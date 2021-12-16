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В массовом ДТП в Татарстане погиб человек
В массовом ДТП в Татарстане погиб человек - РИА Новости, 16.12.2021
В массовом ДТП в Татарстане погиб человек
ДТП с пятью автомобилями произошло под Набережными Челнами, в результате один человек погиб и пятеро получили различные травмы, сообщает МВД по Татарстану. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T08:07
2021-12-16T08:08
происшествия
набережные челны
альметьевск
kia rio
volkswagen group
россия
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КАЗАНЬ, 16 дек – РИА Новости. ДТП с пятью автомобилями произошло под Набережными Челнами, в результате один человек погиб и пятеро получили различные травмы, сообщает МВД по Татарстану."В 17.40 15 декабря на втором километре автодороги Набережные Челны – Заинск – Альметьевск водитель автомобиля Kia Rio, 29-летний житель автограда, двигаясь со стороны Заинска в направлении Набережных Челнов, по предварительным данным… не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Scania в составе полуприцепа под управлением челнинца 1991 года рождения", - говорится в сообщении.После столкновения грузовик выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение c автомобилями Volkswagen и Mitsubishi Outlander. Последний, в свою очередь, после столкновения съехал в кювет попутного направления, а грузовой автомобиль остановился поперек проезжей части. После этого с полуприцепом грузового автомобиля столкнулся автомобиль "ВАЗ-2105".В результате ДТП водитель автомобиля Mitsubishi Outlander, житель Бугульмы 1972 года рождения, от полученных травм скончался на месте происшествия. Еще пять человек: водители автомобилей Kia Rio, Volkswagen, а также два пассажира Volkswagen и пассажир "ВАЗа" с различными травмами были доставлены в больницу.По информации МВД, водительский стаж предполагаемого виновника ДТП составляет 12 лет, в течение двух лет к административной ответственности за нарушения ПДД в РФ не привлекался.
https://ria.ru/20211215/dtp-1763821635.html
набережные челны
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происшествия, набережные челны, альметьевск, kia rio, volkswagen group, россия
08:07 16.12.2021 (обновлено: 08:08 16.12.2021)
 
В массовом ДТП в Татарстане погиб человек

В ДТП с пятью автомобилями в Татарстане погиб человек

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КАЗАНЬ, 16 дек – РИА Новости. ДТП с пятью автомобилями произошло под Набережными Челнами, в результате один человек погиб и пятеро получили различные травмы, сообщает МВД по Татарстану.
"В 17.40 15 декабря на втором километре автодороги Набережные Челны – Заинск – Альметьевск водитель автомобиля Kia Rio, 29-летний житель автограда, двигаясь со стороны Заинска в направлении Набережных Челнов, по предварительным данным… не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Scania в составе полуприцепа под управлением челнинца 1991 года рождения", - говорится в сообщении.
После столкновения грузовик выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение c автомобилями Volkswagen и Mitsubishi Outlander. Последний, в свою очередь, после столкновения съехал в кювет попутного направления, а грузовой автомобиль остановился поперек проезжей части. После этого с полуприцепом грузового автомобиля столкнулся автомобиль "ВАЗ-2105".
В результате ДТП водитель автомобиля Mitsubishi Outlander, житель Бугульмы 1972 года рождения, от полученных травм скончался на месте происшествия. Еще пять человек: водители автомобилей Kia Rio, Volkswagen, а также два пассажира Volkswagen и пассажир "ВАЗа" с различными травмами были доставлены в больницу.
По информации МВД, водительский стаж предполагаемого виновника ДТП составляет 12 лет, в течение двух лет к административной ответственности за нарушения ПДД в РФ не привлекался.
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ПроисшествияНабережные ЧелныАльметьевскKia RioVolkswagen GroupРоссия
 
 
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