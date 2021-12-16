https://ria.ru/20211216/diktant-1763975070.html

На портале "Узнай Москву" пройдет краеведческий диктант

На портале "Узнай Москву" пройдет краеведческий диктант - РИА Новости, 16.12.2021

На портале "Узнай Москву" пройдет краеведческий диктант

Интеллектуальный краеведческий диктант пройдет на портале "Узнай Москву" с 22 по 26 декабря, сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T08:14

2021-12-16T08:14

2021-12-16T09:49

общество

москва

гум

московский драматический театр имени а. с. пушкина

школа современной пьесы

михаил зеленский

илья авербух

мария киселева

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569137381_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_e69ecb0ba14a149cedacf274021a7841.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Интеллектуальный краеведческий диктант пройдет на портале "Узнай Москву" с 22 по 26 декабря, сообщается на сайте мэра Москвы."С 22 по 26 декабря москвичи смогут проверить знания об истории и архитектуре столицы. На портале "Узнай Москву" уже в четвертый раз пройдет интеллектуальный краеведческий диктант "Московский код", - говорится в сообщении.Добавляется, что все участники получат именные электронные сертификаты, а победителей ждут призы от партнеров проекта - бесплатные экскурсии от дома культуры "ГЭС-2", ГМИИ им. А.С. Пушкина, билеты на катки в парк Горького, ГУМ-каток и ВДНХ, а также посещение спектаклей в театрах "Школа современной пьесы", "Модерн", Московского драматического театра имени А.С. Пушкина. Отмечается, что вопросы конкурса будут зачитывать известные личности, в том числе Михаил Зеленский, Мария Киселева, Михаил Швыдкой, Илья Авербух, Евгений Богатырев и другие."Цель диктанта - заинтересовать участников и привлечь их к более глубокому изучению истории, архитектуры и топонимики столицы", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова."Узнай Москву" - совместный проект столичных департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. Интерактивный городской гид содержит фотографии и описания более 2 тысяч зданий, 670 памятников, 349 музеев, 87 квестов и более 200 тематических маршрутов по различным районам столицы.

https://ria.ru/20211210/diktant-1763214785.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, гум, московский драматический театр имени а. с. пушкина, школа современной пьесы, михаил зеленский, илья авербух, мария киселева