08:07 16.12.2021 (обновлено: 08:08 16.12.2021)
В массовом ДТП в Татарстане погиб человек
В ДТП с пятью автомобилями в Татарстане погиб человек
КАЗАНЬ, 16 дек – РИА Новости. ДТП с пятью автомобилями произошло под Набережными Челнами, в результате один человек погиб и пятеро получили различные травмы, сообщает МВД по Татарстану.
"В 17.40 15 декабря на втором километре автодороги Набережные Челны – Заинск – Альметьевск водитель автомобиля Kia Rio, 29-летний житель автограда, двигаясь со стороны Заинска в направлении Набережных Челнов, по предварительным данным… не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Scania в составе полуприцепа под управлением челнинца 1991 года рождения", - говорится в сообщении.
После столкновения грузовик выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение c автомобилями Volkswagen и Mitsubishi Outlander. Последний, в свою очередь, после столкновения съехал в кювет попутного направления, а грузовой автомобиль остановился поперек проезжей части. После этого с полуприцепом грузового автомобиля столкнулся автомобиль "ВАЗ-2105".
В результате ДТП водитель автомобиля Mitsubishi Outlander, житель Бугульмы 1972 года рождения, от полученных травм скончался на месте происшествия. Еще пять человек: водители автомобилей Kia Rio, Volkswagen, а также два пассажира Volkswagen и пассажир "ВАЗа" с различными травмами были доставлены в больницу.
По информации МВД, водительский стаж предполагаемого виновника ДТП составляет 12 лет, в течение двух лет к административной ответственности за нарушения ПДД в РФ не привлекался.