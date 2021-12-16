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Главную новогоднюю елку доставили в Кремль
Главную новогоднюю елку доставили в Кремль - РИА Новости, 16.12.2021
Главную новогоднюю елку доставили в Кремль
Главная новогодняя елка России доставлена в Кремль, она украсит Соборную площадь, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T23:40
2021-12-16T23:40
2021-12-16T23:49
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Главная новогодняя елка России доставлена в Кремль, она украсит Соборную площадь, передает корреспондент РИА Новости.Главной новогодней елке 90 лет, ее высота составляет около 28 метров, диаметр ствола – 56 сантиметров, а размах нижних ветвей – порядка 10 метров. Дерево доставил в Москву Дед Мороз за рулем специального новогоднего автопоезда.Как рассказал журналистам Дед Мороз, "елку к месту назначения доставили без происшествий, дорога была хорошая"."Люди встречали по пути, приветствовали, радовались лесной красавице. Доставили елочку детишкам на радость", - сказал он.По его словам, дорога из Щелковского района до Кремля заняла около двух часов."Очень волновался, ответственно такой груз везти", - добавил Дед Мороз.Он вручил коменданту Кремля специальную грамоту о доставке елки.
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общество, москва, дед мороз, новый год, россия, щелковский район
23:40 16.12.2021 (обновлено: 23:49 16.12.2021)
Главную новогоднюю елку доставили в Кремль
Главную новогоднюю елку России доставили в Кремль