https://ria.ru/20211216/diktant-1763975070.html
На портале "Узнай Москву" пройдет краеведческий диктант
На портале "Узнай Москву" пройдет краеведческий диктант - РИА Новости, 16.12.2021
На портале "Узнай Москву" пройдет краеведческий диктант
Интеллектуальный краеведческий диктант пройдет на портале "Узнай Москву" с 22 по 26 декабря, сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T08:14
2021-12-16T08:14
2021-12-16T09:49
общество
москва
гум
московский драматический театр имени а. с. пушкина
школа современной пьесы
михаил зеленский
илья авербух
мария киселева
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Интеллектуальный краеведческий диктант пройдет на портале "Узнай Москву" с 22 по 26 декабря, сообщается на сайте мэра Москвы."С 22 по 26 декабря москвичи смогут проверить знания об истории и архитектуре столицы. На портале "Узнай Москву" уже в четвертый раз пройдет интеллектуальный краеведческий диктант "Московский код", - говорится в сообщении.Добавляется, что все участники получат именные электронные сертификаты, а победителей ждут призы от партнеров проекта - бесплатные экскурсии от дома культуры "ГЭС-2", ГМИИ им. А.С. Пушкина, билеты на катки в парк Горького, ГУМ-каток и ВДНХ, а также посещение спектаклей в театрах "Школа современной пьесы", "Модерн", Московского драматического театра имени А.С. Пушкина. Отмечается, что вопросы конкурса будут зачитывать известные личности, в том числе Михаил Зеленский, Мария Киселева, Михаил Швыдкой, Илья Авербух, Евгений Богатырев и другие."Цель диктанта - заинтересовать участников и привлечь их к более глубокому изучению истории, архитектуры и топонимики столицы", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова."Узнай Москву" - совместный проект столичных департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. Интерактивный городской гид содержит фотографии и описания более 2 тысяч зданий, 670 памятников, 349 музеев, 87 квестов и более 200 тематических маршрутов по различным районам столицы.
https://ria.ru/20211210/diktant-1763214785.html
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общество, москва, гум, московский драматический театр имени а. с. пушкина, школа современной пьесы, михаил зеленский, илья авербух, мария киселева
08:14 16.12.2021 (обновлено: 09:49 16.12.2021)
На портале "Узнай Москву" пройдет краеведческий диктант
На портале "Узнай Москву" с 22 по 26 декабря пройдет краеведческий диктант