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В Литву прибыл второй с начала месяца танкер с СПГ из России
В Литву прибыл второй с начала месяца танкер с СПГ из России - РИА Новости, 12.12.2021
В Литву прибыл второй с начала месяца танкер с СПГ из России
В порт Литвы вошел второй за декабрь танкер со сжиженным природным газом из России, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на данные портала Marinetraffic.com. РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T14:49
2021-12-12T16:49
экономика
литва
новатэк
спг
россия
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ВИЛЬНЮС, 12 дек — РИА Новости. В порт Литвы вошел второй за декабрь танкер со сжиженным природным газом из России, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на данные портала Marinetraffic.com.В субботу газовоз Coral Fungia вышел из российского Высоцка, где находится завод "Новатэка", пишет агентство. В Клайпеду судно прибыло утром в воскресенье. Как следует из данных компании-оператора СПГ-терминала Klaipedos nafta, на нем должны доставить 9,5 тысячи кубометров топлива, отмечает Sputnik Литва.В прошлый раз российский СПГ привезли в республику в середине этой недели. Терминал СПГ в Литве заработал в 2014 году. Как утверждали власти, он должен помочь стране избавиться от "монополии" "Газпрома". В то же время затраты на этот энергообъект крайне ощутимы для страны. Прошлой осенью министерству энергетики пришлось разработать законопроект, который призван снизить стоимость поставок топлива. Кроме того, стало известно, что выручка Klaipedos nafta сократилась за этот год почти на четверть.Чаще всего республика получает сжиженный природный газ из Норвегии и России, редкие поставки идут из США.
https://ria.ru/20211202/novatek-1761922679.html
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экономика, литва, новатэк, спг, россия
14:49 12.12.2021 (обновлено: 16:49 12.12.2021)
 
В Литву прибыл второй с начала месяца танкер с СПГ из России

В Литву прибыл второй с начала месяца танкер Coral Fungia с СПГ из России

© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкВид на Клайпедский морской торговый порт
Вид на Клайпедский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© РИА Новости / Андрей Александров
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ВИЛЬНЮС, 12 дек — РИА Новости. В порт Литвы вошел второй за декабрь танкер со сжиженным природным газом из России, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на данные портала Marinetraffic.com.
В субботу газовоз Coral Fungia вышел из российского Высоцка, где находится завод "Новатэка", пишет агентство. В Клайпеду судно прибыло утром в воскресенье. Как следует из данных компании-оператора СПГ-терминала Klaipedos nafta, на нем должны доставить 9,5 тысячи кубометров топлива, отмечает Sputnik Литва.
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В прошлый раз российский СПГ привезли в республику в середине этой недели.
Терминал СПГ в Литве заработал в 2014 году. Как утверждали власти, он должен помочь стране избавиться от "монополии" "Газпрома". В то же время затраты на этот энергообъект крайне ощутимы для страны. Прошлой осенью министерству энергетики пришлось разработать законопроект, который призван снизить стоимость поставок топлива. Кроме того, стало известно, что выручка Klaipedos nafta сократилась за этот год почти на четверть.
Чаще всего республика получает сжиженный природный газ из Норвегии и России, редкие поставки идут из США.
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