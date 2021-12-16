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https://ria.ru/20211216/ekspress-kredit-1764019275.html
Предприниматели получили более 7 млрд рублей экспресс-кредитов в МСП Банке
Предприниматели получили более 7 млрд рублей экспресс-кредитов в МСП Банке - РИА Новости, 16.12.2021
Предприниматели получили более 7 млрд рублей экспресс-кредитов в МСП Банке
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил малому и среднему бизнесу кредиты в рамках продукта "Экспресс-поддержка" на общую сумму 7,02 миллиарда... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T12:20
2021-12-16T12:20
новости компаний - экономика
забайкальский край
тюменская область
новосибирская область
мсп банк
петр засельский
корпорация мсп
александр исаевич
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил малому и среднему бизнесу кредиты в рамках продукта "Экспресс-поддержка" на общую сумму 7,02 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба банка.Новый инструмент поддержки был запущен в сентябре 2021 года. Предложением уже успели воспользоваться более тысячи компаний и индивидуальных предпринимателей.Как отметил председатель наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, доступ к быстрому финансированию - для пополнения оборотных средств, развития новых направлений, реализации инвестпроектов - стал одним из запросов, который был сформулирован в рамках диалога с предпринимателями.В качестве успешного кейса привлечения "Экспресс-поддержки" МСП Банк приводит самарскую судостроительную компанию "ДжекБот": пандемия повлияла на снижение покупательской способности, что потребовало от предпринимателей дополнительных вложений. Предоставленное МСП Банком финансирование в размере 3 миллионов рублей обеспечило загрузку производства и позволило сохранить рабочие места компании.Среди основных видов деятельности заемщиков: оптовая торговля (18%), строительство зданий (10%), розничная торговля (9%), транспортные услуги (5%), строительные работы (5%), организация питания (4%).В топ-10 основных регионов, предприниматели из которых привлекли экспресс-финансирование, вошли Москва, Новосибирская область, Санкт-Петербург, Самарская область, Пермский край, Тюменская область, Ханты-Мансийский АО, Удмуртская Республика, Республика Татарстан и Забайкальский край.МСП Банк является уполномоченным банком для реализации госпрограмм в части выдачи льготных кредитов. В рамках этих программ кредитным организациям предоставляются субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных ими доходов по кредитам.Новый продукт позволяет предпринимателям, зарегистрированным как ИП или ООО со сроком работы 12 месяцев и более, получить кредит на сумму до 10 миллионов рублей по ставке от 11,5% годовых на срок до 3 лет. Кредит предоставляется без залога и без открытия счета в МСП Банке. Поручительство для ИП – не обязательно, для ООО – обязательно. Форма погашения – аннуитет. Заемщик обязан также иметь электронную цифровую подпись. При этом срок рассмотрения заявки составит 72 часа.
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новости компаний - экономика, забайкальский край, тюменская область, новосибирская область, мсп банк, петр засельский, корпорация мсп, александр исаевич
12:20 16.12.2021
 

Предприниматели получили более 7 млрд рублей экспресс-кредитов в МСП Банке

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил малому и среднему бизнесу кредиты в рамках продукта "Экспресс-поддержка" на общую сумму 7,02 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба банка.
Новый инструмент поддержки был запущен в сентябре 2021 года. Предложением уже успели воспользоваться более тысячи компаний и индивидуальных предпринимателей.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
Вчера, 15:10
КМСП привлечет региональные банки к работе с "зонтичными" поручительствами
Как отметил председатель наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, доступ к быстрому финансированию - для пополнения оборотных средств, развития новых направлений, реализации инвестпроектов - стал одним из запросов, который был сформулирован в рамках диалога с предпринимателями.
"Этот финансовый инструмент был введен совсем недавно, но мы уже получили положительные отклики от бизнеса. Также крайне важно, что он доступен предпринимателям из пострадавших отраслей и поможет им перестроиться на период действия тех или иных региональных антиковидных ограничений. В его разработке принимали участие сами предприниматели", - уточнил Исаевич.
В качестве успешного кейса привлечения "Экспресс-поддержки" МСП Банк приводит самарскую судостроительную компанию "ДжекБот": пандемия повлияла на снижение покупательской способности, что потребовало от предпринимателей дополнительных вложений. Предоставленное МСП Банком финансирование в размере 3 миллионов рублей обеспечило загрузку производства и позволило сохранить рабочие места компании.
"Благодаря новому инструменту представители малого и микробизнеса получили возможность быстрого кредитования в нашем банке. При этом оформить "Экспресс-поддержку" можно полностью онлайн без посещения банка из любой точки России", - прокомментировал председатель правления МСП Банка Петр Засельский.
Среди основных видов деятельности заемщиков: оптовая торговля (18%), строительство зданий (10%), розничная торговля (9%), транспортные услуги (5%), строительные работы (5%), организация питания (4%).
Логотип корпорации МСП
8 декабря, 17:52
Производство инновационных медицинских изделий создадут при поддержке КМСП
В топ-10 основных регионов, предприниматели из которых привлекли экспресс-финансирование, вошли Москва, Новосибирская область, Санкт-Петербург, Самарская область, Пермский край, Тюменская область, Ханты-Мансийский АО, Удмуртская Республика, Республика Татарстан и Забайкальский край.
МСП Банк является уполномоченным банком для реализации госпрограмм в части выдачи льготных кредитов. В рамках этих программ кредитным организациям предоставляются субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных ими доходов по кредитам.
Новый продукт позволяет предпринимателям, зарегистрированным как ИП или ООО со сроком работы 12 месяцев и более, получить кредит на сумму до 10 миллионов рублей по ставке от 11,5% годовых на срок до 3 лет. Кредит предоставляется без залога и без открытия счета в МСП Банке. Поручительство для ИП – не обязательно, для ООО – обязательно. Форма погашения – аннуитет. Заемщик обязан также иметь электронную цифровую подпись. При этом срок рассмотрения заявки составит 72 часа.
Логотип корпорации МСП
24 ноября, 08:30
Портфель гарантий Корпорации МСП для малого бизнеса вырос в полтора раза
 
Новости компаний - ЭкономикаЗабайкальский крайТюменская областьНовосибирская областьМСП БанкПетр ЗасельскийКорпорация МСПАлександр Исаевич
 
 
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