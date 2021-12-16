https://ria.ru/20211216/energokrizis-1763925930.html

Европа обречена платить России: будет дорого

Европа обречена платить России: будет дорого - РИА Новости, 16.12.2021

Европа обречена платить России: будет дорого

Затяжной энергетический и финансовый кризис, охвативший планету, логично вышел на следующую стадию, когда государства, обладающие достаточными ресурсами и... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T08:00

2021-12-16T08:00

2021-12-16T07:58

экономика

авторы

природный газ

литва

европа

джо байден

еврокомиссия

прибалтика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763915693_0:182:3072:1910_1920x0_80_0_0_7d885c0c03569483e2486a62a21f9f84.jpg

Затяжной энергетический и финансовый кризис, охвативший планету, логично вышел на следующую стадию, когда государства, обладающие достаточными ресурсами и волей, начинают перекраивать мировую карту. Что характерно, без применения танков и боевой авиации.Как сообщает американское Управление энергетической информации (EIA), Соединенные Штаты уже в начале наступающего года собираются стремительным броском стать главным экспортером сжиженного природного газа в мире, обогнав Австралию и Катар.Событие это имеет ничуть не меньшее значение, чем, например, принятие на вооружение гиперзвуковой ракеты и атомной подлодки нового поколения — и вот почему.По состоянию на середину декабря цены на энергоносители перестали ставить рекорды, правда, спускаться со своего исторического пьедестала пока тоже не торопятся. В Европе в целом стоимость тысячи кубометров природного газа по спотовым контрактам остановилась на отметке в 1400 долларов, а конкретно в Германии стоимость одного мегаватт-часа электроэнергии преодолела уровень в две сотни евро.Казалось бы, не может быть более наглядного доказательства благотворности и выгоды долгосрочных контрактов на поставки энергоносителей, которые стандартно предлагают российские компании. Но нет, как показывает практика, энергетики и политики живут в разных, не пересекающихся мирах. Стало известно, что Еврокомиссия в самое ближайшее время запретит заключение долгосрочных контрактов, точнее, страны и государственные компании будут постепенно принуждать отказываться от подобных товарно-денежных отношений, чтобы полностью их прекратить уже к 2049 году.Брюссель даже не скрывает, что делается это для нанесения урона России, которая, исходя из данных на конец 2020 года, поставляет треть всего природного газа, потребляемого Европой. Сама идея массовых спотовых контрактов изначально преподносилась широкой общественности как инструмент снижения бюджетных издержек, ибо современная рыночная теория утверждает, что разовые контракты не дают формироваться монополиям (читай — российской) и всегда приводят к снижению цен. Год уходящий показал, что ни одно правило не может считаться аксиомой, но Брюссель в его русофобии было уже не остановить.Со стороны подобные события всегда кажутся спонтанными, однако это не так. Рыночные игроки давно наблюдали зарождение этой сугубо политической и экономически абсурдной схемы. И свои планы строили на понимании новых, первоначально незаметных тенденций.Отдадим американцам должное. Штаты, у которых дела военные после бегства из Афганистана идут откровенно не очень, правильно уловили изменение глобального финансового ветра. И геополитического, конечно, тоже — ведь вес на мировой арене имеют только те, у кого достаточно ресурсов.США еще в 2020 году вошли в тройку главных мировых экспортеров СПГ. Сегодня впереди только Австралия и Катар, которые с начала текущего года продали за рубеж 75,8 и 73,4 миллиона тонн сжиженного газа соответственно. У американцев этот же показатель составил 66,5 миллиона тонн, или 91 миллиард кубометров, что очень немало. Более того, в ближайшие месяцы Штаты готовы потеснить всех конкурентов.В Луизиане уже введена в эксплуатацию шестая очередь завода по производству СПГ Sabine Pass мощностью 5,2 миллиона тонн, на подходе также комбинат Calcasieu Pass — на десять миллионов тонн. Более того, на днях Федеральная комиссия по регулированию в области энергетики (FERC) одобрила увеличение объемов производства на заводе Corpus Christi в штате Техас. В планах также числится строительство совершенно нового предприятия Golden Pass с горизонтом запуска в 2024 году.