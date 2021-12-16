Нижегородская область получит средства на строительство ледового дворца
Нижегородская область получит пять миллиардов рублей на строительство ледового дворца
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на Нагорную часть и Кремль Нижнего Новгорода
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек — РИА Новости. Нижегородская область получит 5 миллиардов рублей на строительство ледового дворца, сообщает пресс-служба правительства региона.
Соответствующее решение одобрено комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.
"Команда региона приложила немало усилий для качественной проработки проекта и теперь сможет приступить к его реализации. Уже готова площадка для размещения ледового дворца, и после завершения его строительства нижегородская Стрелка станет одним из знаковых спортивно-культурных кластеров России", - цитирует пресс-служба слова председателя комиссии ФС Андрея Макарова.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что у существующей ледовой арены недостаточная вместимость, а инфраструктура требует обновления для развития событийного потенциала региона. Строительство ледового дворца в непосредственной близости с футбольным стадионом "Нижний Новгород" создает возможность формирования центра притяжения туристических потоков. Планируется, что интеграция в культурно-событийную повестку города и региона в целом позволит привлечь до 75 тысяч новых туристов в год.
"В этом году наше любимое "Торпедо" отмечает 75-летие. Знаю, как болельщики ждут новую арену, и совсем скоро планы начнут воплощаться в жизнь. Конечно, строительство ледового дворца окажет позитивное влияние не только на развитие хоккея. Зимние виды спорта традиционно пользуются в нашей стране большой популярностью, и у нас есть потребность в крупных и удобных площадках для проведения профильных мероприятий. Это и возможность для воспитания новых поколений спортсменов. Когда дети увидят, какие у них есть возможности для тренировок и выступлений, то и мотивация к достижению результата будет еще сильнее", - сказал Никитин.