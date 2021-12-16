Европу захотели присоединить к России

13:36 16.12.2021 (обновлено: 14:29 16.12.2021)
В США заявили, что российские ценности пошли бы на пользу Европе
American Thinker: российские ценности пошли бы на пользу Европе
© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкАкции "против исламизации Европы" в европейских странах
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Постоянные разговоры о возможном российском "вторжении" не имеют под собой никаких оснований, но даже если это случится, Европа станет только лучше. Такое мнение высказал американский политолог Селвин Дьюк в статье для American Thinker.
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"Экс-канцлер Германии Ангела Меркель открыла шлюзы для исламской миграции, наглядно подтвердив слова покойного главы Ливии Муаммара Каддафи о том, что в джихадистских террористах вообще-то нет нужды, поскольку более 50 миллионов мусульман в Европе превратят ее в исламский континент за два поколения", — отметил автор. Он подчеркнул, что с экс-канцлером согласны, к примеру, в Швеции, а во Франции вовсе звучали предложения создать внутри страны полуавтономное квазишариатское государство во избежание гражданской войны.
В свою очередь, Россия придерживается "здорового национализма", отвергая "проекты, навязывающие обществу чуждые ценности", добавил Дьюк. Положение о браке как союзе мужчины и женщины, в частности, с недавних пор закреплено в Конституции страны.
"Сейчас суть Запада — моральное устаревание. Раньше, когда Россия была СССР и наши левые любили его, мы называли их безбожными, а они нас — декадентами. Теперь мы и безбожники, и декаденты", — считает политолог.
Подытоживая, автор отметил, что у альянса не так много шансов победить в противостоянии с Россией, ведь, по словам одного высокопоставленного польского офицера, НАТО расшифровывается как "No Action; Talk Only" ("Никаких действий, только разговоры").
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