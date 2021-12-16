https://ria.ru/20211216/espch-1764030795.html
Песков прокомментировал решение ЕСПЧ о выплатах жертвам домашнего насилия
Песков прокомментировал решение ЕСПЧ о выплатах жертвам домашнего насилия - РИА Новости, 16.12.2021
Песков прокомментировал решение ЕСПЧ о выплатах жертвам домашнего насилия
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать решении ЕСПЧ о выплатах россиянке Маргарите Грачевой, которой бывший муж отрубил кисти: в... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T13:02
2021-12-16T13:02
2021-12-16T13:02
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общество
дмитрий песков
европейский суд по правам человека (еспч)
европейский суд
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать решении ЕСПЧ о выплатах россиянке Маргарите Грачевой, которой бывший муж отрубил кисти: в России достаточно инструментария для борьбы с домашним насилием.Европейский суд по правам человека обязал Российскую Федерацию выплатить Маргарите Грачевой 370 тысяч евро за медицинские услуги и расходы из-за потери дохода, а также в качестве компенсации морального вреда."Мы считаем, что действующее законодательство предоставляет весь необходимый инструментарий для борьбы с этим злом. Правоохранительные органы прикладывают усилия. Безусловно, случаются нежелательные, иногда трагические ситуации, мы сожалеем в этой связи. Само решение суда комментировать не хочу", - сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле, что в свете решения суда пришло время принять более эффективные меры по защите женщин от домашнего насилия.В ноябре 2017 года Дмитрий Грачев в приступе ревности к своей жене Маргарите увез ее в лес, отобрал у нее мобильный телефон и отрубил ей кисти рук топором, ударив не менее десяти раз. В конце 2019 года суд приговорил мужчину к 14 годам колонии строгого режима и обязал его выплатить потерпевшей компенсацию в размере 2 миллионов 35 тысяч рублей за причиненный моральный вред. Прокуратура просила для обвиняемого 17 лет лишения свободы, Грачева требовала компенсации в 8,2 миллиона рублей, с решением суда она не согласилась.ЕСПЧ счел, что российское государство не предприняло должных мер, чтобы обезопасить Грачеву от жестокого обращения. Вмешательство правоохранителей для предотвращения подобных инцидентов суд назвал несвоевременным, а само поведение полицейских пассивным из-за "структурной предвзятости". Российская сторона в ходе процесса по этому и подобным делам утверждала, что они не касаются исполнения государственными органами своих обязанностей, а утверждения истцов о действиях частных лиц, жертвами которых они стали, выходят за рамки рассматриваемых вопросов.После трагедии на правой руке у Маргариты был установлен бионический протез. Она снова вышла замуж, у нее родился третий ребенок.
https://ria.ru/20211013/nasilie-1754360450.html
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в мире, общество, дмитрий песков, европейский суд по правам человека (еспч), европейский суд, россия
Песков прокомментировал решение ЕСПЧ о выплатах жертвам домашнего насилия
Пресс-секретарь Песков: в России достаточно инструментария для борьбы с домашним насилием
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
не стал комментировать решении ЕСПЧ о выплатах россиянке Маргарите Грачевой, которой бывший муж отрубил кисти: в России
достаточно инструментария для борьбы с домашним насилием.
Европейский суд
по правам человека обязал Российскую Федерацию выплатить Маргарите Грачевой 370 тысяч евро за медицинские услуги и расходы из-за потери дохода, а также в качестве компенсации морального вреда.
"Мы считаем, что действующее законодательство предоставляет весь необходимый инструментарий для борьбы с этим злом. Правоохранительные органы прикладывают усилия. Безусловно, случаются нежелательные, иногда трагические ситуации, мы сожалеем в этой связи. Само решение суда комментировать не хочу", - сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле, что в свете решения суда пришло время принять более эффективные меры по защите женщин от домашнего насилия.
В ноябре 2017 года Дмитрий Грачев в приступе ревности к своей жене Маргарите увез ее в лес, отобрал у нее мобильный телефон и отрубил ей кисти рук топором, ударив не менее десяти раз. В конце 2019 года суд приговорил мужчину к 14 годам колонии строгого режима и обязал его выплатить потерпевшей компенсацию в размере 2 миллионов 35 тысяч рублей за причиненный моральный вред. Прокуратура просила для обвиняемого 17 лет лишения свободы, Грачева требовала компенсации в 8,2 миллиона рублей, с решением суда она не согласилась.
ЕСПЧ счел, что российское государство не предприняло должных мер, чтобы обезопасить Грачеву от жестокого обращения. Вмешательство правоохранителей для предотвращения подобных инцидентов суд назвал несвоевременным, а само поведение полицейских пассивным из-за "структурной предвзятости". Российская сторона в ходе процесса по этому и подобным делам утверждала, что они не касаются исполнения государственными органами своих обязанностей, а утверждения истцов о действиях частных лиц, жертвами которых они стали, выходят за рамки рассматриваемых вопросов.
После трагедии на правой руке у Маргариты был установлен бионический протез. Она снова вышла замуж, у нее родился третий ребенок.