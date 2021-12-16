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https://ria.ru/20211216/evropa-1764040241.html
Европу захотели присоединить к России
В США заявили, что российские ценности пошли бы на пользу Европе - РИА Новости, 16.12.2021
Европу захотели присоединить к России
Постоянные разговоры о возможном российском "вторжении" не имеют под собой никаких оснований, но даже если это случится, Европа станет только лучше. Такое... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T13:36
2021-12-16T14:29
в мире
сша
франция
муаммар каддафи
ангела меркель
нато
россия
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Постоянные разговоры о возможном российском "вторжении" не имеют под собой никаких оснований, но даже если это случится, Европа станет только лучше. Такое мнение высказал американский политолог Селвин Дьюк в статье для American Thinker.По его словам, создание НАТО для противостояния СССР было логичным шагом, однако современная Россия не стремится к глобальной экспансии. Что касается Европы, то она постепенно уничтожает себя политикой мультикультурализма и "чуждыми ценностями", например однополыми браками."Экс-канцлер Германии Ангела Меркель открыла шлюзы для исламской миграции, наглядно подтвердив слова покойного главы Ливии Муаммара Каддафи о том, что в джихадистских террористах вообще-то нет нужды, поскольку более 50 миллионов мусульман в Европе превратят ее в исламский континент за два поколения", — отметил автор. Он подчеркнул, что с экс-канцлером согласны, к примеру, в Швеции, а во Франции вовсе звучали предложения создать внутри страны полуавтономное квазишариатское государство во избежание гражданской войны.В свою очередь, Россия придерживается "здорового национализма", отвергая "проекты, навязывающие обществу чуждые ценности", добавил Дьюк. Положение о браке как союзе мужчины и женщины, в частности, с недавних пор закреплено в Конституции страны.Если Россия, продолжил политолог, решит навязать Европе свои ценности, человечество вряд ли что-то потеряет. Тем более что Украина не стоит вмешательства со стороны США, но ее так или иначе пытаются "затащить" в НАТО. Подытоживая, автор отметил, что у альянса не так много шансов победить в противостоянии с Россией, ведь, по словам одного высокопоставленного польского офицера, НАТО расшифровывается как "No Action; Talk Only" ("Никаких действий, только разговоры").Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20211029/ssha-1756927709.html
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в мире, сша, франция, муаммар каддафи, ангела меркель, нато, россия
13:36 16.12.2021 (обновлено: 14:29 16.12.2021)
 
В США заявили, что российские ценности пошли бы на пользу Европе

American Thinker: российские ценности пошли бы на пользу Европе

© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкАкции "против исламизации Европы" в европейских странах
Акции против исламизации Европы в европейских странах - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Постоянные разговоры о возможном российском "вторжении" не имеют под собой никаких оснований, но даже если это случится, Европа станет только лучше. Такое мнение высказал американский политолог Селвин Дьюк в статье для American Thinker.
По его словам, создание НАТО для противостояния СССР было логичным шагом, однако современная Россия не стремится к глобальной экспансии. Что касается Европы, то она постепенно уничтожает себя политикой мультикультурализма и "чуждыми ценностями", например однополыми браками.
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"Экс-канцлер Германии Ангела Меркель открыла шлюзы для исламской миграции, наглядно подтвердив слова покойного главы Ливии Муаммара Каддафи о том, что в джихадистских террористах вообще-то нет нужды, поскольку более 50 миллионов мусульман в Европе превратят ее в исламский континент за два поколения", — отметил автор. Он подчеркнул, что с экс-канцлером согласны, к примеру, в Швеции, а во Франции вовсе звучали предложения создать внутри страны полуавтономное квазишариатское государство во избежание гражданской войны.
В свою очередь, Россия придерживается "здорового национализма", отвергая "проекты, навязывающие обществу чуждые ценности", добавил Дьюк. Положение о браке как союзе мужчины и женщины, в частности, с недавних пор закреплено в Конституции страны.
"Сейчас суть Запада — моральное устаревание. Раньше, когда Россия была СССР и наши левые любили его, мы называли их безбожными, а они нас — декадентами. Теперь мы и безбожники, и декаденты", — считает политолог.
Если Россия, продолжил политолог, решит навязать Европе свои ценности, человечество вряд ли что-то потеряет. Тем более что Украина не стоит вмешательства со стороны США, но ее так или иначе пытаются "затащить" в НАТО.
Подытоживая, автор отметил, что у альянса не так много шансов победить в противостоянии с Россией, ведь, по словам одного высокопоставленного польского офицера, НАТО расшифровывается как "No Action; Talk Only" ("Никаких действий, только разговоры").
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18 ноября, 17:52Сказано в эфире
"Полусумасшедшие". Кто в Европе против разрешения кризиса с мигрантами?
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреСШАФранцияМуаммар КаддафиАнгела МеркельНАТОРоссия
 
 
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