https://ria.ru/20211216/eksperiment-1764014942.html

Чубайс предложил бизнесу мысленный эксперимент с "экономикой климата"

Чубайс предложил бизнесу мысленный эксперимент с "экономикой климата" - РИА Новости, 16.12.2021

Чубайс предложил бизнесу мысленный эксперимент с "экономикой климата"

Владельцам бизнеса в реальном секторе экономики России уже сейчас нужно подсчитать, какие выбросы СО2 сопровождают деятельность их предприятий, взять... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T12:07

2021-12-16T12:07

2021-12-16T12:07

экономика

анатолий чубайс

россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Владельцам бизнеса в реальном секторе экономики России уже сейчас нужно подсчитать, какие выбросы СО2 сопровождают деятельность их предприятий, взять минимальную цену выбросов в 10 евро и оценить эффективность вложений в технологии сокращения выбросов.Такое мнение в четверг выразил специальный представитель президента РФ по работе с международными организациями Анатолий Чубайс на семинаре "ESG-итоги года. Тренды и задачи для советов директоров на 2022 год".Чубайс напомнил, что с января 2023 года предприятия-крупные эмитенты СО2 будут обязаны предоставлять отчетность по выбросам. Пока это не влечет никаких платежей. Однако введение платежа за углерод ЕС, а также намерение других стран построить похожие модели учета "не позволяет бизнесу думать, что платить за углеродоемкость их производства не придется"."Вначале подсчитать свои выбросы, а дальше проделайте простой эксперимент. Представьте, что есть цена на углерод в размере 10 евро. Оцените влияние на свой cash-flow", - посоветовал Чубайс.По его мнению, всему реальному бизнесу надо подсчитать стоимость своих выбросов СО2. Сейчас стоимость тонны СО2 в ЕС - 64 евро, напомнил Чубайс.

https://ria.ru/20211207/chubays-1762549240.html

https://ria.ru/20210923/energiya-1751447308.html

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экономика, анатолий чубайс, россия