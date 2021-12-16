Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211216/dtp-1764082454.html
Главе СК доложат о ДТП на переходе в Петербурге, где погибла девушка
Главе СК доложат о ДТП на переходе в Петербурге, где погибла девушка - РИА Новости, 16.12.2021
Главе СК доложат о ДТП на переходе в Петербурге, где погибла девушка
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ДТП в центре Петербурга, где нетрезвый водитель сбил двух человек на пешеходном... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T16:41
2021-12-16T16:41
происшествия
дтп
санкт-петербург
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
авто
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573852754_0:19:1280:739_1920x0_80_0_0_85b7cd076f2830c525f62dc4a2c60073.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ДТП в центре Петербурга, где нетрезвый водитель сбил двух человек на пешеходном переходе - девушка погибла, сообщается на сайте СК РФ.Полиция ранее сообщала, что 15 декабря около 22.30 у дома 20 по Невскому проспекту 43-летний пьяный лихач сбил двоих пешеходов, переходивших дорогу на зеленый свет.В результате ДТП 23-летняя девушка погибла на месте, 26-летний молодой человек в тяжелом состоянии госпитализирован. Водитель от медицинского освидетельствования отказался, он задержан."Председатель Следственного комитета поручил и.о. руководителя ГСУСК по Санкт-Петербургу Голомбиевскому А.Д. доложить о ситуации", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20211216/peterburg-1763976946.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573852754_52:42:1076:810_1920x0_80_0_0_91dd7d9395248c47e84df6ef325dc042.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, дтп, санкт-петербург, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), авто, россия
16:41 16.12.2021
 
Главе СК доложат о ДТП на переходе в Петербурге, где погибла девушка

Главе СК Бастрыкину доложат о ДТП на переходе в Петербурге, где погибла девушка

© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ДТП в центре Петербурга, где нетрезвый водитель сбил двух человек на пешеходном переходе - девушка погибла, сообщается на сайте СК РФ.
Полиция ранее сообщала, что 15 декабря около 22.30 у дома 20 по Невскому проспекту 43-летний пьяный лихач сбил двоих пешеходов, переходивших дорогу на зеленый свет.
В результате ДТП 23-летняя девушка погибла на месте, 26-летний молодой человек в тяжелом состоянии госпитализирован. Водитель от медицинского освидетельствования отказался, он задержан.
"Председатель Следственного комитета поручил и.о. руководителя ГСУСК по Санкт-Петербургу Голомбиевскому А.Д. доложить о ситуации", - говорится в релизе.
Кадры аварии на Невском проспекте - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
Вчера, 08:51
На Невском проспекте в Петербурге автомобиль сбил двух человек
 
ПроисшествияДТПСанкт-ПетербургАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)АвтоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:09В Польше восхитились успехами сидевшей прежде без еды России
02:08Врач рассказал, каким может быть постковидный синдром от "омикрона"
02:01Камчатского экс-депутата помимо убийства человека обвинили в браконьерстве
01:51Зампостпреда России при ООН назвал Украину озлобленным государством
01:45Львовский журналист пожаловался на слабость Украины перед "Русским миром"
01:43Зампостпреда РФ рассказал, чем российский Крым отличается от украинского
01:25Глава "Нафтогаза" предупредил украинцев о проблемах с отоплением
01:16Автоэксперт объяснил, что делать, если у автомобиля отказали тормоза
01:14Глава "Нафтогаза" призвал украинцев экономить
01:02СМИ: Перу начало штрафовать Украину за срыв поставки Ан-178
00:58В НАТО выдвинули условие для диалога Россией
00:53Салливан обсудил украинский вопрос с "Бухарестской девяткой"
00:49В 2022 году презентуют проект легкового электромобиля "Кама"
00:39Рядом с бывшим концлагерем в Орловской области нашли детские останки
00:35СМИ: в СБУ заявили о критической ситуации в энергетике Украины
00:30Лидеры ЕС поддержали дипломатическое урегулирование украинского кризиса
00:15В США рекомендовали не использовать вакцину Johnson & Johnson
00:08В РВСН заявили о разработке нового ракетного комплекса
23:57В Сирии остались несколько российских детей, заявила детский омбудсмен
23:56Экс-сотрудника Пентагона заподозрили в шпионаже в пользу России
Лента новостейМолния
В Польше восхитились успехами сидевшей прежде без еды РоссииВрач рассказал, каким может быть постковидный синдром от "омикрона"Камчатского экс-депутата помимо убийства человека обвинили в браконьерствеЗампостпреда России при ООН назвал Украину озлобленным государствомЛьвовский журналист пожаловался на слабость Украины перед "Русским миром"Зампостпреда РФ рассказал, чем российский Крым отличается от украинскогоГлава "Нафтогаза" предупредил украинцев о проблемах с отоплениемАвтоэксперт объяснил, что делать, если у автомобиля отказали тормозаГлава "Нафтогаза" призвал украинцев экономитьСМИ: Перу начало штрафовать Украину за срыв поставки Ан-178В НАТО выдвинули условие для диалога РоссиейСалливан обсудил украинский вопрос с "Бухарестской девяткой"В 2022 году презентуют проект легкового электромобиля "Кама"Рядом с бывшим концлагерем в Орловской области нашли детские останкиСМИ: в СБУ заявили о критической ситуации в энергетике УкраиныЛидеры ЕС поддержали дипломатическое урегулирование украинского кризисаВ США рекомендовали не использовать вакцину Johnson & JohnsonВ РВСН заявили о разработке нового ракетного комплексаВ Сирии остались несколько российских детей, заявила детский омбудсменЭкс-сотрудника Пентагона заподозрили в шпионаже в пользу России