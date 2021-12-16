21:43 16.12.2021 (обновлено: 22:07 16.12.2021)
Путин пообещал приехать на молодежный экологический форум на Камчатке
Путин пообещал приехать на первый молодежный экологический форум на Камчатке в 2022 году
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области Кузбасса в угольной отрасли Кузбасса
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки Агентства стратегических инициатив (АСИ) пообещал приехать на первый молодежный экологический форум на Камчатке в 2022 году.
С просьбой посетить этот форум к президенту обратился создатель научно-образовательного центра "Ойкумена" в Камчатском крае Сергей Самойленко. "В следующем году у нас будет молодежный экологический форум на Камчатке – впервые. И он будет ровно перед ВЭФ, поэтом будем счастливы видеть вас там в качестве почетного гостя", - сказал Самойленко.
"Спасибо большое, буду иметь в виду. Обязательно приеду", - ответил Путин. Ранее Путин признался, что не видел ничего более красивого в мире, чем Камчатка.
Также в ходе осмотра стенда, посвященного кадровым инициативам, президент РФ пообещал обратить внимание на три проекта, нацеленных на помощь молодым россиянам: по созданию единой навигационной системы по проектным возможностям для молодежи, по созданию программы мероприятий для повышения практикоориентированности высшего образования и по введению термина "молодой предприниматель" для предоставления персонифицированной поддержки. "Понятно, понимаю", - ответил Путин на просьбу поддержать предложения.