Как видим, Вашингтон подошел к вопросу с максимальным размахом и тщательностью. В качестве дополнительной новости можно упомянуть и прямой запрет, на днях подписанный Джо Байденом, на вложение американских средств в строительство новых энергетических предприятий за рубежом. Речь якобы идет о защите экологии, снижении потребления угля и сворачивании "углеродно-интенсивных производств". Однако он почему-то не запрещает инвестиции в регазификационные терминалы для приема СПГ, хотя любой эколог скажет, что при транспортировке и преобразовании сжиженного газа имеют место утечки метана, который в десятки раз более вреден для атмосферы, чем обычная двуокись углерода.Что по этому поводу думают Австралия и Катар, пока неизвестно, но можно не сомневаться, что просто так уступать свои доли рынка и прибыли никто не будет.Изменение мировой конъюнктуры поняли и другие. Например, костюм игрока мирового уровня на себя примеряет Египет. Его СПГ-проекты до недавнего времени буксовали — вначале из-за полыхавшей на Ближнем Востоке так называемой арабской весны, а позднее из-за противостояния с Турцией. Однако на днях стало известно, что египетская компания EGAS LNG закрыла все тендерные сделки до конца года включительно, то есть весь египетский СПГ раскуплен. В регионе с богатейшими запасами углеводородов наблюдается энергетический кризис, причем настолько сильный, что недавно премьер-министр Ливана официально обратился к президенту Египта с просьбой обеспечить дополнительные поставки газа, так как в стране наблюдается тотальный энергодефицит.Каир прекрасно понял ту выгоду, которую сулит статус экспортера, и для достижения этой цели пошел на беспрецедентные шаги. Для увеличения объемов производства Египет стал закупать газ у Израиля — в частности, был построен газопровод от израильского порта Ашкелон в египетский Эль-Ариш.Египтяне настолько вошли во вкус, что прямо сейчас ведут переговоры с Кипром о строительстве еще одной магистрали, по которой на египетские терминалы сжижения будет приходить природный газ. Впрочем, ничего удивительного — спрос и заоблачные цены рождают предложение.А что же Россия, неужели мы опять все проморгали?Отнюдь. Совсем недавно компания "Новатэк" заключила соглашение с иностранными инвесторами на сумму более двадцати миллиардов долларов. Совместный проект "Арктик СПГ — 2" подразумевает строительство завода по сжижению природного газа, поставляемого с месторождений Салмановское и Штормовое, совокупной мощностью 19,5 миллиона тонн, или 27 миллиардов кубометров. Все три производственные линии будут введены в строй к 2025 году и удвоят объем СПГ, получаемого на Ямале.Возвращаясь к началу нашего сегодняшнего разговора, отметим, что США, равно как Австралия и Катар, своим основным рынком видят Азию, традиционно быстро растущую в промышленном и демографическом плане. России же по умолчанию достается Европа, которая с упорством, достойным иного применения, требует перехода на спотовые контракты и поэтому будет вынуждена сверх плана платить все тем же русским. Просто потому, что другой СПГ в Старый Свет никто массово завозить и не планирует.В качестве подтверждения можно привести свежий факт. На днях в порт Клайпеды прибыл газовоз Coral Fungia, доставивший в Литву уже вторую за неделю партию российского топлива. В ту самую Литву, которую прямо сейчас две ее прибалтийские соседки пытаются заставить возобновить транзит электричества из России и Белоруссии.Европа просто обречена на сотрудничество с нашей страной — и оно, учитывая текущие тенденции, будет выгодно как минимум для одной из сторон.

https://ria.ru/20211212/gaz-1763336178.html

https://ria.ru/20211124/gaz-1760480754.html

https://ria.ru/20211212/pravitelstvo-1763327284.html

https://ria.ru/20211213/ekologiya-1763346335.html

https://ria.ru/20200723/1574737118.html

https://ria.ru/20211212/litva-1763343732.html

литва

европа

прибалтика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/152519/18/1525191854_0:236:1817:2054_100x100_80_0_0_7491563546ce9fad5a24456f304276b4.jpg

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/152519/18/1525191854_0:236:1817:2054_100x100_80_0_0_7491563546ce9fad5a24456f304276b4.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/152519/18/1525191854_0:236:1817:2054_100x100_80_0_0_7491563546ce9fad5a24456f304276b4.jpg

экономика, авторы, природный газ, литва, европа, джо байден, еврокомиссия, прибалтика, сжиженный природный газ, цены на нефть, россия