https://ria.ru/20211216/dvorets-1764018802.html

Нижегородская область получит средства на строительство ледового дворца

Нижегородская область получит средства на строительство ледового дворца - РИА Новости, 16.12.2021

Нижегородская область получит средства на строительство ледового дворца

Нижегородская область получит 5 миллиардов рублей на строительство ледового дворца, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T12:18

2021-12-16T12:18

2021-12-16T12:18

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек — РИА Новости. Нижегородская область получит 5 миллиардов рублей на строительство ледового дворца, сообщает пресс-служба правительства региона.Соответствующее решение одобрено комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде."Команда региона приложила немало усилий для качественной проработки проекта и теперь сможет приступить к его реализации. Уже готова площадка для размещения ледового дворца, и после завершения его строительства нижегородская Стрелка станет одним из знаковых спортивно-культурных кластеров России", - цитирует пресс-служба слова председателя комиссии ФС Андрея Макарова.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что у существующей ледовой арены недостаточная вместимость, а инфраструктура требует обновления для развития событийного потенциала региона. Строительство ледового дворца в непосредственной близости с футбольным стадионом "Нижний Новгород" создает возможность формирования центра притяжения туристических потоков. Планируется, что интеграция в культурно-событийную повестку города и региона в целом позволит привлечь до 75 тысяч новых туристов в год."В этом году наше любимое "Торпедо" отмечает 75-летие. Знаю, как болельщики ждут новую арену, и совсем скоро планы начнут воплощаться в жизнь. Конечно, строительство ледового дворца окажет позитивное влияние не только на развитие хоккея. Зимние виды спорта традиционно пользуются в нашей стране большой популярностью, и у нас есть потребность в крупных и удобных площадках для проведения профильных мероприятий. Это и возможность для воспитания новых поколений спортсменов. Когда дети увидят, какие у них есть возможности для тренировок и выступлений, то и мотивация к достижению результата будет еще сильнее", - сказал Никитин.

https://ria.ru/20211215/proekty-1763827115.html

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общество, спорт, нижегородская область, глеб никитин, россия