стоит вмешательства со стороны США, но ее так или иначе пытаются "затащить" в НАТО. Подытоживая, автор отметил, что у альянса не так много шансов победить в противостоянии с Россией, ведь, по словам одного высокопоставленного польского офицера, НАТО расшифровывается как "No Action; Talk Only" ("Никаких действий, только разговоры").Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://radiosputnik.ria.ru/20211029/ssha-1756927709.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211118/migrant-1759686823.html

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в мире, сша, франция, муаммар каддафи, ангела меркель, нато, россия