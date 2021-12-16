https://ria.ru/20211216/dtp-1764082454.html

Главе СК доложат о ДТП на переходе в Петербурге, где погибла девушка

Главе СК доложат о ДТП на переходе в Петербурге, где погибла девушка - РИА Новости, 16.12.2021

Главе СК доложат о ДТП на переходе в Петербурге, где погибла девушка

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ДТП в центре Петербурга, где нетрезвый водитель сбил двух человек на пешеходном... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T16:41

2021-12-16T16:41

2021-12-16T16:41

происшествия

дтп

санкт-петербург

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

авто

россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ДТП в центре Петербурга, где нетрезвый водитель сбил двух человек на пешеходном переходе - девушка погибла, сообщается на сайте СК РФ.Полиция ранее сообщала, что 15 декабря около 22.30 у дома 20 по Невскому проспекту 43-летний пьяный лихач сбил двоих пешеходов, переходивших дорогу на зеленый свет.В результате ДТП 23-летняя девушка погибла на месте, 26-летний молодой человек в тяжелом состоянии госпитализирован. Водитель от медицинского освидетельствования отказался, он задержан."Председатель Следственного комитета поручил и.о. руководителя ГСУСК по Санкт-Петербургу Голомбиевскому А.Д. доложить о ситуации", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20211216/peterburg-1763976946.html

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происшествия, дтп, санкт-петербург, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), авто, россия