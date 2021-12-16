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Официальный курс евро на пятницу снизился на восемь копеек

Официальный курс евро на пятницу снизился на восемь копеек - РИА Новости, 16.12.2021

Официальный курс евро на пятницу снизился на восемь копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 8,04 копейки - до 83,1571 рубля, курс доллара снизился на 28,02 копейки - до 73,5708... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T14:10

2021-12-16T14:10

2021-12-16T14:10

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

евро

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 8,04 копейки - до 83,1571 рубля, курс доллара снизился на 28,02 копейки - до 73,5708 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 19 копеек, составив 77,8846 рубля.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, евро, центральный банк рф (цб рф), россия