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Чубайс предложил бизнесу мысленный эксперимент с "экономикой климата"
Чубайс предложил бизнесу мысленный эксперимент с "экономикой климата" - РИА Новости, 16.12.2021
Чубайс предложил бизнесу мысленный эксперимент с "экономикой климата"
Владельцам бизнеса в реальном секторе экономики России уже сейчас нужно подсчитать, какие выбросы СО2 сопровождают деятельность их предприятий, взять... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T12:07
2021-12-16T12:07
экономика
анатолий чубайс
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Владельцам бизнеса в реальном секторе экономики России уже сейчас нужно подсчитать, какие выбросы СО2 сопровождают деятельность их предприятий, взять минимальную цену выбросов в 10 евро и оценить эффективность вложений в технологии сокращения выбросов.Такое мнение в четверг выразил специальный представитель президента РФ по работе с международными организациями Анатолий Чубайс на семинаре "ESG-итоги года. Тренды и задачи для советов директоров на 2022 год".Чубайс напомнил, что с января 2023 года предприятия-крупные эмитенты СО2 будут обязаны предоставлять отчетность по выбросам. Пока это не влечет никаких платежей. Однако введение платежа за углерод ЕС, а также намерение других стран построить похожие модели учета "не позволяет бизнесу думать, что платить за углеродоемкость их производства не придется"."Вначале подсчитать свои выбросы, а дальше проделайте простой эксперимент. Представьте, что есть цена на углерод в размере 10 евро. Оцените влияние на свой cash-flow", - посоветовал Чубайс.По его мнению, всему реальному бизнесу надо подсчитать стоимость своих выбросов СО2. Сейчас стоимость тонны СО2 в ЕС - 64 евро, напомнил Чубайс.
https://ria.ru/20211207/chubays-1762549240.html
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экономика, анатолий чубайс, россия
12:07 16.12.2021
 
Чубайс предложил бизнесу мысленный эксперимент с "экономикой климата"

Чубайс предложил владельцам бизнеса провести мысленный эксперимент с "экономикой климата"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАнатолий Чубайс
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Владельцам бизнеса в реальном секторе экономики России уже сейчас нужно подсчитать, какие выбросы СО2 сопровождают деятельность их предприятий, взять минимальную цену выбросов в 10 евро и оценить эффективность вложений в технологии сокращения выбросов.
Такое мнение в четверг выразил специальный представитель президента РФ по работе с международными организациями Анатолий Чубайс на семинаре "ESG-итоги года. Тренды и задачи для советов директоров на 2022 год".
Специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря, 13:28
Чубайс предсказал масштабную трансформацию российской экономики
Чубайс напомнил, что с января 2023 года предприятия-крупные эмитенты СО2 будут обязаны предоставлять отчетность по выбросам. Пока это не влечет никаких платежей. Однако введение платежа за углерод ЕС, а также намерение других стран построить похожие модели учета "не позволяет бизнесу думать, что платить за углеродоемкость их производства не придется".
"Вначале подсчитать свои выбросы, а дальше проделайте простой эксперимент. Представьте, что есть цена на углерод в размере 10 евро. Оцените влияние на свой cash-flow", - посоветовал Чубайс.
По его мнению, всему реальному бизнесу надо подсчитать стоимость своих выбросов СО2. Сейчас стоимость тонны СО2 в ЕС - 64 евро, напомнил Чубайс.
Специальный представитель президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 13:09
Чубайс сообщил о падении цен на ветряную и солнечную энергию в России
 
ЭкономикаАнатолий ЧубайсРоссия
 
 
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