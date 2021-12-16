https://ria.ru/20211216/ekspress-kredit-1764019275.html

Предприниматели получили более 7 млрд рублей экспресс-кредитов в МСП Банке

Предприниматели получили более 7 млрд рублей экспресс-кредитов в МСП Банке - РИА Новости, 16.12.2021

Предприниматели получили более 7 млрд рублей экспресс-кредитов в МСП Банке

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил малому и среднему бизнесу кредиты в рамках продукта "Экспресс-поддержка" на общую сумму 7,02 миллиарда... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T12:20

2021-12-16T12:20

2021-12-16T12:20

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил малому и среднему бизнесу кредиты в рамках продукта "Экспресс-поддержка" на общую сумму 7,02 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба банка.Новый инструмент поддержки был запущен в сентябре 2021 года. Предложением уже успели воспользоваться более тысячи компаний и индивидуальных предпринимателей.Как отметил председатель наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, доступ к быстрому финансированию - для пополнения оборотных средств, развития новых направлений, реализации инвестпроектов - стал одним из запросов, который был сформулирован в рамках диалога с предпринимателями.В качестве успешного кейса привлечения "Экспресс-поддержки" МСП Банк приводит самарскую судостроительную компанию "ДжекБот": пандемия повлияла на снижение покупательской способности, что потребовало от предпринимателей дополнительных вложений. Предоставленное МСП Банком финансирование в размере 3 миллионов рублей обеспечило загрузку производства и позволило сохранить рабочие места компании.Среди основных видов деятельности заемщиков: оптовая торговля (18%), строительство зданий (10%), розничная торговля (9%), транспортные услуги (5%), строительные работы (5%), организация питания (4%).В топ-10 основных регионов, предприниматели из которых привлекли экспресс-финансирование, вошли Москва, Новосибирская область, Санкт-Петербург, Самарская область, Пермский край, Тюменская область, Ханты-Мансийский АО, Удмуртская Республика, Республика Татарстан и Забайкальский край.МСП Банк является уполномоченным банком для реализации госпрограмм в части выдачи льготных кредитов. В рамках этих программ кредитным организациям предоставляются субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных ими доходов по кредитам.Новый продукт позволяет предпринимателям, зарегистрированным как ИП или ООО со сроком работы 12 месяцев и более, получить кредит на сумму до 10 миллионов рублей по ставке от 11,5% годовых на срок до 3 лет. Кредит предоставляется без залога и без открытия счета в МСП Банке. Поручительство для ИП – не обязательно, для ООО – обязательно. Форма погашения – аннуитет. Заемщик обязан также иметь электронную цифровую подпись. При этом срок рассмотрения заявки составит 72 часа.

https://ria.ru/20211215/banki-1763857561.html

https://ria.ru/20211208/proizvodstvo-1762812660.html

https://ria.ru/20211124/garantii-1760442115.html

забайкальский край

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новости компаний - экономика, забайкальский край, тюменская область, новосибирская область, мсп банк, петр засельский, корпорация мсп, александр исаевич