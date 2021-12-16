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Путин пообещал приехать на молодежный экологический форум на Камчатке
Путин пообещал приехать на молодежный экологический форум на Камчатке - РИА Новости, 16.12.2021
Путин пообещал приехать на молодежный экологический форум на Камчатке
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки Агентства стратегических инициатив (АСИ) пообещал приехать на первый молодежный экологический форум на... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T21:43
2021-12-16T22:07
экология
камчатский край
владимир путин
россия
общество
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки Агентства стратегических инициатив (АСИ) пообещал приехать на первый молодежный экологический форум на Камчатке в 2022 году.С просьбой посетить этот форум к президенту обратился создатель научно-образовательного центра "Ойкумена" в Камчатском крае Сергей Самойленко. "В следующем году у нас будет молодежный экологический форум на Камчатке – впервые. И он будет ровно перед ВЭФ, поэтом будем счастливы видеть вас там в качестве почетного гостя", - сказал Самойленко."Спасибо большое, буду иметь в виду. Обязательно приеду", - ответил Путин. Ранее Путин признался, что не видел ничего более красивого в мире, чем Камчатка.Также в ходе осмотра стенда, посвященного кадровым инициативам, президент РФ пообещал обратить внимание на три проекта, нацеленных на помощь молодым россиянам: по созданию единой навигационной системы по проектным возможностям для молодежи, по созданию программы мероприятий для повышения практикоориентированности высшего образования и по введению термина "молодой предприниматель" для предоставления персонифицированной поддержки. "Понятно, понимаю", - ответил Путин на просьбу поддержать предложения.
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экология, камчатский край, владимир путин, россия, общество, агентство стратегических инициатив (аси)
21:43 16.12.2021 (обновлено: 22:07 16.12.2021)
 
Путин пообещал приехать на молодежный экологический форум на Камчатке

Путин пообещал приехать на первый молодежный экологический форум на Камчатке в 2022 году

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области Кузбасса в угольной отрасли Кузбасса
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области Кузбасса в угольной отрасли Кузбасса - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки Агентства стратегических инициатив (АСИ) пообещал приехать на первый молодежный экологический форум на Камчатке в 2022 году.
С просьбой посетить этот форум к президенту обратился создатель научно-образовательного центра "Ойкумена" в Камчатском крае Сергей Самойленко. "В следующем году у нас будет молодежный экологический форум на Камчатке – впервые. И он будет ровно перед ВЭФ, поэтом будем счастливы видеть вас там в качестве почетного гостя", - сказал Самойленко.
"Спасибо большое, буду иметь в виду. Обязательно приеду", - ответил Путин. Ранее Путин признался, что не видел ничего более красивого в мире, чем Камчатка.
Также в ходе осмотра стенда, посвященного кадровым инициативам, президент РФ пообещал обратить внимание на три проекта, нацеленных на помощь молодым россиянам: по созданию единой навигационной системы по проектным возможностям для молодежи, по созданию программы мероприятий для повышения практикоориентированности высшего образования и по введению термина "молодой предприниматель" для предоставления персонифицированной поддержки. "Понятно, понимаю", - ответил Путин на просьбу поддержать предложения.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
21:18
Путин поручил изучить способы отказа от обработки персональных данных
 
ЭкологияКамчатский крайВладимир ПутинРоссияОбществоАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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