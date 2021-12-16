https://ria.ru/20211216/dtp-1763974715.html

В массовом ДТП в Татарстане погиб человек

В массовом ДТП в Татарстане погиб человек - РИА Новости, 16.12.2021

В массовом ДТП в Татарстане погиб человек

ДТП с пятью автомобилями произошло под Набережными Челнами, в результате один человек погиб и пятеро получили различные травмы, сообщает МВД по Татарстану. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T08:07

2021-12-16T08:07

2021-12-16T08:08

происшествия

набережные челны

альметьевск

kia rio

volkswagen group

россия

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КАЗАНЬ, 16 дек – РИА Новости. ДТП с пятью автомобилями произошло под Набережными Челнами, в результате один человек погиб и пятеро получили различные травмы, сообщает МВД по Татарстану."В 17.40 15 декабря на втором километре автодороги Набережные Челны – Заинск – Альметьевск водитель автомобиля Kia Rio, 29-летний житель автограда, двигаясь со стороны Заинска в направлении Набережных Челнов, по предварительным данным… не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Scania в составе полуприцепа под управлением челнинца 1991 года рождения", - говорится в сообщении.После столкновения грузовик выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение c автомобилями Volkswagen и Mitsubishi Outlander. Последний, в свою очередь, после столкновения съехал в кювет попутного направления, а грузовой автомобиль остановился поперек проезжей части. После этого с полуприцепом грузового автомобиля столкнулся автомобиль "ВАЗ-2105".В результате ДТП водитель автомобиля Mitsubishi Outlander, житель Бугульмы 1972 года рождения, от полученных травм скончался на месте происшествия. Еще пять человек: водители автомобилей Kia Rio, Volkswagen, а также два пассажира Volkswagen и пассажир "ВАЗа" с различными травмами были доставлены в больницу.По информации МВД, водительский стаж предполагаемого виновника ДТП составляет 12 лет, в течение двух лет к административной ответственности за нарушения ПДД в РФ не привлекался.

https://ria.ru/20211215/dtp-1763821635.html

набережные челны

альметьевск

россия

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происшествия, набережные челны, альметьевск, kia rio, volkswagen group, россия