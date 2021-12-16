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Диетолог раскрыл тайну отличной фигуры без тренировок и голодания
Раскрыт способ сбросить шесть килограммов без тренировок и жесткой диеты - РИА Новости, 16.12.2021
Диетолог раскрыл тайну отличной фигуры без тренировок и голодания
Британский диетолог доктор Майкл Мосли посоветовал способ, который, по его словам, позволяет сбросить до шести килограммов за 12 недель без серьезных... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T09:56
2021-12-16T09:56
2021-12-16T09:56
иран
великобритания
новый год
здоровье
майкл мосли
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Британский диетолог доктор Майкл Мосли посоветовал способ, который, по его словам, позволяет сбросить до шести килограммов за 12 недель без серьезных ограничений в питании, пишет Daily Express.Мосли отметил, что одним из лучших способов значительно улучшить фигуру он считает корректировку времени ужина: последний прием пищи должен состояться не позже 19:30 часов. По словам эксперта, этот метод подтверждает исследование Ноттингемского университета (Великобритания) и Тегеранского университета медицинских наук в Иране. Ученые наблюдали за группой из 82 женщин с избыточным весом, которые потребляли одинаковое количество килокалорий, однако половина из них заканчивала ужинать в 19:30."Через 12 недель обе группы похудели, но те, кто перешел на еду раньше вечером, потеряли в среднем около семи килограммов, по сравнению менее чем с пятью килограммами у тех, кто ел поздно. Они также потеряли лишний дюйм в талии и значительно улучшили уровень холестерина и жиров в крови", — заявил Мосли.По его словам, исследователи считают, что прием пищи в позднее ночное время может повлиять на гены, которые контролируют "блокировку" тела. Это приводит к повышенному риску ожирения и диабета второго типа.
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иран, великобритания, новый год, здоровье, майкл мосли
Раскрыт способ сбросить шесть килограммов без тренировок и жесткой диеты
Daily Express: этот способ позволит есть все, что хочется, и потерять шесть килограммов